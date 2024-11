Columna liberal

Las reformas ¿ dictadura, venganza o justicia?





Deseamos para tratar de entender este escabroso tema exponer los diferentes enfoques no sólo desde el punto de vista político, sino preferentemente de la ciudadanía, dada la importancia e interés del ámbito social por su trascendencia no sólo nacional, sino internacional, veamos.

Los partidos políticos alineados en la derecha y centro izquierda, ( PAN , PRI y MC ), grupos empresariales y cúpulas de organismos e instituciones autónomas como el INAI, COFETEL, etc. y SCJN, libran un desacuerdo y hasta enfrentamiento contra los poderes ejecutivo y mayorías de representantes de la 4T en el poder legislativo , quienes desde el pasado sexenio se propusieron llevar a cabo reformas a la constitución que para nada les ha parecido a su contraparte.

Ante su impotencia y desagrado con las reformas en marcha de la constitución, la oposición y hasta voces externas afines a sus reclamos, manifiestan que esos actos son la antesala de la dictadura y que dejarán al país y la sociedad en lo particular indefensos en el caso de una reclamación legal y un previo a lo que será un caos nacional en los terrenos social, económico y derechos humanos.

Por otro lado, los legisladores de Morena y grupos afines como PT y PVEM, aseguran que la oposición se les olvida que cuando tuvieron el sartén por el mango, es decir la presidencia y mayoría en el congreso, se dieron vuelo reformando la constitución para echar andar la privatización de los bienes, servicios y soberanía de la nación y no sólo eso, sino que restablecieron las relaciones con la iglesia, misma que se creció y metió las manos a ultranza en los terrenos o políticas propias del estado y que por si fuera poco hubo un gran endeudamiento con la banca internacional como el BID y FMI, mismos que a cambio del otorgamiento de esos préstamos, dictaron las políticas a seguir en nuestro país y fue así como igualmente se llevaron a cabo las reformas estructurales, todo lo cual trajo como consecuencia adicional el aumento de pobreza y pobreza extrema en el país, lo que además era aprovechado para condicionar y avenirse en esos estratos sociales votos mediante migajas en los tiempos electorales.

Nos encontramos en la Sultana del Norte y a horas de que se decida quién será en E.U. el o la que nos marquen línea en las relaciones comerciales y migratorias y nos dimos a la tarea de recoger opiniones con relación a las reformas a la constitución y en especial a la judicial entre partidarios de uno y otro bando y antes de comunicarles el resultado, referimos una característica común de la gente de estas latitudes y que impera en todos los estratos sociales, criterios que son muy diferentes a la gente del sur en este panorama; aquí las personas aún en las fábricas y demás centros de trabajo, los empleados y sus sindicatos no exigen no laborar el día de la madre, de muertos, de la secretaria, del aniversario del sindicato, etc. todos están mentalizados de trabajar, de producir, de ahorrar, etc. Así que cuando les pedimos su opinión por lo general y de ambos bandos, nos respondieron “ La suerte ya está echada y las reformas está visto que se darán y no hay vuelta atrás. A lo que debemos enfocarnos pues es a seguir trabajando duro y evitarnos conflictos”