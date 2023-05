Columna liberal

Nuevo León y Durango





Según el álgebra más por más da más, o sea (el INE NO SE TOCA) (el INAI NO SE TOCA) (LA CORTE NO SE TOCA) = a LA CORRUPCION NO SE TOCA y ya sabemos que las matemáticas son una de las ciencias exactas.

En las páginas de Patria, de Paco Taibo ll, encontramos un supuesto diálogo entre Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez donde el primero dice –Benditos seamos los mexicanos, de derrota en derrota hemos abierto las puertas de la victoria definitiva. Se inicia la era de la razón, nuestro siglo de las luces. Le contesta el Nigroamante- ¿Y por cuánto tiempo? Perdón por mi ataque de pesimismo, ¿acaso importa un segundo de fulgor, diez minutos, dos años…? y luego volver a empezar. ¿No es ese el destino de un pueblo sabio? ¿pelear eternamente?

Por eso Carlos Monsiváis acertadamente dijo: “Los puros, los idealistas, ganan la guerra y pierden la paz desplazados por políticos ambiciosos y por industriales y comerciantes hábiles” desgastados por 14 años de guerra, los cuadros supervivientes del liberalismo acogieron la paz de la república restaurada como un profundo descanso. A la muerte de Juárez el liberalismo envejeció rápidamente.

Las palabras de Monsiváis tienen su razón en un ejemplo muy cercano a los durangueños y es el que tiene qué ver con nuestro destino político, porque personas que ya no están, muy adentradas en la alta política nos comentaron en su tiempo de una situación existente todavía y prevaleciente hace unos seis años y es el hecho de que el poder económico se sobreponía sobre el poder político y nos aclararon el cómo y el por qué.

Resulta que Durango fue proveedor de hierro extraído del Cerro de Mercado, fundamental para el despegue industrial de Monterrey y como ese grupo de empresarios neoloneses su voz era ley en el centro, movieron sus hilos para que Díaz Ordaz destituyera ilegal y arbitrariamente al gobernador Dupré Ceniceros para prevenir prosperara el movimiento estudiantil del Cerro de Mercado que afectaría el abastecimiento del material ferroso necesario para el funcionamiento de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey y pidieron lo substituyera Ángel Rodríguez Solórzano, en ese entonces rector del Instituto Juárez, hombre bueno, honesto y de feliz memoria y a quien Carlos Prieto, director de la Fundidora era a quien primeramente visitaba en sus visitas a Durango ¿más claro?

Luego, y viendo los regios que las aguas en Durango aún estaban turbias, decidieron que un lagunero asumiera nuestra gubernatura, aunque muy mal vista y nada aceptable dicha decisión por los políticos locales que esperaban verse favorecidos. Y no sólo fue sólo esa ocasión que nos enviaron un lagunero a Zambrano, sino que nos volvieron a repetir la dosis al siguiente sexenio, para disgusto de los locales especialmente para los estudiantes.

Por supuesto que desde el centro se nos hizo sentir el músculo con amagues reales de repetirnos la dosis como la del 68, por lo que no nos quedó mas que apechugar y aceptar que los poderosos de Monterrey seguían mandando vía gobierno federal.

Por supuesto que no estamos hablando de supuestos o al tanteo, ya que este servidor tuvo la fortuna de contar con una amistad muy cercana con don Braulio Meraz Nevárez, a quien el centro le negó el legítimo derecho de ser gobernador substituto de Blas Corral Martínez.

Igual le sucedió a mi querido hermano y mentor Ramiro Arrieta, donde del centro, o mejor dicho, de Monterrey le dijeron NO. Y tuve la suerte de contar también con la valiosa y cercana amistad de Carlos Galindo Martínez y Ángel Rodríguez Solórzano, mi pókar de ases, ni más ni menos, quienes nos trasmitieron ésta y mucha más información que luego daremos a conocer.