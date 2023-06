Columna liberal

Quiénes luchan a favor y quiénes en contra de transgénicos





Para responder la pregunta referente al título de esta columna, debemos analizar los pro y los contras sobre este tipo de cultivos. De entrada y basándonos en estudios realizados por ambientalistas de varias partes del mundo principalmente de la India y México, se pudo comprobar del grave daño que causan a la salud y vida humana a quienes consumen productos de origen de cultivos de organismos genéticamente modificados.

Fue una lucha cerrada la que enfrentaron los ambientalistas mexicanos contra el mismo gobierno para echarles abajo sus amparos y argumentos, siendo los que encabezaron este movimiento Teresita y Green Peace.

A raíz del decreto del presidente para prohibir el ingreso a nuestro país de maíz transgénico de Estados Unidos, sobre todo el amarillo, los agricultores gabachos luego luego pusieron el grito en el cielo invocando la intervención del tribunal que conoce las controversias sobre casos del tratado comercial entre los gringos y nuestro país.

Para empezar, el presidente les dejó muy claro que somos autosuficientes en maíz blanco para la elaboración de la tortilla, tlacoyos, coricos y otros antojitos y que del maíz amarillo transgénico para consumo animal por ahorita no, gracias; pero ya saben cómo son los güeros que además estaban acostumbrados a que todo lo que nos dijeran, el gobierno mexicano obedecía y decía que sí.

Nada más un botón de muestra de lo perjudicial que son los y transgénicos les diremos que sus semillas tienen integrado un insecticida llamado glifosato usado también contra las malezas.

Pues bien, este químico mata los insectos polinizadores, de ahí que especialmente en la península de Yucatán, gran productor de miel de exportación, resintió los efectos de ese insecticida al ver que aceleradamente empezaba a disminuir la población de las abejas.

Pero eso no es lo más grave, lo preocupante es que los efectos de este mortal químico no se eliminan luego de la cosecha, sino que continúa integrado en la nueva semilla y resulta que es altamente cancerígeno, contempla su cultivo la desaparición de nuestros granos originales y una vez consumado ese hecho, tendríamos qué comprarles obligadamente sus nefastas semillas, además de otras circunstancias que el espacio no nos da para detallar.

Lo que sí no podemos dejar de darle a conocer, es que esas compañías propietarias de las patentes para la producción de transgénicos maiceaban a los diputados para que les cabildearan sus intereses y se daban el lujo indebido de sentarse en la cámara a un lado de esos legisladores indignos representantes de los intereses del pueblo y de la nación.

Por eso hoy la secretaria del ramo está defendiendo la postura del presidente, al igual que la senadora Margarita Valdez, en su carácter de presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara alta quien a la vez se ha manifestado contra el uso de los vapeadores, dando a conocer los graves daños que causa a los jóvenes, y su lucha contra las grasas polisaturadas y varios temas más en el ramo de las salud.

Rápido y en corto se le revirtió a un acelerado panista su descabellada y tendenciosa declaración cuando se atrevió a expresar en las pasadas elecciones en el Edomex que le estaban poniendo ellos, los de la derecha una madriza en las urnas a los de Morena, siendo que fue al revés. No hay qué hablar. Se murió Lucas Alamán pero aquí está un hijo de él.