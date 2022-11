Toledo queda a sólo media hora en tren desde Madrid, así que se convirtió en una excelente opción para hacer un tour del único medio día del que disponíamos. Bárbara, una toledana de corazón sería nuestra guía.

Después de casi dos horas de caminata y mucha información e interesantes anécdotas contadas apasionadamente, entendimos qué hizo de esta ciudad que sea conocida como “Ciudad de las tres culturas” y es porque allí, en un momento de la historia coexistieron judíos, musulmanes y cristianos al mismo tiempo. No unificaron su fe, tampoco celebraban cultos ecuménicos, simplemente “coexistieron”.

El verbo coexistir se define como la posibilidad de que dos cosas diferentes existan al mismo tiempo sin necesidad de que una “anule” a la otra. Ese es el principio básico para que cualquier sociedad aspire a vivir pacíficamente. Que coexistan diferentes partidos políticos, expresiones de fe, ideologías, opiniones, cosmovisiones, equipos de futbol, etc.

Cuando uno traspasa la jurisdicción de respetar el espacio del otro, cuando procura a través de mecanismos de coacción imponerse, entonces da lugar a la enemistad y así a la guerra. Aún y cuando la naturaleza de nuestra misión apunte a la “conversión” del individuo, como es el caso del cristianismo, sólo redundará en un proselitismo barato sino parte del principio de la coexistencia.

El jueves pasado coincidimos en la Secretaría de Gobernación más de sesenta ministros de culto quienes esperábamos ansiosamente la entrega de actas con el dictamen favorable para nuestras asociaciones religiosas.

Mientras tomábamos café me acerqué a una mujer que por su atuendo me di cuenta era de alguna orden católica. Le pregunté cuál era el énfasis de su llamado misionero y me respondió: “La soledad y el silencio”. Me preguntó cuál era el nuestro, le respondí “construir comunidad y compartir el mensaje”. Ahí me di cuenta que sólo donde hay interés y respeto por el otro existe la posibilidad de “coexistir” como los toledanos de la época medieval.





