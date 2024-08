Columna liberal

Vigente el ideario juarista





Para que se comprenda mejor nuestro mensaje, referiremos que en los pasados juegos olímpicos quedó de manifiesto que sobre todo en los juegos se pista y campo, tanto en las pruebas de velocidad como en la de media y larga distancia, los protagonistas triunfadores y casi el total de los competidores, fueron atletas de color en su gran mayoría. Es decir, ellos fueron los que más medallas aportaron a sus países, particularmente a los E.U. Ellos hicieron el gasto.

Pues bien, de acuerdo a la historia, los seguidores de Hidalgo y Morelos, de Juárez, Madero Carranza, Villa y Zapata, fueron los mexicanos de a pie o sea el pueblo raso quienes respaldaron a esos líderes que se propusieron hacer realidad las libertades y derechos humanos que se les negaban. Por supuesto y hay qué dejar claro que todos esos líderes fueron liberales, tal como hoy se vuelven a dar las circunstancias en que el pueblo atendiendo un llamado de lucha pacífica otorgó el respaldo a esa nueva corriente liberal para decir no más a la oligarquía mexicana amafiada con la derecha de México y de otras naciones, es decir el conservadurismo y una vieja clase política que les venía haciendo el caldo gordo y que traicionaran los principios de la revolución mexicana.

De tal suerte que esas fuerzas retrógradas en su desesperación por conservar su status, es decir sus privilegios, impunidad y por supuesto el poder, han recurrido a una y mil artimañas que incluyen guerra sucia, grandes apoyos económicos propios y del extranjero derramados entre muchos medios de comunicación y organización de protestas, marchas, denuncias sin fundamento, etc. Dentro de sus estrategias han orquestado campañas para desorientar a la sociedad y darles cuerda a sus seguidores fanáticos primero y con las consignas de que “ El INE no se toca, el INAI no se toca, la SCJN no se toca” y hoy en su desesperación ya se le voltearon al INE exigiéndole trastocar la carta magna, cuando en sus tiempos en que detentaron el poder fue aplicándose e interpretando dicho ordenamiento a su favor, en ese entonces y como fue en su beneficio no dijeron nada.

Pues regresando a las primeras líneas de esta entrega recalcaremos que en virtud de que los conservadores junto con sus aliados han estado orquestando pasos muy precisos buscando la inestabilidad y originando polarización, hechos muy peligrosos que puedan llevar a una confrontación entre la sociedad, existe una circunstancia que no deben perder de vista y es que hoy como en los tiempos neurálgicos para el país, el pueblo en su gran mayoría está y estará apoyando al gobierno, para que no se vayan a equivocar o si de plano su pretensión es llevar al país al caos, sería una acción muy vil en función de lo que se desencadenaría.

Juárez sentenciaba “ El triunfo de la reacción es moralmente imposible “ y así se venía dando, el problema ha sido que en cada etapa que se imponían los principios y esfuerzos de los liberales en favor del pueblo y la república, casi siempre quienes recibieron la estafeta, han sido los que le han pavimentado el camino a los reaccionarios para volver por sus fueros.

Pero siendo honestos, apuntaremos que para lo que son los tiempos actuales se les durmió el gallo tanto a la derecha como a sus aliados de la vieja política del PRI, porque el PRD dejó de existir a partir de que traicionó a López Obrador cuando lo postularon para la presidencia y otra circunstancia es que aunque el pueblo mexicano sigue siendo mayoritariamente católico, hoy pone oídos sordos a lo que mal le aconseja el clero desde el púlpito en materia política; o sea, que han puesto en práctica la sentencia juarista de separar la iglesia del estado.