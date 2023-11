“Colonización halloweeneana”

La primera vez que escuché esta palabra me encontraba en la mitad de la carrera universitaria y ya casado. Supimos que unos maestros de procedencia americana pasaban casa por casa pidiendo dulces y a ello se le llamaba “Halloween”.

Tanto me llamó la atención el concepto que me fui a la biblioteca del Seminario a investigar sobre el asunto ya que ni Google ni Wilkipedia aún existían.

Me resultó muy interesante la investigación, pues me di cuenta que, aunque tenía un origen un tanto “oscuro” entre los sacerdotes “druidas” celtas, habiendo mutado a lo largo de los años, llegó a ser una costumbre tan arraigada en la cultura anglosajona que aún quienes se denominaban cristianos de alguna forma la celebraban. No le di mayor importancia al tema ya que además de admirar a mis profesores, no veía nada malo, en pedir dulces en una casa.

Cuando llegué a México, específicamente a vivir a Durango, me advirtieron que ese día, mi casa sería víctima de una “travesura” si no accedía a dar dulces, de ahí el famoso “Trick or treat”. Por un lado no estaba preparado con dulces y por otro, no creí que fuera tan cierto, pero, para mi sorpresa, la casa donde vivíamos fue blanco de numerosos “huevos estrellados”. Afortunadamente el color salmón de la pared y el estilo colonial del repellado se encargaron de disimularlo por algún tiempo.

Por otro lado, nací en el seno de una familia tradicionalmente católica, así que había escuchado del día de los “fieles difuntos”, pero para mí no significaba más que el hecho de no tener clases en la escuela y, si acaso, la exposición a una misa aburrida. Pero otra vez, al llegar a México, me di cuenta de la gran importancia que tiene esta celebración en México, más conocida como el “Día de Muertos”, tanto que ha sido considerado por la Unesco como un “patrimonio inmaterial de la humanidad”. No debemos olvidar que la cultura es una expresión de nuestro “culto”, y es evidente que aquí ha prevalecido la cosmovisión prehispánica de la muerte. Pero eso es tema de otro artículo . . .

A lo que quiero llegar es a preguntarnos si el Día de Muertos no ha sufrido una especie de “colonización” “halloweeneana” y a cuestionarnos qué tan pernicioso sea eso para la salud mental de la sociedad en general. De aquellas travesuras de huevos estrellados a ver carros pintados con manchas de sangre por la ciudad, con bolsas que aparentan tener cuerpos muertos, completos o mutilados. ¿Resultará inocente celebrar de esa forma el Día de Muertos en medio de una sociedad donde la violencia doméstica es pan cotidiano? ¿Será acaso una “travesura” exaltar y exhibir sangre y violencia en un país donde la estadística de suicidios es alarmante, donde el crimen ha sido naturalizado y es ya parte del paisaje nacional? Halloween ha “colonizado” el Día de Muertos. Una vez lo liberemos.

Tendremos que liberar al Día de Muertos de la cosmovisión prehispánica. Pero eso es tema de otro artículo.