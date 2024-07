Columna liberal

De la SCJN de Juárez a la desprestigiada corte de hoy

Poco tiempo antes de la “ Reforma “ en México 5 masones del Rito de York y cuatro del Rito Escocés A.A. viendo que la masonería mexicana atravesaba por una crisis originada por desavenencias e intereses personales, decidieron formar el Rito Nacional Mexicano, ( en el que se inició Juárez el 15 de Enero de 1857 ), y que reunió y dio lugar a una brillante generación progresista en la historia del país y que un poeta calificó así “Eran un brillante grupo de liberales mexicanos que parecían gigantes “ Y entre ese grupo destacó el Lic. Benito Juárez, quien desempeñó honesta y patrióticamente varios cargos, entre ellos el de presidente de la SCJN que asumió en Noviembre de 1857. El 3 de ese mismo mes y año había sido nombrado secretario de gobernación por el presidente Comonfort.

Como ministro de justicia decretó la Ley Juárez en el 23 de Nov. de 1855, que junto con los otros objetivos de los liberales se dispusieron abatir privilegios, lograr igualdad jurídica, separación de iglesia-estado, igualdad legal para todos los mexicanos, etc. lo que despertó un ataque frontal de militares, conservadores y el clero mexicano porque al pretender Gómez Farías la aplicación de esa ley y otras más, aquellos se opusieron al grito de “ Religión y fueros” que posteriormente y con la promulgación de la constitución de 1857 dio lugar a una lucha armada entre liberales y conservadores conocida como la guerra de reforma.

Actualmente la SCJN atraviesa por una etapa de alto desprestigio en función de yerros incalificables opuestos totalmente al espíritu y aplicación de nuestra constitución de principios y fundamentos en la anterior de 1857 defendida heroicamente por Juárez como presidente del del país y de aquella legendaria corte y respaldado por el grupo de liberales mexicanos y el pueblo en general, así lo consigna la historia. Hoy vemos con desilusión que la mayoría de los ministros, magistrados y jueces se han apartado de la ética y obligación de cumplir honestamente con las leyes y la aplicación de las mismas con justicia y de manera pronta y expedita.

Y lo anterior ya tiene rato, pues es evidente que ese poder se halla secuestrado por los grupos de poder económico y político favoreciendo a evasores de impuestos, personas del crimen organizado, liberando a asesinos y delincuentes de cuello blanco y no tan blanco y negando protección a quienes no tienen con que comprar su inocencia. Hasta antes de las elecciones el poder judicial, ( especialmente en la SCJN ), de manera soberbia se sentían y manifestaban intocables, pues tenían la seguridad y confianza de que la izquierda mexicana no alcanzaría la mayoría calificada en el congreso e ignoraban a los demás poderes y a las exigencias del pueblo para que se diera la reforma judicial que hasta llevaban reuniones y cenas en lo obscurito con grupos políticos y oligárquicos haciendo acuerdos que se presuponen.

Pero oh sorpresa que se llevaron que de repente sintieron que el barco hacía agua y de inmediato buscaron reunirse con el presidente y con la presidenta electa, movilizando mar y tierra nacional e internacionalmente, azuzando inclusive desde hace rato a los trabajadores del poder judicial, no obstante que se les ha asegurado que se respetarían sus derechos laborales, pero la suerte ya está echada.

Este 18 de Julio se conmemoró la muerte de Juárez, pero es evidente que su espíritu nacionalista y patriótico está aún vigente, porque más que un hombre que luchó honestamente en bien de México, su soberanía y su pueblo, es él un símbolo que sigue moviendo conciencias libertarias , ¿o apoco no?

Henestrosa se refirió así del patricio de su última hora “Juárez seguía caminando, hacia la última luz, hacia la noche de donde vino; hacia la inmensa nada que es la muerte. Vestía la indumentaria presidencial sin que una sola cosa faltara de la liturgia republicana, de la investidura a la que jamás renunció. Sin que se descompusiera una sola de sus facciones, esperó a pie firme. En el minuto final alejó al indio Camilo de la alcoba, para que no advirtiera el espantoso gesto final de la muerte y cubriéndose el rostro con la sábana como los patricios romanos, entregó el alma y el cuerpo a quien se lo dio: a México”