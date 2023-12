Columna liberal

El agridulce oficio del periodismo





Antes que nada es prudente aclarar que quien esto teclea y en tratándose del tema periodismo, no contamos con la preparación profesional en esta materia, sino como casi todos los libre pensadores somos autodidactas, mas en descargo todos contamos en nuestro interior con un reportero o periodista en el fondo, dígase si no cómo en las redes muchos ciudadanos aportan con prontitud valiosa información, mensajes y fotografías.

Para dar una semblanza a nuestro tema nos referiremos sólo al periodismo nacional, lo cual es valedero para el ejercido para muchos países del orbe. En la mayoría de las veces este noble oficio ha resultado ser más agrio que dulce, pues remontándonos a los tiempos de la lucha libertaria de México no había comunicadores que se atrevieran a hablar u opinar mal del gobierno de hondas raíces coloniales que en sí era proclive al sistema feudal español.

Y no se diga cuando el liberalismo luchó con todas sus fuerzas contra el conservadurismo, donde rodaron varias cabezas o mínimo eran perseguidos, golpeados, encarcelados, destruidas sus imprentas y hasta ser expulsados del país para vivir en el exilio. Y así encontramos entre muchos a personajes como José Joaquín Fernández de Lizardi, mejor conocido como El Pensador Mexicano, distinguido por ser un luchador mediante sus escritos públicos y libros en favor de la independencia y que llevó una vida llena de incomodidades que bien pudo cambiarlas para vivir bien sólo guardando silencio y que al final de su vida encargó a sus amigos el siguiente epitafio “ Sobre la blanda tierra del sepulcro, o más bien en sus corazones graven el siguiente sencillo epìtafio: Aquí yacen las cenizas del Pensador Mexicano, quien hizo todo lo que pudo por su patria”

Francisco Severo Maldonado propuso al cura Hidalgo la creación de un periódico para fomentar la lucha libertaria; Jesuita él y junto con José Angel de la Sierra publicaron el periódico El Despertar Americano. Preso en Puente de Calderón al igual que su colaborador, junto con Hidalgo, fue obligado a retractarse y publicar a favor de los realistas. Miguel Crescencio Rejón, fue otro periodista quien también fue diputado federal distinguido por su honestidad tanto que murió en la pobreza. Y ni cómo pasar por alto a Juan Bautista Morales conocido como El Gallo Pitagórico quien en 1845 escribiera en el periódico El Siglo XlX a favor de las libertades.

Pero imposible soslayar la lucha de Francisco Zarco apoyando a Juárez en las luchas intestinas de la reforma y la restauración de la república, muriendo muy joven, a los 35 años por las golpizas de los opositores y encarcelamiento de San Juan de Ulua y considerado el apóstol de la libertad de prensa, nacido en Durango cuando todavía no existía la separación iglesia-estado y por tanto los registros de nacimiento los llevaba a cabo la iglesia católica y según los libros de la parroquia de Analco donde fue bautizado, Zarco no existió, pues investigamos los datos y el nombre de Francisco Zarco Mateos no aparece por ninguna parte.

Una cosa sí es real, el periodismo ha sido fundamental para la creación y existencia de nuestra nación, aunque como nos ilustra la historia, muchos periodistas sólo conocieron lo ácido de este oficio por su valentía al generar opinión mediante la información que trasmitieron. Es innegable que aún hoy en día a pesar de los nuevos criterios y leyes, este oficio sigue siendo muy peligroso, máxime si se tocan temas que aún siendo verdades, incomodan sobre todo a la delincuencia organizada y no se diga de los intereses políticos de Peña Nieto hacia atrás.

Antes, ni imaginar que los reporteros ser atrevieran a descalificar aún con razón y pruebas a un presidente de la República, de inmediato actuaba el estado mayor presidencial o la SEGOB y ya sabemos como se las gastaban. Hoy de mentada de madre no bajan al primer mandatario y no pasa nada. Antes también, chorreaban los millones de pesos a comunicadores de los grandes medios de TV por guardar silencio ante hechos de gran corrupción y prodigar aplausos a las autoridades. Yates, mansiones de lujo, propiedades en el extranjero, grandes fortunas todo de origen oficialmente inexplicable, muy explicable para toda la sociedad.