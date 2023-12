Columna liberal

Tiene la palabra el señor Gobernador





Obvio que el Dr. Esteban Villegas gobernador del estado de Durango , tiene grandes y hasta graves problemas qué resolver, pero hay uno que es insoslayable y que requiere pronta solución y es el que le ha planteado recientemente la Fraternidad Forestal Durango, A.C. en comunicado de fecha reciente que comprende tres puntos principales y que a continuación nos permitimos trasmitir:

La Fraternidad Forestal considera que tomando en cuenta casos sólo como ejemplo el de Monterrey que el año pasado sufrió muy serios problemas por la escasez de agua potable y para otros usos por falta de previsión y que en Durango avanza ese problema a pasos agigantados, es por eso que la precitada asociación está proponiendo al primer mandatario gestionar sean declaradas áreas naturales protegidas la microcuenca donde se genera el agua que abastece la presa Guadalupe Victoria. Aparte se requerirá lograr la construcción de la presa El Tunal ll, como reducto o embalse para retener los volúmenes de agua que año con año van a parar al mar; se busca con la propuesta garantizar las cantidades necesarias para el abastecimiento de agua que junto con la de la Guadalupe Victoria se requerirá en un futuro inmediato para cubrir las necesidades de la población de la ciudad de Durango.

Igualmente se requiere contemplar sea declarada área natural protegida el humedal de Málaga cercano a la ciudad de Durango, ya que el agua que se capta en ese lugar en tiempos de lluvia y por otros escurrimientos ayuda en mucho a la recarga del manto freático de donde se extraen considerables volúmenes para el abastecimiento a la red de agua potable de nuestra ciudad así como para los pozos para terrenos de riego; como bien es sabido este acuífero registra bajos índices muy preocupantes por excesiva extracción y por tanto su agotamiento.

Las autoridades del ramo de los tres niveles de gobierno que tienen qué ver con lo relativo han hecho caso omiso, pues no obstante que el gobierno federal destinó el recurso para que se llevara a cabo el estudio de diagnóstico, todo paró ahí, porque aún conociendo la gravedad del problema que ya padecemos pero que tiende a agravarse en tiempos cercanos, no obstante ello, no le dan la importancia que se requiere.

Y por último esta asociación ecologista propone al Sr. Gobernador gestione también sea declarada área natural protegida la región de Otinapa, ya que se hace de su conocimiento que los bosques de esa región han sido explotados desde la época porfiriana en forma ininterrumpida y exhaustiva, ya que desde esos tiempos dos compañías estadounidenses primero y una inglesa después extrajeron madera discrecionalmente, posteriormente operó ahí otra empresa de capital yanqui pero con prestanombres hasta que le revocaron los permisos para luego conformarse la unión de ejidos forestales, pero la extracción no ha parado, siendo los bosques de Otinapa los más esquilmados por su cercanía a los centros de consumo y permitido ello por autoridades venales y profesionistas forestales corruptos.

Concluye su petición la precitada organización que confían en la sensibilidad del gobernador del estado para que gestione y logre el objetivo que todos los ciudadanos respaldarán y quedará él como un gobernante consciente de su responsabilidad y previsor del futuro de las necesidades de la sociedad y benefactor además de los recursos naturales del estado de Durango.