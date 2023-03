Cancelación y libertad

“La cancelación es una consecuencia de la sociedad, con lo cual, la sociedad está afectada a priori”.-

Pedro Dauria





La efervescencia de las redes sociales y el traslado de los espacios de opinión e interacción a las arenas digitales han traído consigo múltiples fenómenos no siempre positivos para el talante tolerante que debiera caracterizar a las sociedades contemporáneas.

Una de ellas es la llamada “cultura de la cancelación”, por medio de la cual se deja de seguir o de apoyar a una persona o corporación que llevó a cabo alguna acción de dudosa calidad moral o corrección política.

En una primera aproximación, suprimir del debate público actitudes contrarias a los derechos fundamentales y libertades públicas pudiera sonar adecuado para algunas personas; sin embargo, una visualización más amplia de todo el asunto nos lleva a la insoslayable conclusión de que no es tan fácil como parece.

Las noticias falsas o fake news, la censura o la difamación suelen estar a la orden del día en diferentes latitudes, proviniendo tanto de medios de comunicación como de influencers e incluso de los gobiernos y de la ciudadanía misma. Y es que la situación se problematiza aún más cuando hay una gran cantidad de interpretaciones posibles, espacios grises, nubarrones y zonas de penumbra al momento de definir con exactitud lo que se mencionaba al principio: la calidad moral y la corrección política de lo que acontece en los espacios públicos.

El reconocimiento de lo diferente, de lo diverso, de lo heterogéneo, es crucial si es que queremos articular colectividades racionales y plenamente articuladas. El pluralismo, ni más ni menos, se reivindica como una condición de posibilidad para que la armonía impere socialmente hablando. Sin ese pluralismo, al fin y al cabo, se tiende a una unificación del entramado social que afecta al cúmulo de derechos humanos que se tienen constitucionalmente reconocidos.

Es por lo anterior que la palabra “democracia” cierra el círculo de la lucha contra la cultura arbitraria de la cancelación y en pos de la libertad más amplia posible, siempre y cuando no se degenere en un libertinaje carente de escrúpulos. Claro está que la democracia no debe traerse a colación como un vocablo hueco y vacío de sustancia sino como un motor de propulsión que no sólo invite sino que incite a la acción.

¿Es en realidad la cancelación un camino adecuado para pautar y modelar ciertos tipos de comportamiento o se configura más bien como un bullying o asedio colectivo hacia un individuo o corporación que emitió algún comentario o llevó a cabo cierta acción con la que simplemente no estamos de acuerdo? A partir de lo anterior surge otro cuestionamiento: ¿es válido cancelar a ese individuo o corporación tan sólo por un diferendo o desacuerdo ideológico?

Y si seguimos la misma ruta o línea argumentativa: ¿sería posible que nos cancelaran igualmente a nosotros cuando grupos de poder así lo deseen?, ¿no representaría lo anterior llevar a la práctica el adagio consistente en que “los carniceros de hoy serán las reses del mañana”?, ¿no es mejor procesar nuestras diferencias a partir del diálogo e intercambio de ideas, aunque nunca nos pongamos de acuerdo?

Las anteriores preguntas no son fáciles de responder pero debemos hacer un intento al respecto en aras de rescatar a los nuevos espacios de generación de opinión pública de derroteros arbitrarios y unidireccionales. Las “benditas” o “malditas” redes sociales pueden ser una u otra cosa, siempre dependiendo del cristal con que se miren y, sobre todo, de cómo las empleemos y asumamos.