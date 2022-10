Blanco y negro

Positivo exigir casco a los motociclistas

MOTOCICLETA. Sobre todo cuando se aclara que se trata de una medida no recaudatoria y más bien con la idea de salvaguardar la integridad física de quienes se transporten en una motocicleta, y de manera especial para proteger a la población infantil, la determinación del gobierno municipal de Durango de aplicar el reglamento y hacer que motociclistas conduzcan con casco, la visión al respecto puede ser positiva, empero, la regla debe aplicarse parejo y no solamente para quienes viajan en unidades sencillas, cuando se volvió costumbre observar las grandes máquinas tripuladas por intocables que no solamente no portan casco, sino que circulan con alta velocidad y decibeles también inmoderados.

INGOBERNABILIDAD. Al observar de manera general el escenario relativo a la planta vehicular en su apartado de motos, podemos hablar de un tipo de vehículos cuyo número ha crecido de manera importante, como ha crecido también una condición de ingobernabilidad, una vez que un porcentaje importante de conductores de estas unidades, simple y sencillamente no respetan al reglamento, se pasan el semáforo rojo, circulan sobre banquetas, violentan reglas de velocidad, y una práctica ya común, es la que se refiere a que el motociclista se cuela por en medio de autos en la fila para esperar el verde, y se colocan hasta delante sobre la zona peatonal, y todo esto, sin que nadie haga nada.

VIALIDAD. No es extraño leer en las notas periodísticas en medios electrónicos o escritos, sobre percance en los que toman parte motociclistas, que son generalmente quienes la llevan de perder, salen con la peor parte, sin descartar los casos fatales. Y es que, por una parte, prestadores de servicios y restaurantes, obligan a conductores de motos a ser veloces para entregar productos, y por la otra, no hay una acción eficiente por parte de Vialidad, para meter en cintura a toda esta población creciente, como creciente es también el número de accidentes.

RECAUDATORIA. Totalmente de acuerdo en que se protejan a los infantes, que se recoja la motocicleta y que el propietario se vea obligado a llevar un curso de concienciación respecto a los riesgos que trae consigo el tripular una unidad de este tipo sin la protección correspondiente. Sin embargo, las reacciones como es lógico, no se hicieron esperar y en redes se lanzó de inmediato la interrogante, de si la grúa tampoco tendrá costo, puesto que se afirma que no es una medida recaudatoria. Veremos.

PAREJO. Entonces, Luis Enrique Muñoz Torres, subdirector de Vialidad, si bien habrá de aplicarse en el tema del uso de cascos entre motociclistas, insisto, tendrá primero que ver que la medida sea pareja y no solamente para los más fregados y de paso, ver la posibilidad de comenzar a hacer vigente el propio reglamento que es letra muerta, sobre todo cuando se trata en el tema del transporte urbano, el desorden es todos los días. Sucede que la obligatoriedad del caso se consigna en el reglamento, pero no se aplica, como no se aplica la regla en muchos otros aspectos. Otro ejemplo, son aquellos conductores de motos o de autos, que se estacionan para esperar el verde precisamente sobre la zona destinada peatones.