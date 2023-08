Columna liberal

¿Salvará Mexicana de Aviación a Durango?





Alguien recomienda que “ Hay que conocer los tiempos y el momento para morir” Tal vez se puedan conocer los tiempos cuando el médico y por azares de alguna enfermedad le pronostique a una persona el tiempo que le queda de vida o cuando algún pistolero le esté apuntando resueltamente con un arma.

Pero de motu propio sólo personas pertenecientes a ciertas escuelas esotéricas podrán hacerlo a voluntad como los sacerdotes hinduistas o budistas quienes concluidas sus enseñanzas, conocimientos y obra ya estarán preparados para escoger el momento de su muerte sin que ello se contemple como suicidio; lo harán cuando existe la influencia del dios ígneo, cuando hay luz, en un momento auspicioso, durante luna creciente y durante los 6 meses cuando el sol viaja por el norte; si uno muere cuando el sol está situado en el hemisferio norte logrará su liberación. Si un místico muere cuando el sol pasa por el sur o luna menguante, entonces regresa otra vez.

Para nadie es un secreto el monopolio ejercido por Aeroméxico en los vuelos a la CDMX que repercute en excesivos y criminales cobros sin que haya nadie que le ponga un alto; en algún lugar está la misteriosa clave o motivo que inclusive no permite operar a otras líneas que comprobado está cobran precios justos. El gobierno pasado no pudo lograr este objetivo, inclusive que operaran vuelos a Monterrey y como van las cosas tampoco el actual gobierno puede destrabar algo oculto que nos tiene sujetos a un poder político-económico. Con la pronta operación dela aerolínea Mexicana de Aviación se vislumbra una posible solución a esta problemática, pero se necesitará apoyar la ciudadanía al gobierno estatal, inclusive plantearle al presidente en la mañanera el problema y parafraseando a AMLO, “me canso ganso” que venceremos a los insaciables de Aero México.

Ahora una de jueces y magistrados.- La comidilla cotidiana en los terrenos de la aplicación de la justicia sobre todo en los temas de la polaca, está cobrando actualidad conforme avanzan los tiempos electorales. Los políticos del bloke opositor corren a quejarse ante el INE, TRIFE, Suprema Corte de injusticias y Corrupción, etc. que porque aquel me sacó la lengua, me hizo una seña que no me gustó, etc. y como esas instituciones están a su servicio, voltean para otro lado y guardan silencio cuando políticos fifís como Fox, Creel, etc. se dirigen públicamente al presidente diciéndole gûey, desgraciado, mal nacido y no sólo ellos, sino fanáticos de la derecha le mientan la madre, le dicen pendejo, pata rajada, etc. y por si fuera poco, gran parte de la prensa sicaria al servicio de la oligarquía cotidianamente mienten y denigran el trabajo del gobierno federal.

En otro tema, les contamos que algunas voces nos han manifestado su inquietud con respecto a las altas multas por el concepto de derribar o podar árboles en la vía pública sin el permiso oficial correspondiente y nos piden hacer pública esa inquietud a la vez que sugerencia que esperemos llegue a oídos de Dn. Toño Ochoa, al cabildo municipal, así como al director municipal del ramo. Dándose el caso de que las raíces de un árbol o ramas estén afectando una vivienda o constituyan un problema X, pues sí, que el vecino tramite o solicite el derribo o poda, pero como esos árboles en vía pública no son propiedad de los vecinos, aún cuando los hayan comprado, sembrado y cuidado, entonces dichos sujetos forestales están a cargo, protección, cuidado y control de la autoridad municipal, entonces que dicha autoridad se encargue del derribo o poda en su caso, así como de la limpia y recolección del marial resultante sin costo, obvio, para los vecinos.

Les comentamos a las precipitadas voces ciudadanas que es muy posible que alguien le comente al presidente municipal sobre esta inquietud y tal vez a uno que otro regidor, pero sabemos que el municipio está para recabar, multar y hacerse de recursos, mas no para soltarlos por muy justos que estos sean como es el presente caso; ¿y si nos fueran dando la sorpresa? Mientras esperaremos sentados.