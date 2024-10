Columna liberal

12 de octubre tampoco de olvida





Sin duda todos hemos oído hablar de la mente colectiva, de la conciencia grupal y de la mente universal y que con base a lo anteriores conceptos Inmanuel Velikovsky escribió en su libro Amnesia de la Humanidad de que ésta guarda en su memoria hechos ocurridos hace inclusive milenios como es el caso del diluvio universal, sólo que están esos recuerdos tan profundamente guardados en nuestra mente que aparentemente ignoramos que existan.

En el caso de la invasión de que fueron objeto los pueblos del continente americano por parte de los españoles, excepto Brasil, y la forma bestial en que ésta se llevó a cabo con asesinatos, esclavitud, sometimiento no sólo físico sino hasta de las conciencias, esto a sangre y fuego y muchas atrocidades que se tuvieron qué aguantar nuestros antepasados y sarcásticamente dicen los iberos que todo eso sucedió porque vinieron a civilizarnos y que además eso sucedió hace 500 años y que ya hay qué darle vuelta a la página.

Pero todavía van más lejos, porque sobre todo en la realeza, se niegan a ofrecer una disculpa por esos abominables hechos y con su silencio cargado de soberbia se niegan a ofrecer esa disculpa, pero lo más inconcebible es que voces nacionales respaldan a la corona española de que no tienen nada de por qué pedir perdón no sólo al gobierno mexicano que se lo solicitó sino al pueblo mexicano además, porque aparte de esas voces cargadas de conservadurismo, cuarenta indígenas chiapanecos del movimiento zapatista, fueron hasta España para manifestarle al rey de España que no hay nada de qué disculparse ¡Hágame el favor! Sin embargo hay qué reconocer que no todo el pueblo español opina como la realeza, porque dentro del parlamento español un ala de los diputados le mandan un mensaje al rey para que sea congruente y ofrezca una disculpa, tal como lo hizo el Papa Juan XXlll por los excesos cometidos por la iglesia, espacialmente en los tiempos de la inquisición. Por tanto en otra ocasión comentaremos sobre los 500 años de resistencia de los pueblos originarios.

Al estallar el actual conflicto entre Palestina e Israel, recordemos que en forma imperativa la embajadora de Israel en México nos advirtió “ Quien no esté a nuestro favor está en nuestra contra” pero el presidente AMLO hábilmente se remitió a nuestra carta magna y la doctrina Estrada y aunque condenó la guerra como medio de dirimir diferencias, de manera magistral no involucró al país en esa problemática.

Con Luis Echeverría no nos fue nada bien cuando como presidente se manifestó en contra del sionismo y como ellos son los dueños del capital en la mayor parte del mundo, especialmente en occidente, armaron una crisis económica en México que dio como resultado que el presidente les tuviera qué pedir perdón y con la promesa de que” no vuelve a suceder”

Todos los presidentes de E.U. tanto en campaña como ya ungidos en la presidencia de ese país, le manifiestan a Israel su apoyo incondicional en todos los niveles y en conflictos armados ni se diga; armamento sofisticado, recursos y el apoyo bélico si se requiriera. Biden ordenó al inicio del actual conflicto la movilización de un portaviones y todo el material bélico y táctico requerido para apoyar a Israel.

Pero en el caso de Colombia ya estamos viendo los resultados a grado tal de estarse armando un golpe de estado a raíz de que el presidente Petro de inmediato condenó las acciones de Israel en Palestina para posteriormente romper relaciones con los israelitas. Le está moviendo el tapete a Petro en un problema que ya había sido superado relacionado con las elecciones. Posteriormente enfocarán las baterías en el congreso y la fiscalía de ese país, luego vendrá la manipulación de la prensa y orquestar las manifestaciones para finalmente hacerlo tronar como en el caso de Perú donde la embajada de E.U. fraguó y orquestó el golpe de estado contra un presidente que democráticamente había llegado al poder ante la oposición de los grupos oligárquicos conservadores y demás pandilla de malandros.