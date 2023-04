Caleidoscopio o juego de espejos

El PRI renovó sus comités municipales en asamblea masiva. Con entusiasmo galvanizado la reunión contó con la presencia de los que tienen el control del partido, el gobernador y exgobernadores, los dirigentes de sus sectores y asociaciones, y priistas de su pasado folclor.

Como en calidoscopio unas figuras se sobreponen a otras con más barniz, una reunión de carácter estatal con la asistencia su gerente nacional apodado “Alito”. Este partido tiene vida activa en Coahuila y Durango. En el Estado de México no se cree que dos grupos que han fincado su fortaleza económica financiando campañas priistas por contratos y concesiones, estos grupos al no contar con recursos cuantiosos del gobierno federal difícilmente arriesgarán sus negocios con el poder. Sería una negociación tras bambalinas, y a veces no tanto, que la 4T hace no obstante su ritornelo de que no son iguales al PRI, y con varios de sus exgobernadores negociaron perder a cambio de impunidad o embajadas. La cuchara nada más ha removido las habas para mejor cocimiento.

El gobernador y jefe del PRI, muy medido dirigió unas palabras de aliento a su clientela y seguidores. En tal juego de espejos les pidió convencerse de la organización, de evitar la soberbia, de que trabajen en “unidad”, que renueven voluntad de trabajar por Durango cumpliendo las promesas de campañas, y otras cosas por el estilo. No hubo exhortaciones políticas ni juicios o dudas sobre la administración federal, el mismo discurso vario pinto de leve oposición, igual que los afanes solícitos con el presidente López Obrador. Algo dijo el administrador nacional, “Alito”, de que se estaba destruyendo al país, sin mucho énfasis para abonar el modo de tranzar de este señor y compaginar con la indefinición del gobierno del Estado.

Aispuro Torres se esmeró hasta la ignominia en saludar y alabar a López Obrador en aras de pedir dinero y programas al presidente y no obtuvo nada. Allí está el mantra de la presa del tunal II o la federalización del gasto educativo, demandas infructuosas porque para el centro Durango no administrar un solo hospital público que cubra el presupuesto local, los que hay son de Secretaría de Salud, ISSSTE o IMSS, con salubridad aportamos algunos recursos. Durango no tiene ninguna carretera que atraviese el territorio y que solvente su mantenimiento, prueba de las de ideas que tienen del desarrollo en el Bicentenario.

El priismo resurge para su interés inmediato, para ganar elecciones, es lo que entienden por política. En la política y hasta en la maniobra electoral no hay espacios vacíos, el PRI se reagrupa al contar con el erario. Aispuro también le dio aviadurias y recursos, y no se diga para la campaña pasada a gobernador. Duda que subyace al no aplicar el rigor de la ley contra la corrupción de Aispuro. Dijo el excretario de Economía, un empresario de las minas canadienses, que midieran declaraciones, porque sabe con cuánto se ayudó.

Se suponía que Morena combatiría la corrupción en Durango. Los diputados de Morena, Otniel, Gurrola y demás colaboraron con Esteban en la JOCOPO del Congreso en el crédito pedido para el mentado puente. La corrupción, principal factor de permeabilidad de López Obrador, Morena aquí lo ignoró. No tiene trabajo político, no tiene agenda social de las demandas populares, no tiene comités, células, discurso ni capacitación proselitista. Claro que el PRI no iba dejar pasar la insuficiencia de los que se dicen de izquierda y no se contagiaría de la obsolescencia del PAN.