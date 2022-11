Blanco y negro

DISTANCIA. A la problemática generada por la suspensión de labores por parte de trabajadores de la educación pertenecientes a las Sección 44 del SNTE, este día se habrá de añadir la inconformidad que existe en contra de la Secretaría de Educación del Estado y en contra del propio Gobierno del Estado, por parte de la comunidad del Sistema de Educación a Distancia del Instituto Tecnológico de Durango, donde desde alumnos, padres de familia, maestros, directivos y administrativos, habrán de exacerbar acciones para hacer saber a la autoridad de su inconformidad por la falta de salarios que suma ya varias quincenas.

FINANCIEROS. Tal y como lo ha manifestado en más de una ocasión el propio gobernador Esteban Villegas, todos los días surgen nuevas irregularidades o anomalías que en el ámbito del manejo de los recursos financieros legó la Administración Estatal pasada, donde como “chivo en cristalería” el “Totoy” Díaz Medina dejó un tiradero que cada día agranda y parece no tener fin.

VIRTUAL. Y es que, ahora el turno es ni más ni menos que para el Instituto Tecnológico de Durango, y más concretamente para su Sistema de Educación a Distancia que, sumado a la modalidad de Virtual, atiende a algunos 800 alumnos en todo el Estado, que se verán afectados porque personal que presta sus servicios en estos esquemas dejarán de trabajar cuando se han retrasado pagos de salarios, aunque en realidad el rezago se presenta en todo. ¿Se imagina usted que no hay lana ni para pagar le internet, cuando se trata del medio fundamental para que funcionen estos formatos educativos?

TRABAJADORES. Mire usted, desde el pasado mes de junio, el Gobierno del Estado dejó de entregar el recurso comprometido para que funcione Distancia y Virtual. Ante tal situación, la directora del ITD, Isela Flores, se aventó el tiro y con la venia de autoridades nacionales del Tecno, asumió la atención tanto en pagos de salarios como de servicios. Sin embargo, esa concesión no se dio ya más y como es obvio, la olla estalló, si no hay lana, pues no hay trabajo, en una reacción entendible emprendida por los trabajadores.

JUEVES. En tal sentido, ayer jueves además de que ya pararon actividades tanto en Virtual como en Distancia, habrá una manifestación en la que tomarán parte incluso padres de familia, alumnos, maestros y demás, quienes provenientes desde diversos municipios demandarán a la Secretaría de Educación el pago de sus emolumentos. Y es que, de ninguna manera están conformes con una enclenque declaración formulada por el subsecretario de Educación Media y Superior de la SEED, Francisco Javier Ibarra Guel, quien ha dicho que hay toda la disposición de la autoridad de establecer mesas de diálogo, cuando es claro que con diálogo las familias de los trabajadores afectados seguro que no podrán comer ni atender el resto de sus necesidades.

ADAME. En tanto, hoy viernes todo parece indicar que continuarán las presiones mediante paro de labores por parte de los trabajadores de la Sección 44, que de nueva cuenta no tendrán clases, con el impacto correspondiente director para los educandos. Vamos a ver de qué está hecho Guillermo Adame Calderón y qué trato habrá de dar a esta circunstancia que lamentablemente agrava.