¡Carpe diem!

“¡Setenta son los años que se nos conceden! Algunos incluso llegan a ochenta. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas; pronto desaparecen, y volamos . . . Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría.” (Salmo 90.10,11)

Cuando somos niños tenemos la sensación de que los años pasan “en cámara lenta”. Comienza el receso de la escuela y nos preguntamos “¿cuánto falta para que comiencen nuevamente las clases?”. Bueno, al menos era mi caso. Cuando somos jóvenes, ya en la universidad, comenzamos a tener conciencia de que el tiempo corre y hasta nos frustramos si repetimos un semestre a causa de una materia, teniendo la sensación de que “perdimos” ese tiempo. Cuando somos adultos, y conforme pasan las décadas pareciera que las cosas suceden cada vez más veloces y ya de viejos dicen “en un abrir y cerrar de ojos”. Todos sabemos que el tiempo cronológico es el mismo, es decir, cada año tiene 52 semanas y cada semana 7 días y cada día 24 horas y cada hora 60 minutos, pero nuestra conciencia del mismo va cambiando. ¿Por qué?

El salmo citado es uno de los pocos cuya autoría se le atribuye a Moisés, quien vivió, según el testimonio bíblico ciento veinte años. ¿Por qué una persona que vivió más que cualquiera de nosotros le pide a Dios entender “la brevedad de la vida”? ¿Por qué alguien que tuvo una vida significativa como pocos, la describe como “llena de dolor y de problemas”? Me atrevo a pensar que Moisés sabía que había perdido una gran oportunidad: tocar con sus pies lo que había anhelado por tantos años, la tierra prometida, la cual no se le permitió debido a un “pequeño acto de desobediencia” (golpear una roca cuando Dios le dijo que solamente le hablara). Su descripción no es en función de lo que ya vivió sino de la oportunidad que había dejado escapar.

Desde la cosmovisión bíblica, existen dos tipos de definiciones de tiempo: uno es el que dicta el reloj, pero el otro tiene que ver con las “oportunidades”. Mi teoría es que esa percepción de que “el tiempo es cada vez más corto” se debe a que con el transcurrir de los años caemos en la cuenta de que cada vez son menos las “oportunidades”. Quien está soltero siente que tiene menos oportunidad de encontrar pareja. Quien ha sido despedido, siente que tiene menos oportunidad de encontrar un trabajo bien remunerado. Quien padece una enfermedad crónica siente que tiene menos oportunidad de recuperar la salud y la vitalidad de la juventud. Quien no ha cumplido un sueño, cualquiera sea, siente que cada vez es menos probable.

Por lo mismo, en vísperas de un nuevo año, te animo a que “aproveches cada oportunidad” (Carpe Diem) que Dios te da. Que renovemos la fe y la esperanza en un mañana mejor, que solamente en Cristo puede ser realidad, porque la vida en la tierra es una asignación temporal que nos prepara para la eternidad. ¡Feliz 2023!