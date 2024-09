Columna liberal

Noticias e información viajan en taxi





En estancia en la ciudad de Monterrey pudimos experimentar a bordo de taxis que sus conductores son receptores y trasmisores de valiosa información, mucha de la cual escapa a los medios de información y sino veámoslo.

Uno de esos taxistas nos comentó que Trump echa muchas habladas como candidato en contra de los mexicanos, pero ya como presidente le fue muy bien a México con el TLC convirtiéndonos en el primer socio comercial de EE.UU. apuntalando además a México en obligaciones internacionales con el petróleo.

Y Obama prometió ayudar y solucionar los problemas de los inmigrantes mexicanos en ese país y fue él quien ya como presidente más connacionales haya deportado en la historia.

Otro taxista desmintió al Secretario de Medio Ambiente del gobierno del estado de Nuevo León cuando dijo que los regios son los causantes principales de la contaminación en Monterrey porque ellos contaminan más con sus carnes asadas los fines de semana.

Otro más que seguro no es panista dijo que el checo Pérez ya no gana porque se saló al juntarse y hacer migas con Felipe Calderón.

Y en el controvertido tema de la reforma judicial otro de ellos nos externó que esa reforma va porque va, por más que la oligarquía y demás acudan al extranjero manipulen a los trabajadores del poder judicial y muchos medios de comunicación, etc. Que no se necesitan maestrías, diplomados, doctorados y una larga carrera judicial para liberar o amparar a grandes evasores de impuestos, delincuentes del crimen organizado, etc. Que cómo es posible que cuando las reformas estructurales neoliberales que tanto afectaban al pueblo no salieran a protestar esos grupos, funcionarios, organizaciones patronales, estudiantes, partidos políticos , clero, intereses extranjeros, etc. Que todo eso tiene un fondo fácil de percibir.

Otro taxista nos dejó con el ojo cuadrado cuando al darnos catedra de música clásica especialmente de los compositores Beethoven y Mozart, nos ilustro sobre que esos músicos recibieron inspiración de otros planos espirituales para obsequiarnos con sus notas musicales que infieren en los reinos mineral, vegetal y animal, sobre todo en los humanos dado que sus armonías motivan las vibraciones que generan los cambios impulsan el crecimiento y el progreso espiritual. Que tal.

Otro taxista nos comentó que en el informe de López Obrador toco el punto sobre la prohibición oficial de la siembra y consumo del maíz transgénico y que no se concibe como los malos mexicanos trasgreden la ley sembrando ese pernicioso grano que muchos perjuicios acarrea a los ecosistemas y más que nada a la salud de los mexicanos y que las autoridades del ramo son omisos y cómplices de dicho ilícito.

Y estos avezados conductores de taxis nos trasmitieron información de muchos otros detalles que no nos es muy recomendable dar a conocer principalmente por salud o seguridad personal, pero que pone de manifiesto que si queremos saber algo verídico sólo hay qué subirnos a un taxi y empezar a hacer plática con su conductor. Habrá algunos que le echan mucha crema a su plática como ese que se percibe que le tiene tirria a Calderón y de paso se lleva de encargo al Checo Pérez, pero hay otros como el que comenta el caso de la reforma al poder judicial que tienen forma y fondo sus juicios.