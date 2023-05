Columna liberal

Con poco ruido muchas nueces tendremos





Algunos gobernadores de la República han tenido la sapiencia de instrumentar una estrategia de no confrontación con el gobierno federal pese a pertenecer a una corriente política diferente a la de la 4T.

De tal manera que al no confrontarse con el presidente, ello ha dado por resultado el poder conseguir los apoyos necesarios para impulsar proyectos e inversiones necesarios para sus entidades, algo que el anterior gobierno del estado no se le dio por ganarle la pasión partidaria y confrontarse con la cocinera y los paganos fuimos nosotros. Parece ser que el actual gobernador captó la señal y se vislumbran tiempos mejores.

Pero hay algo que no acaba de convencer a la ciudadanía y es el hecho de que no se ve por ningún lado que el actual gobierno estatal tome en serio cartas en el asunto del desvío de miles de millones de pesos de la pasada administración, pese a que se prometió no dejar pasar esos hechos y castigar a los principales responsables quienes siguen tan tranquilos dando a entender que nada pasará, porque pese a lo detectado por la Contraloría del Estado, la auditoría del Congreso y la misma Federación, no ha pasado nada; dicen las autoridades del ramo que “mientras no haya denuncia no se puede proceder” con todas las trapacerías cometidas presuponemos que no se requiere denuncia, porque esos hechos se persiguen de oficio, pero ¿por qué no se han presentado las denuncias contra el exgobernador y exsecretarios implicados en esas sinvergüenzadas? Siquiera Torrecillas para taparle el ojo al macho formuló las denuncias, aunque amañadas, para que se salieran por la tangente los responsables del penúltimo gobierno en hechos igual de condenables. Tal parece que el votar por esa alianza política maquiavélica es otorgar un voto a la impunidad.

Nos informan que este próximo viernes estará en Durango la senadora y dirigente de Morena Citlalli Hernández, en el museo Francisco Villa a las 6 de la tarde. Se prevé un buen momento o foro para los militantes de ese partido y grupos de esa corriente como el grupo liberal “ Francisco Zarco, A.C. Bases Magisteriales de Morena, etc. para hacer del conocimiento de la senadora su inconformidad respecto a que se da preferencia a chapulines arribistas para las candidaturas a puestos de elección y relegar a los de adentro que siempre han hecho talacha y sin embargo los relegan como es el caso de Ignacio Aguado, Fierro, Iván Ramírez, etc. Y no sólo eso, sino con el agravante de que esos arribistas le hacen el feo a los morenistas que han acudido a ellos buscando apoyo no para casos particulares tal cual es es el caso de una diputada y un ex diputado locales que han fungido como presidentes de la JUCOPO. Ojalá la senadora Citlali tome cartas en el asunto y ese partido les haga justicia a los de adentro.

Por otro lado, la senadora Margarita Valdez ha denunciado desde la tribuna de la Cámara Alta y recientemente aquí en Durango, que la escasez de medicamentos sobre todo los controlados, se debe al robo que se hace de ellos desde adentro ya sea por parte de médicos, empleados de confianza o trabajadores. Ello lo volvió a manifestar la senadora en la última visita que hizo a esta ciudad el director general del ISSSTE. Nos parece que los directores de los hospitales del IMSS e ISSSTE no se quieren echar en contra a los sindicatos o a las asociaciones de médicos.

Recordando a Ricardo Lezama Pescador les platicamos que él fue un hombre y periodista honesto y lo traía de abolengo, porque, y lo referíamos en anterior entrega, que él era nieto del valioso liberal Felipe Pescador y su padre un ingeniero forestal que no se doblegó a los intereses mezquinos de los rapa montes de Durango y las autoridades corruptas del ramo tanto locales como del centro, lo que le valió su trasladó fuera del estado a una zona de castigo insalubre de la república y las penalidades de su familia que se quedó separada de él. Ya no se dan hoy esa clase de ciudadanos ejemplares.