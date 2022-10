Cerrada contienda en la Sección 12

Se equivocaron quienes tildaban a los docentes de apáticos, fácilmente manipulables o apolíticos. Tanto la apasionada contienda, como la elevada participación en las urnas durante este primer proceso electoral, son muestras de que aquel magisterio que consideraban dormido, está más despierto que nunca.

Esta es la primera vez que me presenté a votar en la sede de los jubilados de dicha organización y no niego que me impresionó el gran número de votantes que ahí sufragó. Pero mi sorpresa fue mayor cuando se dieron los resultados, que si bien marcaban una diferencia no era tan grande como en otras circunstancias se hubiera esperado.

Sin duda que dicho proceso me inspiró para pensar que siendo los docentes los responsables de impartir y dar ejemplo de democracia, siempre estuvieron a la expectativa de que ese sueño se hiciera realidad, y cumplido por primera vez, se dieron a la tarea de sacar del stand by ese derecho que por muchísimas décadas ahí estuvo.

Claro que nunca lucharon para conseguirlo y ahora que por decreto de ley los motiva a que lo ejerzan, no pudieron evitar los vicios donde campeo la simulación, la intromisión y el manipuleo, que poco pudieron hacer ante aquellos que se propusieron dar la pelea a muerte y darle otro matiz.

Afortunadamente esta vez el nuevo liderazgo de la Sección 12 queda reconocido por la voluntad mayoritaria y legitimado por una competencia real y democrática, donde la participación dio fe de un proceso, que aunque nos quede mucho a deber, es mejor que el que nos tuvo enajenados desde los orígenes del sindicato hasta este histórico seis de octubre.

La contienda fue muy cerrada y por lo mismo muy interesante, ya que las fuerzas se tensaron y el suspenso aumentó cuando la moneda se mantuvo en el aire y al caer no favoreció a aquellos que las fuerzas externas intentaron atraer a su favor. Aunque la oferta de cambio y sangre nueva eran muy, atractivos, la convicción se impuso en aquellos que resistieron la tentación de no corresponder a las bellezas del peligro.

Así que, como reza el clásico: “haiga sido como haiga sido”, el poder por esta vez lo retuvieron los grupos tradicionales, que supieron capitalizar a su favor los peligros “reales o ficticios” que alrededor de la contienda se cirnieron y que de forma muy ingenua a ultranza desafiaron la pericia de los rivales.

La ventaja de la oposición iba sobre rieles, pero su descarrilamiento fue inevitable, cuando la sospecha de la intromisión de fuerzas externas se introyectó en el ánimo del Magisterio, el que sin duda ha sido lastimado por el sindicato; pero puestos en la balanza los enemigos pueden lastimarlo más.

De ahí la urgencia y el compromiso de asumir la premisa de prevención, alertada por la planilla naranja, a quien los docentes decidieron manifestarle su confianza, que a decir verdad por poco no les alcanza, pero pese a eso su voluntad de ahí no se movió, aunque las tentaciones fueron atractivas.

En este proceso democrático, sin duda que campearon los escenarios de la continuidad y las aspiraciones de sustituirla. Los primeros investidos de la experiencia y los segundos del ansia innovadora que la mayoría de las veces choca con la realidad de los temores al cambio. Por eso es de sabios reconocer que la longevidad de las instituciones depende en gran medida de dirigentes y asesores sensatos, prestos a neutralizar peligros y alertarlos sin miedos ni odios, porque al final de cuentas el sindicato somos todos.

Aún no hemos descifrado el fantasma que no se abstuvo de la tentación de querer manosear el proceso electoral, por venganza o resentimiento.

Sin embargo, sus estertores fueron muy evidentes, cuando personajes muy distinguidos de ese gran gremio fueron objeto de desconsideraciones y desaires, que en términos identitarios sería imposible dar nombres, pero sí cuenta de las denuncias que la estructura de la organización sindical hizo en los medios a través de dos desplegados, lanzados a las autoridades.