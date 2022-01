Cleptomanía en INE y miedo a la democracia

El proceso de instauración de la democracia participativa en México no tiene reversa, es parte de la transformación radical en curso de la vida pública del país, con antecedentes plenamente identificados.

Fue la sociedad mexicana a través de su voto el 1 de julio de 2018 quien aprobó la oferta electoral de un candidato -Andrés Manuel López Obrador- y entre cuyos postulados se encontraba el compromiso de someterse a la revocación de mandato a los tres años de su gobierno, tiempo necesario para valorar si el pueblo aprobaba o no la gestión gubernativa y dejar así sentado un precedente hacia el futuro.

El presidente López Obrador, para cumplir este compromiso que le mandató la sociedad, promovió una reforma constitucional que culminó el 20 de diciembre de 2020 (en septiembre de 2021 se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato).

Un sector de la oposición del PRIAN y voces de la derecha conservadora se desgarraron las vestiduras y alertaron grotescamente que este nuevo precepto constitucional “abría las puertas a la reelección”, que se abría una nueva forma de injerencia del gobierno en las elecciones intermedias de 2021, al colocar la boleta de la revocación el mismo día de la jornada comicial.

El bloque aliado en el poder -Morena, PT, PVEM-, cedió a la exigencia de no realizar la revocación en las elecciones intermedias, pese a que con ello se provocaría un gasto adicional para organizar otra jornada comicial. Se acordó llevarla a cabo el 27 de marzo de 2022.

El Instituto Nacional Electoral ha pretextado que el presupuesto asignado por 1,503 millones de pesos es insuficiente para realizar la consulta; reclama $3,830 millones. La Suprema Corte de Justicia, ante dos controversias del legislativo, instruyó al INE no posponer la realización de la consulta y además que el recurso aprobado es un indicador de viabilidad financiera.

La Secretaría de Hacienda propuso además al INE aplicar un plan de austeridad para ahorrar 2,972 millones y así garantizar la consulta (718 millones en reducir sueldos de altos funcionarios, con la cancelación del seguro de gastos médicos mayores y de separación; 554 millones equivalente al 15% del gasto operativo, gastos superfluos, telefonía celular, combustibles, viáticos, alimentación y 868 millones de reducción en sus fideicomisos).

Los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, rechazaron este plan por “carecer de sustento técnico”.

Con esta postura exhiben una vez más su condición de cleptómanos, el impulso obsesivo por robar; intenté matizar el término por el de crematomanía (deseo impulsivo de acumular riqueza), aunque en estricto rigor lo que se hizo en el periodo del saqueo neoliberal fue reemplazar la hipocresía por el cinismo y legalizar salarios desde los 200 hasta 400 mil pesos mensuales, una nueva modalidad de corrupción legalizada, con cúpulas institucionales inundadas en dinero, en el escenario de una población plagada de carencias.

El INE defiende sus 31 millones de pesos para un servicio de comedor con seis chefs, un nutriólogo y 75 personas para que coman sus funcionarios, quienes de paso reciben adicionalmente un bono mensual para alimentos de casi 12 mil pesos.

El INE no defiende la democracia, la elude; defiende un sistema que está siendo desmantelado, el de la corrupción y privilegios. Exhibir este modus vivendi de naturaleza corrupta, no es estar en contra del INE, sino en contra de dichas prácticas y de quienes se afianzan a ellas con rabia, a contrapelo del proceso de construcción de una nueva vida pública sustentada en la ética y los principios del ejercicio público como vocación de servicio y no para construir fortunas personales.

El fondo de lo que está en juego en la revocación no es en sí determinar la continuidad o no del presidente López Obrador, sino que con ello se sentará un precedente hacia el futuro para no soportar malos gobernantes todo un sexenio (aplicable para gobernadores).

El fondo es el miedo del INE a la democracia y de quienes se creyeron dueños de este país.