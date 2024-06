Columna liberal

Durango, pedid y se os dará





Recientemente estuvieron en Durango el presidente López Obrador y la Dra. Claudia, virtual presidenta de México y estuvo en la comitiva entre ótros, el Dr. Esteban Villegas, quien según se pudo apreciar es bien visto por el presidente al igual que por la Dra. Claudia. Ahora lo que toca es saber tocar las puertas, porque como se dice en las sagradas escrituras “ Tocad y se os abrirán las puertas del templo” sólo que hay qué saber tocar o llamar, porque el anterior gobernador, panista por cierto, tocó las puertas en forma estridente reclamando al presidente ” exigimos el cese de Gatell, exigimos la cancelación de los trabajos del tren maya, de dos bocas, del AIFA, etc. Y ese dinero se nos mande a los gobiernos estatales” envalentonado él por estar en la pandilla de gobernadores rebeldes encabezados por el bronco de N. león y el hoy prófugo de la justicia Cabeza de Vaca, otro panista corrupto; y qué pasó, que los mandaron por un tubo y el perdedor fue nuestro estado en presupuestos, apoyos, obras, etc.

Aunque hay qué decirlo y con pruebas, claro, nuestro gobernador cuenta con colaboradores no muy eficientes y hacen que su gobierno tropiece como por ejemplo la titular de SRNyMA, ante quien se han hecho gestiones, propuestas, denuncias, etc. y no ha tenido voluntad ni siquiera para contestar y decir no se puede. Ante este panorama y es el caso de otros funcionarios, la gente ha optado por acudir a otras instancias como por ejemplo la Sen. Margarita Valdez a quien se le pidió intervenir para que el gobierno federal construya la presa del tunal ll y ya se dieron resultados, pues el Sen. Gonzalo Yáñez anunció que ese es un proyecto que ya contempla para su ejecución la Dra. Claudia. Propuestas también como la construcción de dos hospitales, uno para el IMSS y otro para el ISSSTE , etc. y la gente pide mínimo que se le tenga una atención y dársele una respuesta, porque para eso el IDAI y la carabina de Ambrosio son la misma cosa.

Soplan tiempos mejores para Durango y sólo queda esperar la respuesta del próximo gobierno federal en cuya virtual presidenta a quien la mayoría de la gente de Durango le otorgó el respaldo con su voto y hay confianza en que cumplirá, caso contrario desde estas líneas le estaremos reclamando. Al igual que el pueblo todo Lo que sí, que el gobernador Villegas Villarreal requiere el respaldo de la sociedad, con eso y voluntad, vendrán muchas cosas buenas para nuestro estado.

Habrá muchos queriendo ir a Chalma , empezando por los ministros, ( algunos ), que son corruptos de la tremenda corte quienes ya pusieron sus barbas a remojar porque la mayoría del pueblo aprueba la reforma judicial y por supuesto que Claudio X González, Salinas Pliego, Lozoya, altos miembros del crimen organizado y traficantes de influencias, corruptos de cuello blanco, etc. esos sí que no, pero de que es obligada esa reforma, claro que lo es. Porque sólo algunos ministerios, públicos han sido cesados o consignados, pero algún juez, magistrado o ministro con evidentes pruebas de corrupción, esos nunca. Ya es tiempo de que la justicia llegue hasta donde tenga qué llegar. De los onerosos organismos autónomos, de plano, aunque los conservadores marchen y griten “no se tocan “ya su suerte está echada. Bye, Bye y si no, al tiempo.