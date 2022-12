Caminar ayuda a la salud

Caminar por lo menos once minutos al día podría reducir las consecuencias indeseables para la salud de estar sentado durante horas y horas, según un estudio nuevo y útil sobre las maneras en que tanto la inactividad como el ejercicio influyen en los años que vivimos.

El estudio publicado en una edición especial The British Journal of Sports Medicine dedicada a las directrices actualizadas de actividad física de la Organización Mundial de la Salud e investigaciones relacionadas, se basó en datos sobre la forma en que pasaban sus días, encontró que los más sedentarios se enfrentaban a un alto riesgo de morir jóvenes, pero, si las personas se levantaban y se movían, reducirán considerablemente esa amenaza, aunque no sé movieran mucho.

Para la mayoría de las personas, estar sentado durante periodos prolongados de tiempo es común, especialmente ahora, cuando nos enfrentamos al doble desafío de las restricciones relacionadas con la Covid-19 y los días más cortos y fríos del invierno. Encuestas recientes sobre el comportamiento de la gente desde el comienzo de la pandemia indican que la mayoría de nosotros hacemos menos ejercicio y nos sentamos más que hace un año.

Un estudio realizado en 2016 con más de un millón de personas halló, en cambio, que hombres y mujeres necesitaban hacer ejercicio moderado durante aproximadamente 60 a 75 minutos al día para disminuir los efectos indeseables de estar sentados.

No estante, ese estudio, como la mayoría de las investigaciones previas similares, pedía a las personas que recordaran cuánto se habían movido o sentado, lo cual puede ser problemático. Tenemos hacer narradores poco confiables de nuestras vidas, pues sobreestimamos la actividad física que realizamos y subestimamos el tiempo que pasamos sentados.

Pero, si un gran número de personas lo recuerdan mal, el resultado paradójico es que el ejercicio resulta menos potente, porque las personas “activas” de los estudios parecen haber necesitado mucho ejercicio para obtener beneficios para la salud, cuando en realidad la cantidad objetiva de ejercicio que realizarán fue menor, y esa cantidad menor produjo beneficios.

Al combinar y cotejar los datos de los nueve estudios, los científicos encontraron que la mayoría de los voluntarios se sentaban mucho, con un promedio de casi diez horas diarias, y muchos apenas se movían; hacían el ejercicio moderado, generalmente caminar durante tan solo dos o tres minutos al día.

Los investigadores luego revisaron los registros de defunción durante alrededor de una década después de que las personas se unieron a sus respectivos estudios y comenzaron a comparar estilos y esperanzas de vida.

Tras dividir a las personas en tercios con base en cuanto se movían y se sentaban, los investigadores descubrieron, sin sorpresas, que ser extremadamente sedentario era peligroso, ya que las personas en el tercio superior de tiempo sedentario y en el tercio inferior del tiempo activo tenían alrededor de un 260 por ciento más probabilidades de morir prematuramente que los hombres y mujeres que se movían más y se sentaban menos.

Sin embargo, otras combinaciones de tiempo activo e inactivo fueron menos alarmantes, e incluso alentadoras.

Para analizar aún más los números, los investigadores concluyeron que el punto óptimo para la actividad física y la longevidad parecía ser de aproximadamente 35 minutos diarios de caminata rápida u otras actividades moderadas, una cantidad que condujo a la mayor mejora estadística en la esperanza de vida, sin importar cuántas horas pasarán sentados.

Por supuesto, ese estudio fue de observación y no demuestra el que el ejercicio cause que las personas vivan más tiempo, sino que la actividad física, estar sentado y la mortalidad están vinculados, sin embargo, los resultados sugieren de manera contundente que, si una persona está sentada todo el día, como muchos lo hacen deberían aspirar también a levantarse y moverse.

Sin duda caminar a paso ligero es un excelente ejercicio moderado y periodos de media hora o incluso menos hasta once minutos, podrían ayudar a que se alarguen nuestras vidas.