Blanco y negro

Necesario humanizar al personal de Cruz Roja





BENEMÉRITA. En efecto, la Cruz Roja de esta ciudad cuenta con nuevas, modernas y flamantes instalaciones. Ahora solamente falta humanizar a su personal, cuando menos a aquel que mayor contacto tiene con quienes acuden en busca de alivio a sus padecimientos. Desde el mismo interior de la benemérita institución, me dicen que basta cerrar los ojos unos instantes, para configurarse en los pasillos del IMSS o del ISSSTE, donde se presentan algunos maltratos a usuarios.

RINCÓN. Vale aquí reconocer el esfuerzo que realizaron varias instancias para hacer posible que la capital duranguense contase con un nuevo inmueble que alberga las instalaciones de una institución tan importante como lo es la Cruz Roja, sobre todo lo hecho por la Fundación Rincón, que es el rostro social de la empresa transnacional Bio Pappel, que le metió 25 millones de pesos a tan noble objetivo. Desde luego no queda a un lado el trabajo desempeñado por el delegado Guillermo Pérez Gavilán.

AFABLE. Ahora es necesario trabajar para consolidar ese rostro afable que corresponde a la Cruz Roja. Sucede que durante los últimos años, previo, durante y post-pandemia, algunas áreas de la institución perdieron piso y como que se fueron por imitar comportamientos nada gratos que son comunes en los institutos antes mencionados, lo cual no debe ocurrir para nada.

PERSONAL. Como es sabido, en esa institución además de las urgencias, se ofrecen una serie de servicios que van desde los análisis clínicos, curaciones, consultas médicas, imagenología, etcétera. Todo con un costo, sí, con un costo muy por debajo con relación a instancias privadas, pero finalmente cuesta el servicio. Pues es precisamente ahí donde falta tacto, calidez, amabilidad, cortesía y hasta cariño si es posible.





Cientos de trabajadores pudieran salir del IDEA





ISRAEL. Si no el desafío más grande de su vida profesional, sí al menos una condición que seguramente no esperaba, es la que enfrenta Israel Soto Peña, por cierto uno de los repetidores en un puesto de mediano nivel dentro del Gobierno del Estado. Resulta que el abogado y exdiputado local por el PRD, fue en la administración anterior secretario del Trabajo, y aunque no fue una lumbrera en el mismo, se esmeró en hacer su chamba y asumió una defensa de regular para arriba durante la pandemia de aquellos trabajadores cuya permanencia en puestos de trabajo se vio en riesgo.

IDEA. Pues ahora, como titular del IDEA, se encuentra en una disyuntiva, cuando habría de dar de baja a varios cientos de trabajadores, muchos de ellos que han prestado sus servicios a la dependencia desde el siglo pasado, es decir, que suman varias décadas en servicio, en lo que pudiera configurar una injusticia, sobre todo porque sin decir agua va a todos estos colaboradores del Instituto, simplemente se les modificó el formato relativo a la relación que tenían en términos laborales con el patrón, o sea, el IDEA.