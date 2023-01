Blanco y negro

Discutible el adeudo a empresa de software

SUSPICACIA. Durante días anteriores se generó una serie de datos que se prestaron a la suspicacia en el tema del presunto adeudo de 130 millones de pesos del Gobierno del Estado con la empresa que le proveía el software desde hace muchos años y lo que en un momento fue solamente un rumor, hoy se convierte en un hecho, en el sentido de que la citada compañía pretendía “secuestrar” a la Administración Estatal al demandar el pago de esa cifra que no cobró antes durante cuatro largos años al pasado gobierno.

DUDA. De entrada, la propia secretaria de Finanzas, Cristina Orrante, ha puesto en duda la facturación que ha presentado la citada empresa, con un total de 130 millones de pesos que, como ya se indica, no fueron cobrados ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021 y tampoco en 2022. Fue hasta el comienzo de este año que se ejerció presión con la amenaza de que si no había pago, se “bajaba el switch”, tal y como ocurrió, con las consecuencias ya conocidas, sobre todo en las dificultades que sigue registrando el Macrocentro de la Fenadu para el pago de replaqueo y refrendo.

“MAKY”. Entonces, cuando a bote pronto la culpa toda se le endilgó a Eduardo Solís Nogueira, responsable de la Recaudación en este municipio, a partir de las fallas que comenzaron a ocurrir una y otra vez en las instalaciones de la Fenadu en el Macrocentro, y que hasta ahora no han sido solucionadas, pues vale reconocer que “El Maky” ha efectuado su mejor esfuerzo ante la dificultad mayor que enfrenta la administración en términos de la falta del software que como se indica, venía prestando esa empresa desde varios lustros atrás, y que ahora, sus representantes pretenden presionar al nuevo gobierno, cobrando un concepto que está en duda y que muy probablemente no se prestó, puesto que al menos las evidencias existentes, así lo marcan, según las voces que surgen desde el interior del gobierno estatal.

MILLONES. Obviamente el asunto no está concluido y más bien al contrario, apenas comienza, porque cuando se trata de la empresa de software más poderosa del orbe, pues es claro que no se quedará con los brazos cruzados. Sin embargo, tendrá que demostrar que el adeudo es real, pero más, habrá de justificar el por qué no cobró tanta lana, es decir, los más de cien millones de pesos, en cuatro largos años a la administración anterior. Por lo pronto, el gobernador Villegas ya asentó categórico que su administración no será rehén de nadie, que no se dejará secuestrar y menos con argumentos como los que ofrece la multicitada compañía.

BILLETES. Una vez el “switch” abajo, un grupo de ingenieros duranguenses, están avocados trabajando en la búsqueda de solucionar de fondo el servicio en cuestión. Me queda claro que este grupo de profesionistas, pues tienen que apretar el acelerador, porque atendiendo de a 600 personas diarias en el Macrocentro en el pago de replaqueo y refrendo, llevará a que el descuento del 15% se prolongue para abril o para mayo, cosa que para el ciudadano estaría obviamente fabuloso, no así para la administración que está ávida de billetes.