Campañas de miedo

Las campañas político electorales que renovarán el primer domingo de junio la gubernatura y los 39 ayuntamientos en que política y administrativamente se divide Durango han comenzado en toda la entidad, la estrategia de la oposición es clara:

Le apuestan a reavivar el odio congénito que se le tiene a los políticos y a fomentar el miedo en la ciudadanía de que perderán los apoyos sociales.

El problema de la estrategia es que está mal planteada y no se dimensionan las consecuencias; el que usted o yo podamos no tener el empleo deseado, remunerador, que exista corrupción e impunidad, tráfico de influencias, compadrazgo, entre otros muchos problemas más, no es toda responsabilidad del PRI y del PAN, en gran medida es consecuencia de un viejo sistema político diseñado desde las altas cúpulas del poder para el efecto.

Así, todos los candidatos, de una u otra forma, son participes en alimentar el sistema: Marina Vitela, candidata por Morena al Gobierno del Estado, votó hace 9 años a favor de la reforma eléctrica al igual que el Partido Verde, o beneficiarios, cuántos personajes que hoy militan en la oposición han vivido del sistema que hoy se empeñan en desconocer y denostar.

Terminar con el sistema no depende de una persona o de un partido, depende de la totalidad de los mexicanos; cada vez que pedimos o damos una mordida, le solicitamos a un machuchón nos cancele una infracción de tránsito, falsificamos un justificante médico, nos robamos la gasolina del vehículo oficial o la herramienta de trabajo, explotamos a los empleados en la maquila o los damos de baja del IMSS con la única razón de no pagar los enteros, o recibimos un apoyo social sin necesitarlo, alimentamos el sistema.

Me parece que la oposición se equivoca en su estrategia, el nivel de hartazgo social está desbordado, basta con ver cualquier noticiero o las redes sociales para darse cuenta que las personas se pueden matar por un simple percance vial, los altos niveles de violencia intrafamiliar, drogadicción y alcoholismo se deben en buena medida al estrés que se vive porque no alcanza el dinero.

Fomentar el miedo a que si no gana Morena las elecciones Durango no tendrá apoyos del gobierno federal es criminal, hay miles de personas que viven de los apoyos sociales, unos porque es su única opción y otros por comodidad, pero nadie quiere perderlos.

Ahora, vierta en un refractario todo ese odio, miedo y desesperación cotidiana y aderécelo con lo que se dice en las campañas. No hay que ser muy inteligentes para saber que la mezcla será violencia.

¿Quién se hará responsable?