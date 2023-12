Columna liberal

Retrato hablado de Jesús el Cristo





Hay tres fechas especiales en que obligadamente nos acordamos del llamado hijo de Dios, o sea Jesucristo; la primera es en navidad recordando el nacimiento del Gran Maestro y que nos involucra en las posadas, cánticos, rezos y pachangas, la segunda es cuando se conmemora su crucifixión, aunque hoy en día ya ha venido a menos esa celebración y la tercera es cuando nos vemos en algún apuro y requerimos ayuda de lo alto y de entre las divinidades Jesús es uno de los más requeridos.

Pero hoy queremos dar una semblanza de los rasgos físicos del redentor de la humanidad, ya que aún existen personas que dudan de que él haya existido, otros más aseguran que era un extraterrestre, y hasta lo descalifican y no le dan el debido reconocimiento de su gran obra, entre ellos los judíos, no obstante que en su genealogía aparece como descendiente del rey David, etc. Para despejar dudas daremos a conocer los rasgos físicos por testimonio de dos personajes de alta credibilidad uno de ellos de sus tiempos y otro reciente.

Pues bien, el hijo de José y María en su edad adulta fue iniciado en los grandes misterios en la secta de los esenios, fundada ésta por Pitágoras, persona que en sus tiempos fue conocido como el SEGUNDO VIGILANTE, ¿les suena esto a mis H.H.? Además en los años en que no se sabe bíblicamente de él, mas en un monasterio budista de Himis, en sus registros el ruso Nicolás Notovich encontró un manuscrito que publicó en 1893 , relatando que un joven procedente de Israel llamado Yissa, estuvo en la India y el Tibet estudiando la doctrina budista. Igualmente en 1926 el profesor Rodrich de N. York anunció públicamente que había estado en ese monasterio y adquirido manuscritos similares a los de Notovich que había aludido y traducido.

Existen muchos mitos, leyendas, consejas, etc. acerca de Jesús; un punto discordante es la fecha de su nacimiento en la cual en el año 337 la iglesia católica y por instrucciones del Papa Julio dijo que nuestro personaje había nacido el 25 de Diciembre, misma en que los romanos hacían la fiesta de Baco, porque según las tradiciones paganas de Roma y griegas, etc. Los dioses nacían siempre en el solsticio de invierno , después del día más corto del año , ( 24 de Dic.), misma fecha en que el emperador Aureliano decretó en el año 274 A.C. para celebrar el nacimiento del sol, lo que la iglesia aprovechó para redondear el mito de Jesús hijo de Dios..

Edgar Cayce en una de sus visiones dictó que Jesús nació el 6 de Enero del viejo calendario Juliano a las 12 de la noche. En cuanto al año de su nacimiento el astrónomo Joannis Kepler con todos los datos y movimiento de la conjunción de Júpiter y Saturno que ocurrió según los astrónomos judíos al nacer el santo niño, llegó a la conclusión de que éste nació siete años antes.

Un romano llamado Publius Lautulus, quien en una carta enviada al emperador Tiberio, (documento que existe en la biblioteca del Vaticano ) ,describe así a nuestro redentor “ Ha aparecido en Palestina un hombre que aún vive y cuyos poderes son extraordinarios. Lo llaman el gran profeta . Resucita los muertos y cura toda clase de males, es alto y bien proporcionado y no hay aire de severidad en su rostro que atrae a todos por su aspecto y se hace amar y reverenciar al momento. Su pelo es del color del vino nuevo de la raíz a las orejas y cae sobre sus hombros ensortijado y largo. Lo usa partido por la mitad a la manera de los nazarenos.