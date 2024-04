Columna liberal

Corte y recorte a la suprema corte





No hemos escuchado las voces de los principales sindicatos de obreros y empleados de la república mexicana como la CTM, CROC, FETSE, etc. manifestarse sobre la iniciativa presidencial respecto a rescatar recursos no reclamados y no devueltos por ley por las administradoras de las afores y para con otros recursos crear un fondo y fideicomiso administrado por el Banco de México para que los trabajadores se jubilen con el 100% de su sueldo y no con el 30% como hasta hoy se está dando. Como esos sindicatos están controlados por un partido opositor a la 4T, no pueden decir nada, aunque la intención gubernamental sea beneficiar a los trabajadores: que no robar y quedarse con esos recursos como perversamente se ha difundido vilmente los opositores a ese noble fin.

Los banqueros y administradores de las afores, en su convención entusiastamente aplaudieron a Xóchitl porque ella obvio está de su lado para que ellos sigan teniendo impunidad en los manejos obscuros o abusivos para quienes acuden a sus capitales en busca de créditos o servicios y en estos casos la administración de sus afores.

Los adversarios del gobierno federal y como lo han hecho con todas las iniciativas de la 4T han sido impugnadas por la oposición y aunque hayan sido aprobadas por el congreso federal, el bloke opositor ha recurrido a la SCJN para echarlas abajo, que para eso está incluida esa institución en ese grupo que ha frenado por consigna cualquier intento de modificar o crear leyes en beneficio de la población en general, protegiendo así a los grandes corruptos que se niegan a pagar impuestos o devolver dineros de las afores que indebida e ilegalmente retienen, amparar y liberar narcotraficantes o exfuncionarios infidentes, etc.

Por ser la Suprema Corte el punto neurálgico o central donde se topan los esfuerzos gubernamentales en sus iniciativas, el principal objetivo en las próximas elecciones es contar con la mayoría calificada en el congreso para controlar la parcialidad injusta de ese organismo “Impartidor de justicia” o séase el plan “C” ; pero de no llegarse a dar esa mayoría, existe otra opción que se percibe y que sería el plan “ D “ pero no podemos adelantar vísperas y será el próximo gobierno si es que y como todo apunta será el continuador del actual, quien ponga manos a la obra.

Es por ello que la preocupación de los opositores al gobierno actual, no es la prioridad ganar la presidencia, sino que la 4T no obtenga la mayoría en el congreso federal y en ello están enfocando todas sus baterías y esfuerzos, ya que dinero hay que lo hay y la guerra sucia está a todo lo que da. Sin embargo, en estas prácticas muchos opinan que no es justo que el bloque opositor a sabiendas de la polarización y daño que se está causando entre la población va dejar heridas difíciles de sanar y eso es injusto y por ello se percibe que la oposición ha jugado una carta decisiva en su misma contra, ya que la mayoría de los trabajadores captaron que esa alianza no comulga con la iniciativa de que ellos se jubilen con el 100 % de su sueldo y ello se lo cobrarán en las urnas y si no, al tiempo.

El grueso de la población tiene bien claro que a través de nuestra historia está comprobado que los grupos reaccionarios siempre han visto sólo por sus intereses, tope en lo que tope y muy evidente es que no tienen llenadera de dinero como acaba de suceder en los últimos 35 años y que ese afán desmedido de acumular riqueza y poder, es lo que ha provocado insurrecciones y luchas armadas y aún así han persistido en su empeño; desangrarse la patria no los conmueve porque serán muy preparados, muy religiosos, pero en ellos campea lo inhumano y su mal entendida religiosidad sólo les da para expresar “ Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre ”