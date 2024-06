Columna liberal

De la mano libertad de prensa y democracia





Mínimo toda esta semana estaremos de fiesta quienes tenemos la fortuna de que nuestras líneas aparezcan en este medio de comunicación desde hace más de treinta años casi cuarenta, presumiríamos, porque la libertad de prensa es un derecho, si, pero para que se lograra establecer en la constitución, ah cómo les costó a los pioneros muchos sufrimientos, golpizas, cárcel, tortura, exilio y hasta la vida; por eso hoy agradecemos y reconocemos a esos valientes liberales como los Flores Magón, Cabrera, Ponciano Arriaga, por supuesto a Francisco Zarco, apóstol de la libertad de prensa y muchísimos más todo ese esfuerzo y convicción de lo que hoy disfrutamos y celebramos.

Y también estarán de fiesta y celebrando por más tiempo quienes hayan resultado favorecidos en las urnas electorales por quienes acudimos a sufragar, ejerciendo ese otro derecho invento de los griegos y que se llama democracia, que también ha costado en México muchos trabajos y vidas para que al fin se pudiera elegir a quienes sus seguidores les hayan otorgado su confianza, respaldo y simpatías.

Pero para que esto se diera, todavía en tiempos recientes se tuvo que pagar un costo muy alto que incluyó muchas vidas humanas, pues Salinas de Gortari encabezando una forma de gobierno muy impositivo y dictatorial no aceptaba que alguien se le interpusiera en su forma de gobernar y despojaron a Cuauhtémoc Cárdenas de un aplastante triunfo y no se diga como el recurrir a los fraudes electorales como el que se instrumentó para hacer llegar a Calderón a la presidencia y ya mejor ahí le paramos porque todo eso una larga historia de nunca acabar.

En consecuencia, los morenistas eufóricos por su aplastante victoria sobre sus adversarios con más de 32 millones de votos contra 15 de sus contrincantes, más claro ni el agua; y es que cayeron en la trampa que les tendió AMLO con una estrategia que cuando él sintió que ya tenía el triunfo su partido, les aconsejó a su contraparte cambiar de táctica porque los ataques, la guerra sucia, insultos, etc. no les iban a dar resultado, pero se obcecaron y les ganaron las vísceras y es hora que no acaban de digerir su derrota y en casi todo el país en las sedes de la oposición, particularmente en Lerdo y Ocampo de esta ciudad se oye a manera de lamentos la canción “Morena la causa fuiste de mi triste desventura” y mucho muy afectada resultó una aspirante a la senaduría que ya se sentía senadora y muy allegada ella al yunkero mayor de Durango, mientras que por el rumbo de las alamedas muy contentos entonan aquella canción que dice “Morena morenita, morena encantadora regálame un besito hoy que eres triunfadora”

También muy contentos vimos a los chicos del Grupo Liberal Francisco Zarco A.C. quienes le mostraron desde los inicios todo su apoyo a la Dra. Claudia, a quien en su última visita a Durango uno de sus dirigentes le entregó personalmente un pliego conteniendo una serie de propuestas sobre las necesidades de nuestro estado; fue breve ese encuentro, pero dejaron en claro a la Dra. que al igual que el presidente y ella, este grupo es fiel a los principios juaristas y que no podría ser de otra manera, porque sería aberrante hacer alianza con los grupos políticos de derecha, el conservadurismo pues, que están en contra del bien de las mayorías, el progreso social, la equidad y que aparte son clasistas y menos aliarse con ellos a cambio de migajas o tortillas duras y esto sólo para sus dirigentes. Aunque breve este encuentro, decíamos, hubo identificación y la Dra. Claudia correspondió con agradecimiento y amabilidad.

En fin, hoy se repitió la historia del 2018 en que compitieron dos caballos, el moro de Cumpas de los ricos y el zaino de Agua Prieta de los pobres y no obstante que el de los ricos aglutinaba a los hombres del poder económico, los grupos políticos afines a esos intereses, gran parte de la prensa, el clero católico, ( volvemos aclarar que una cosa es clero, otra iglesia y otra religión), y la derecha internacional y qué creen, con todo eso, pues que volvió a ganar el caballo de los pobres. Ya por último, destacamos que aún lamiéndose las heridas, los perdedores y que conteniendo su disgusto y rabia, no han optado por la violencia y eso es de aplaudirse y reconocérseles, porque de otra manera sobrevendría el caos en el país y esos sucesos siempre traen enfrentamientos, polarización social , atraso, anarquía y pobreza.