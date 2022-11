Cada vez encontramos más cosas: EVV

Alguien dijo: Donde arriba hay agua, abajo hay lodo. Valga esta analogía para entender las declaraciones en días pasados del gobernador Esteban Villegas Villareal.

Esto refiriéndose a los 19 millones de pesos del caso Segalmex. Sin duda alguna, si hay voluntad política de llegar al fondo de la corrupción del sexenio pasado, que se escarbe hasta tocar fondo. Sólo así la sociedad de Durango podrá volver a creerle a la clase política local, porque tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe.

En buena onda, como dicen los jóvenes, en esta ocasión no deben de pagar justos por pecadores. Todavía recordamos las palabras de José Rosas Aispuro Torres como candidato: “El que la hizo, que la pague, si llego a ser gobernador, en mi sexenio no habrá impunidad”.

O la frase aquella, casi al final de su mandato, “puedo mirar a la cara a todos los duranguenses, no me he robado un solo peso de los recursos públicos”. Y al parecer, como diría Juan Gabriel, “ya ven que no fue así”. ¿Quieren que el PRI repita el próximo sexenio? Entonces, en manos de las cúpulas del este partido está su futuro político.

No quieren las y los durangueses que se repitan las historias y complicidades de siempre, como el olvido y la impunidad. La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, según sea sus respectivas competencias, deben de hacer su trabajo. Y ya que hablamos de mujeres y de traiciones, es el momento para que la Fiscalía Anticorrupción deje de ser un elefante blanco que nos cuesta 30 millones de pesos anuales de nuestros impuestos.

Con todo ese presupuesto, no ha logrado llevar ante un juez de control a los llamados “peces gordos”. Como diría el clásico, puros charales, y los tiburones como el comercial del whiskey, siguen y andan tan campantes. Y no vayan a terminar parafraseando a Milán Kundera, la historia de las carpetas ridículas.

No les pedimos a ambas fiscalías que se regresen al sistema penal inquisitorio, por supuesto que no. Hoy vivimos el nuevo sistema penal acusatorio, donde prevalece la presunción de la inocencia y el respeto al debido proceso. Por ello están obligados a integrar sus carpetas de investigación, para que éstas en su momento le sirvan a un juez del control y pueda vincularlos a proceso.

Si en el curso de la investigación, encuentran cada vez cosas nuevas como lo dijo el gobernador hace unos días, háganlo por la sociedad. La voluntad política ya se vio en el poder ejecutivo, hacer justicia y que no haya impunidad como en otras ocasiones está en manos de los jueces de control.

Como se dijo en la guerrilla zapatista: ¡Ya basta! Durango no puede seguir siendo la cueva de Ali-Babá y los 40 ladrones. Tampoco puede seguir siendo, “casi el paraíso” para unos cuantos. No podemos seguir siendo testigos de funcionarias y funcionarios que llegan pobres a una administración pública y salen millonarios con nuestro dinero. Es el momento de dejar de ser omisos y cómplices de lo que sucede en nuestro Estado. Ya pasaron los discursos y promesas de campaña, ahora se trata de demostrarlo en los hechos.