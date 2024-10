Columna liberal

El poder legal contra el poder fáctico





Día de muertos o de los santos difuntos? Gran tradición que tiene mucho qué ver entre enfoques de religiosidad de los distintos pueblos del mundo. Veneración sobre todo del pueblo mexicano sobre sus seres queridos ya idos y que se mantiene la creencia de que están en el más allá, tal vez en el reino de los cielos, en el purgatorio y hasta de nuevo entre nosotros en una discutida reencarnación.

Sobre esta última dentro de los mismos clérigos no se ponen de acuerdo y la niegan, no obstante que en el evangelio de Lucas se aprecia que el creador a través de un profeta anunció el regreso de Elías en la persona de un varón que se llamaría Juan, quien posteriormente encarnó a Juan el Bautista y de los cual dio fe el mismo Jesús el Cristo. Con respecto al purgatorio existe disenso a tal grado que un Papa reciente declaró que no existe el purgatorio y otros clérigos afirman que sí existe a grado tal que en los rosarios aún se ruega y pide por el perdón de las ánimas del purgatorio. Los profanos para ser admitidos en la masonería tiene qué admitir y estar convencidos de la existencia de un Ser Superior llamado Dios, Alá, Gran Arquitecto del Universo, etc. y de la inmortalidad del alama.

Muchos incrédulos dudan de la existencia del purgatorio, inframundo o plano astral y argumentan que nadie ya difunto ha regresado para testificar o informar que existe otra vida después de la muerte, por lo que en este tema que da para mucho, cada quien se acomoda a sus creencias, religión y cultura, pero lo real es que las palabras de Jesús el Cristo nos motivan a investigar para llegar acercarnos a lo dicho por el Nazareno cuando dijo “ La vedad os hará libres”

Parece que nos extendimos demasiado en el entremés de nuestro tema principal, disculpas. Cuando Lázaro Cárdenas llegó al poder, lo primero que hizo fue avenirse el respaldo de los campesinos y los obreros, del pueblo pues, ya que él como militar tenía asegurado el respaldo de las fuerzas armadas, por lo que con todo ese apoyo pudo sin contratiempos llevar a cabo su plan previamente trazado como lo fue el reparto agrario a gran escala, el apoyo a los sindicatos obreros con los beneficios acordados, la expropiación petrolera y la ferroviaria.

En el plano político actual el gobierno de la 4T puesto en marcha por AMLO, se implementó la misma estrategia y el 80 % de los mexicanos dieron su apoyo y respaldo al gobierno para llevar a cabo cambios substanciales que por lo general chocan con el otro poder omnipresente y que es el poder fáctico que radica en los grandes capitales, políticos, hasta una parte del poder judicial alineado con los ya mencionados y el clero católico. Como pintan las cosas, sería sano para el país que decline la facción contraria a los poderes ejecutivo y legislativo y cuyo punto neurálgico se focaliza en el poder judicial, porque de esa manera evitarían desgaste social y económico. El pueblo, las fuerzas armadas, la FGR, están del lado de los promoventes de las reformas, así que ya no hay de otra, ya sentenció la presidenta, la reforma judicial va. Ahorita está sucediendo como cuando ostentaban el poder el PRI y el PAN, sólo que hoy se encuentran del otro lado del mostrador.