Columna liberal

Inconformidad por mal manejo de bosques

Atento comunicado a Toño Ochoa, es obvio que en todo lugar y dependencias hay de todo, pero queremos destacar que en la Plataforma de Atención Ciudadana (PAC) labora una excelente colaboradora suya de nombre Rita Torres, quien está con toda la disponibilidad para resolver cualquier problema para que no les llegue a los jefes, especialmente al presidente municipal. Es decir; ella apaga el fuego antes de que se prenda.

Pues la verdad no queremos meternos mucho en lo que sucede dentro de los terrenos de la SEED, pero algo anda mal y según los pitonisos, puede reventar en cualquier momento si se sigue con esas estrategias políticas.

Y como dijo la chimoltrufia, como decimos una cosa decimos otra, ya que siempre le hemos echado porras el director de Aguas del Municipio por su eficacia y buenos resultados, pero resulta que en días pasados se dejó sin agua a buena parte de las colonias del sur y oriente de la ciudad.

Algo grave sucedió y no quisieron decir en qué consistió; la explicación no creíble que dieron fue de que alguien vandalizó un pozo, (no dijeron cuál), y no es creíble que ese haya sido motivo suficiente porque dejaron sin agua a colonias que tienen su propio pozo y el problema duró no un día ni dos, sino diez, inclusive una refresquera y envasadora de agua tuvo qué suspender sus actividades por falta de agua. De tal suerte que las molestias, reclamaciones y mentadas estuvieron a la orden del día.

Buen arranque y respuesta tuvo la secretaria de SRNyMA, Claudia Hernández al convocar a las dependencias y ONGs para retomar el programa PROAIRE, trabajos que su antecesor dejó botados por no considerarlos de interés. Serán los resultados los que evidencien si se transitó por el camino correcto o no, porque ese programa lleva ya varios lustros de implementado y de resultados nada; existen otras problemáticas en las cuales ni esa dependencia ni otras más, involucradas en estos temas de la conservación han querido tomar el toro por los cuernos. En la pasada administración se contaba con un valioso subsecretario que era Luis Alfredo Rangel Pescador, pero el secretario no dio chispa y manejó esa dependencia como una empresa privada. Hoy cuenta la funcionaria con otro subsecretario correteado en estos trotes como lo es el ingeniero Coria, veremos si saben aprovecharlo.

De nueva cuenta se hace sentir la inconformidad de los comuneros de Santa María de Ocotán y Xonostle con respecto al mal manejo de sus bosques. No hace muchos años sucedió lo mismo. Eran los tiempos de Julia Carabias como secretaria del ramo. Se confiaba que ella como era de extracción ecologista iba a poner remedio. La Fraternidad Forestal Durango, A.C., el Movimiento Ecologistas de Durango y el grupo del mismo corte lidereado por Jesús Frías Morales, subscribieron un documento dirigido a Carabias dándole a conocer la grave problemática y no sucedió nada.

El dirigente de esa comunidad se coludió con dos grandes grupos industriales forestales causantes del escandaloso saqueo de madera, así como el ingeniero responsable de los servicios técnicos forestales que había llegado a Durango con la falsa piel de honesto y quien comandaba ese grupo de “honestos” era el ingeniero Cardoza y dieron al traste con las exigencias de los comuneros de Santa María de Ocotán, habiendo necesidad de cerrar éstos los caminos de acceso de la comunidad e irse a México para exigir justicia. ¿Volverá a repetirse el episodio?

Con sorpresa nos cayó el comunicado de nuestra casa editora en el sentido de que hay relevo para substituir al director de El Sol de Durango, el estimado Lic. Joaquín Martínez Garza. Nos explicó que hay ciclos y que el de él ya llegó a su fin, que se jubila, pero que todos los cambios siempre traen algo bueno. Pues aunque pocas veces nos veíamos con él, siempre le hemos manifestado nuestro sincero agradecimiento por el respaldo y sobre todo sus consejos y recomendaciones que nos prodigó en este noble quehacer de la comunicación, pero sobre todo su amistad.