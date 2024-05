Columna liberal

Del 5 de mayo en puebla al 2 de junio próximo





El próximo 5 de Mayo la mayoría de los mexicanos estaremos celebrando la defensa heroica de la nación en contra del enemigo invasor invitado por mexicanos traidores a la patria que fueron a Europa a ofrecer nuestro país para que fuera gobernado por un príncipe extranjero, malos mexicanos que aún existen como hierva mala que nunca muere como aquí mismo en Durango para no ir tan lejos, ya que el juicio de la historia es implacable y registra apellidos de alcurnia de durangueños que hoy como ayer se sienten de la más rancia y real aristocrática y que en los tiempos del imperio de Maximiliano, se pusieron a favor y servicio de los invasores franceses y les brindaron todos los poyos y atenciones que hasta formaron parte como autoridades nombradas por los franceses y que por lo mismo Juárez los declaró traidores a la patria.

Pero también hubo mexicanos leales y muy patriotas de todo el país que se fueron a Puebla a combatir al enemigo invasor; de Durango por supuesto también estuvieron ahí con J.M. Patoni al frente a combatir al enemigo invasor no sólo el 5 de mayo, sino en el sitio de esa ciudad y que sólo por falta de municiones y hambre fue como los franceses pudieron tomar esa ciudad. Y si persiste esa mala hierba de los reaccionarios, ciertamente siempre existirá la contra hierva, el contra veneno que son los liberales aquí y en todo el mundo y para ello nos remitiremos a lo que Ignacio Ramírez dijo en un discurso “Nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo y nacimos luchando como nuestro padre por los símbolos de la emancipación, y como él, luchando por la santa causa desapareceremos de sobre la tierra”

Bien sabido es que el ejército mexicano se encontraba en mucha desventaja con relación al ejército francés en todos los aspectos; sólo para mencionar algo que nos dé una idea, mencionaremos que el Gral. Zaragoza le informaba al Srio. De Guerra que “No había ni un grano mísero de frijol en la intendencia” y le pedía a su superior alguna suela para huaraches, aunque sea para dos mil pares, ya que son 5 mil hombres descalzos. Le pedía además las velas de los barcos que nunca navegarían para volverlas cobijo y vendas para los hospitales de campaña.

Esa épica batalla puso de manifiesto el orgullo, serenidad y valentía con que los buenos mexicanos no obstante las penurias y desventajas supieron defender con honor y sus vidas la soberanía de su patria y por ello la nación y su pueblo les ha reconocido todo el mérito por la enjundia con que enfrenaron al mejor ejército del mundo de esa época. Serenidad y genio demostró Ignacio Zaragoza maestría y disciplina sus generales al ejecutar sus órdenes conforma al plan trazado y la entrega y bravura de sus soldados al enfrentar y vencer a los orgullosos franceses.

Es imperativo volver a mencionar la conducta despreciable y ruin de esos malos mexicanos que siguen existiendo en México de la derecha mejor conocidos como conservadores y tomaremos como base lo expuesto por Zaragoza en su telegrama Nº 19 al Ministro de Guerra al final de esa gloriosa batalla del 5 de Mayo de 1862 en Puebla.

…En cuanto al dinero nada se puede hacer aquí porque esta gente es mala en lo general y sobre todo muy indolente y egoísta; sin embargo, acabo de mandar al Sr. Cabrera.- Hoy no he podido completar ni para un día de socorro económico, que importa $ 3700, porque sólo tiene la comisaría $ 3300. La fuerza está sin socorro desde el día 5 y casi sin rancho, (comida ), .- ¿Qué bueno sería quemar a Puebla! Está de luto por el acontecimiento del día 5. Esto es triste decirlo. Pero es una realidad lamentable. Estoy preparando mi marcha sobre el enemigo, pero acaso no pueda verificar oportunamente por falta de recursos. I. ZARAGOZA

Pues, así como la mayoría de los poblanos estaban de luto ante la derrota de los franceses, así estaban todos los reaccionarios del país y en especial aquí en Durango, particularmente los dueños de las haciendas de Navacoyán y la Sauceada. Esos estratos sociales que durante la colonia, el porfiriato y el reciente mandato neoliberal gozaron de las riquezas mal habidas y la impunidad con los gobiernos que tenían secuestrados, hoy siguen renegando de las bondades a favor de las mayorías expresadas en la constitución de 1857, 1917 y recientemente refrendadas por el actual gobierno como el derecho al trabajo, a huelga, jornada laboral de 8 horas, libertad de expresión y manifestación, culminando hoy con las pensiones a adultos mayores, becas a estudiantes, ( Xóchitl quiere que sean para alumnos de escuelas particulares también), y la cereza del pastel, jubilación de los trabajadores con el 100% del sueldo que reciben.