Columna liberal

Duelo, aceptación y replanteamiento político de la oposición





En términos médicos cuando a una persona se le ha diagnosticado una penosa y grave enfermedad, los profesionales en esta materia procuran en el enfermo como paso inicial para poder lograr una mejoría y tal vez su recuperación, que el paciente acepte que padece tal o cual preocupante enfermedad, luego de que haya superado por supuesto el momento del duelo que le produjo el diagnóstico de ese severo mal. Sólo así se podrá alcanzar la siguiente etapa, que sería la recuperación y hasta posiblemente la sanación.

Pues exactamente igual fenómeno sucede en la política y específicamente con lo que se dio en el pasado proceso electoral en el país, muy particularmente a la coalición de los partidos de la oposición, representada por los hoy reconocidos hermanitos del PAN y el PRI, porque ya desde hace rato el PRD está muerto, solamente que nadie se lo ha dicho y ha navegado últimamente como zombi o muerto viviente, hecho ganado a pulso por traicionar los principios motivo de su origen y aliarse además con los enemigos de las causas del pueblo. Al día, oficialmente el INE ya le extendió su acta de defunción.

Voces muy calificadas del PRI, tanto nacionales como locales, aceptan que después de la paliza recibida en las urnas a nivel nacional y local, (excepto en lugares muy focalizados ), por los ganadores de la contienda electoral, de plano reconocen que hubo mala planeación de sus líderes, equivocación en gran parte de la selección de sus candidatos, pero sobre todo haber desestimado la motivación del pueblo en territorio, no sólo en los momentos de la campaña, sino también en su contacto y asistencia en sus clamores y necesidades desde hace rato.

En lo relativo a sus candidatos, voces no sólo en los cuadros internos, opinan que era mucho mejor candidata Beatriz Paredes que Xóchitl Gálvez o la China Gaby Hernández encabezando la fórmula para la senaduría que Gina Campuzano, ya que ésta es altanera, mentirosa, insidiosa, mala onda y muy mocha, mientras que la china es todo lo contrario y tiene ángel y aceptación, con lo que los resultados hubieran sido diferentes en beneficio de su coalición. Con los resultados no sólo en nuestra entidad, sino a nivel nacional, por principio para atenuar sus malestares, tendrán que tomarse lo recomendado para estos casos, o sea el agua y el ajo.

De tal suerte que para seguir subsistiendo tendrán que ajustarse la norma de renovarse o morir, más particularmente el PRI, porque el origen y existencia de ese partido surge cuando las grandes masas clamaran justicia, equidad, libertad, derechos humanos y sobre todo democracia, etc. en 1910 y se concretara todo ello en la constitución de 1916. Y luego surgiría el partido político que abanderara dichas consignas con dirigentes notables como Elías Calles, Reyes Heroles, etc. Y mandatarios al lado del pueblo así como de los intereses de la patria como Lázaro Cárdenas, López Mateos, etc. pero posteriormente se dieron a la milonga, la rapiña, la corrupción y entregaron los intereses de la nación a los grupos de poder económico nacionales y extranjeros, abandonando e ignorando a las mayorías.

En el caso especial de Durango, lo deseable es que los grupos conservadores, el clero católico en especial, que desde siempre ha estado en la polla con los conservadores y haciendo campaña desde los púlpitos y hasta en las calles violando la constitución y dando declaraciones donde se desdicen y sociedad en general, se pusieran las pilas y acepten que para que le vaya bien a Durango, hay que ajustarse a los tiempos actuales y trabajar al lado de la postura e iniciativa del gobernador Esteban Villegas de conciliar, negociar y olvidar viejos rencores y tener acercamientos con el gobierno federal, porque si no seguirá siendo Durango una pequeña isla abandonada en medio del océano.