Columna liberal

Con motivo de la celebración en días pasados de la libertad de prensa lograda por sufridos periodistas liberales como Francisco Zarco, los hermanos Flores Magón, Cabrera, Ponciano Arriaga, Filomeno Mata y muchos más. Sean estas líneas pues para recordar y reconocerles su esfuerzo, sufrimientos, persecuciones, cárcel y hasta muerte como la de Ricardo Flores Magón , quien murió en prisión y célebre por su famosa frase “ Me quebró pero no me doblo” y muchos más.

Eran los tiempos de José Ramón Valdez como gobernador interino de Durango cuando a mediados de 1947 el periodista Eduardo Martínez había sido enviado por el Corl. García Valseca para fundar un periódico en esta ciudad. Fue así como en primera reunión de invitados a formar un eslabón más de la cadena de soles del país estuvieron Rodolfo Sánchez, Angel González Silva, y Juan Ochoa.

Pero aparte estuvieron también Gilberto Niebla, José Luis Delgadillo Eduardo Martínez, Felipe del Castillo, Raúl López, Raúl Vázquez Galindo, Tomás Galindo; No había fotógrafo, Roberto Gaytán tomaba fotografías y vendía algunas para el periódico. Se empezó con una prensa plana del año del caldo que se había traído de Tampico y tres linotipos igualmente de viejos además de una forja. Tan viejo era el equipo que en tiempo de invierno había qué poner un bracero debajo de la prensa para que se calentaran las planchas y los rodillos y con un mechero al que llamaban “soplete” con ese calentaban la boquilla del linotipo para que se permitiera que el plomo fundido pudiera fluir.

Funcionaba en esta ciudad el Diario de Durango propiedad de Dn. Mauricio Sánchez , quien cuando vio nacer El Sol de Durango comentó con ironía que así había visto nacer 150 periódicos en Durango y todos se habían muerto y que El Sol sería el 151, pero afortunadamente no fue así y este medio nunca paró y ha llegado a ser el al medio escrito más importante en nuestro estado. Inició labores en esta ciudad de Durango en una rinconada de lo que conocemos como Parque Nuevo en la contra esquina sureste del multifamiliar Francisco Zarco, donde estuvo el convento de San Francisco, lugar que fue comprado por el Gral. Francisco O. Arce luego de la guerra de reforma y a su muerte se le quiso regresar al clero católico, pero éste lo rechazó que porque ahí había funcionado una logia masónica y los clérigos dijeron, “ Que no, que porque ahí había estado el diablo”

En este primer domicilio cuyo propietario era el Sr. Jesús H. Martínez, a quien se le pagaba una renta mensual de 250 pesos, pero como no se era autosuficiente el periódico y la instrucción del Corl. García Valseca era de que cada eslabón de la cadena solera se tenía qué rascar con sus propias uñas; ante la manifiesta fregadez el Sr. H. Martínez dio un período de gracia de 6 meses sin pagar renta y hasta hubo ocasiones en que prestó dinero a la dirección para poder pagar la nómina y hasta para poder adquirir el papel. Después de funcionar en ese lugar, ( donde quien esto teclea, a los doce años asistía a las 5 de la mañana para alcanzar ejemplares y distribuirlos como voceador), se adquirió un nuevo domicilio más amplio y funcional en la calle Negrete esquina con Zaragoza y actualmente se trabaja en un edificio más moderno que está al final de la calle 20 de Noviembre rumbo al oriente, muy a sus órdenes.

