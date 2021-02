Buscan acabar con las “mordidas”

El alcalde de la capital, Jorge Salum del Palacio ha puesto el dedo en la llaga para terminar con las llamadas “mordidas” y los actos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos de los policías, con la entrega de 100 videocámaras de solapa que se destinarán a las labores operativas de los agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Sin lugar a dudas, es un hecho trascendental para la labor que realizan los policías preventivos, ya que no podemos dejar de lado que la corrupción se presenta en todos los niveles, donde las “mordidas” se han convertido en algo común, no sólo en Durango, sino en todo el país.

Por ello, es de reconocerse la visión del alcalde, para poder disminuir este problema social, el cual no sólo depende de los elementos policiacos, sino también de la participación de la ciudadanía, porque muchos ofrecen dinero para que no se le detenga o no se le realice alguna infracción por violar el reglamento de tránsito.

Sólo nos queda la duda si las cámaras corporales estarán prendidas siempre o sólo cuando se detenga algún ciudadano, ya que puede quedar a criterio de los agentes tenerlas apagadas o no, sin embargo, hay que darles el beneficio de la duda que se usarán de manera correcta.

No olvidemos que en redes sociales circulan algunos videos a nivel nacional, donde algunos agentes hasta se persignan cuando reciben alguna retribución económica por parte de los ciudadanos, para no ser molestados por la autoridad.

Por ello, esperamos que se aprovechen al máximo las ventajas que ofrecen este tipo de cámaras portátiles y que los duranguenses recobren la confianza en quienes cuidan de la seguridad de todos, ya que también hay que decirlo existen buenos elementos en la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Este tipo de equipamiento mejorará bastante el trabajo de los elementos de seguridad y vialidad, pero también se debe buscar la manera que los ciudadanos asuman su responsabilidad en acatar el reglamento y no ofrecer dinero a los oficiales, ya que este problema no se terminará si siguen existiendo ciudadanos sin ética y elementos que fomenten la corrupción.

Tal vez pareciera ser un tema complicado de cambiar, ya que lo hemos padecido por muchas generaciones, que hasta hay quienes han asegurado que los mexicanos tienen en su ADN, la corrupción. Ojalá podamos lograr cambiar esta perspectiva, impulsando un nuevo enfoque en la cultura generacional, cumpliendo en todo momento con las leyes que nos rigen como ciudadanos y en el caso que las violentemos, acatar las disposiciones jurídicas en todo momento y afrontando las consecuencias de nuestros actos.