Columna liberal

Eternamente encendida la llama de la masonería

Al maestro Sarellano.

Hablar de temas masónicos era no hace mucho un tabú, sobre todo en estados donde ha campeado el arraigado conservadurismo y Durango no podía ser la excepción, por ello, al inicio de esta columna hace ya varias décadas el de la tecla fue blanco del fanatismo y persecución de los reaccionarios y hoy cuando la sociedad cuenta con amplia y difundida información de que los miembros de esta Orden Iniciática no sacrifican en sus logias niños ni celebran ceremonias para adorar a Satanás, las mentiras que sobre ellos se vertían han dejado de surtir efecto, aunque…

Demostrado está que esta Orden es milenaria y que los primeros adoradores y reconocedores de la existencia de un Ser Espiritual Supremo fueron los masones y que en estos templos del saber se inició en Heliópolis Jesús el Cristo, luego de superar varias pruebas inclusive de astucia y valor a que eran sometidos los aspirantes a pertenecer a esta augusta institución como el pozo, donde murieron varios aspirantes que no supieron en la plena obscuridad resolver la encrucijada. Precisamente en el lenguaje del antiguo Egipto se encuentran los orígenes de la palabra masón “ Phare, el sol y Mas, un hijo, o sea Phre-Massen o Hijos del Sol o Hijos de la Luz “ Estamos hablando de la existencia comprobada de estas logias de hace más de tres mil años”

Como otro de los grandes objetivos de esta Orden ha sido luchar por las libertades entre ellas la del libre pensamiento y el progreso de la humanidad a través de varios senderos como el de la educación, es por ello que desde esta columna propugnamos por el derecho a la educación laica y gratuita, tal como está establecido en nuestra constitución a lo cual se opusieron los últimos gobiernos, confabulados con los grandes intereses para privatizar la misma, llegándose a modificar en este rubro nuestra carta magna, denostando y reprimiendo a los mentores y encarcelando a sus líderes. Juárez sentencio “ La ignorancia es uno de los más grandes males que aquejan a la humanidad. Un pueblo ignorante será siempre un pueblo esclavo”

Otros de los grandes ejes que se han ventilado en este espacio son la historia, ya que los perversos intereses de los que hablábamos, pugnaron por borrar nuestra historia en la educación, sobre todo en los libros de texto gratuito, porque ella registra los hechos heroicos de los liberales que forjaron esta patria y sostuvieron mediante las luchas armadas e idealistas las libertades de su pueblo y la soberanía de la patria. Por ello hemos persistido y nos hemos preocupado por narrar hechos gloriosos de nuestra nación, para no caer en la sentencia de “Pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla”

Y el tercer eje de nuestro quehacer y que está relacionado con los dos anteriores es estar al pendiente del desempeño de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de la clase política, pues dejarles hacer a su antojo violando leyes, caprichos, honestidad y compromisos, es darles manga ancha, un cheque en blanco y motivo de corrupción e impunidad. Y no se podrá reclamársenos que sólo estamos entregados a la crítica, ya que tenesmos a la mano los elementos que hacen constar nuestras propuestas, unas que sí han sido atendidas y otras no tanto ignorándolas.

Persistiremos pues en el quehacer masónico y común al de los druidas, de los iniciados mayas, aztecas, incas, brahmanes, pitagóricos, esenios, etc. porque la encomienda es luchar por el progreso espiritual y liberación de la humanidad a través del sendero marcado por el Gran Arquitecto del Universo.