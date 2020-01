Columna liberal

De hachazos y cebollazos del 2020

Pues primero lo bueno y lo justo. Y también primero las damas; claro que hay varias mujeres que merecen el reconocimiento de la sociedad por su trabajo y dedicación para con las personas y principiaremos mencionando a Julieta Hernández Camargo, a quien a costa inclusive de su integridad física y moral realiza una labor en favor de los derechos humanos de las mujeres y sin interés político o económico alguno, gesto que más le enaltece.

De esas damas requerimos en Durango porque Julieta se ha echado esa tarea a cuestas no de ahora, no obstante de las piedras que le interponen en el camino las mismas instancias de gobierno y ni así ella ha cejado en su empeño.

Otra dama destacada es la directora de la academia de música Cesaretti, pues el acercamiento hacia la música culta es una de las herramientas básicas para modificar positivamente la sociedad, ya que escuchándola o interpretándola, es una forma de trasformar para bien las conductas de las personas, más en esta época en que tanto han proliferado los hechos violentos.

En este caso tanto de la maestra Cesaretti como el de Julieta Hernández, los tres niveles de gobierno están obligados a proporcionarles todas las condiciones y facilidades para operar, pues es obvio que coadyuvan significativamente en la solución de los problemas sociales.

Cambiando de género y resultados, la tacha se la llevan aquellos que se la pasan lloriqueando, por aquello de que el que no llora no mama, pues el dirigente del CCE quien se la pasa descalificando todas las acciones del gobierno federal al estilo o tal vez por consigna de Marko Cortez, ello con un fin o estrategia premeditados, ya que en vez de aportar algo para la solución de lo que tanto critica, su conducta es la descalificación y la mentira. Y le comprobamos su insidia con el hecho de que los empresarios chipocludos de México dieron a conocer un plan magno de inversión de muchos miles de millones de pesos en obras y proyectos para beneficio del país.

Sin embargo, los dueños del dinero de Durango en su mayoría tienen atesorado ese recurso y se quedan nada más mirando cómo vienen de otros estados a invertir en nuestra entidad. Le ponemos de ejemplo la gran cantidad de tiendas de autoservicio y plazas tanto del país como del extranjero y los riquillos de aquí visto está que del gobierno municipal, estatal y federal sólo buscan canonjías, exención de impuestos, un terrenito para edificar sus oficinas y que sea en un lugar nais o nice y todas las facilidades para sus negocios y ya encarrerados en su estilo hasta la concesión de créditos a fondo perdido, muy de moda en el sexenio de Felipe Calderón para con sus cuatachos de la derecha, o a poco no; pero como de eso no se les está dando con el gobierno central, pues se le dejan ir perversamente con todo.

Pongámosle otro ejemplo al líder empresarial. Una dama dirigente de Canacintra, de apellido Gaucín, anunció que esa agrupación le va a entrar con su cuerno para apoyar la productividad en el campo haciendo las inversiones necesarias en todo lo que se requiera empezando por la adquisición de maquinaria y toda la infraestructura del caso y los respectivos insumos, y ojo CCE, sin condiciones ni exigencias, mucho menos lloriqueos.

Otro villano por el estilo es otro empresario y diputado local de por el rumbo de Guadalupe Victoria, quien no pierde la ocasión para descalificar al gobierno de AMLO con mentiras que rayan en la maldad, pues afirma perversamente que el presidente canceló el metrobús para La Laguna y regresó todo ese dinero a las arcas de Hacienda, cuando que todos sabemos, inclusive él, que ese dinero se va a invertir para la construcción de un acueducto que venga a aliviar el grave problema del agua en aquella región, principalmente de Gómez Palacio y Lerdo.

Lo que no se da cuenta ese supuesto representante del pueblo es que con esa reprobable conducta le está haciendo daño al Estado al predisponer a Durango con el gobierno central. Si esos son los defensores del pueblo, mejor no me defiendas compadre y guárdate tu venenito.

Otro que anda por el estilo es un exdiputado federal y exsenador del PRI y metido a analista político de poca o nula credibilidad pues a mitad del año pasado soltó el borrego que el presidente iba ya a decretar un gasolinazo en perjuicio del pueblo y sobre todo de las clases más necesitadas por los aumentos generalizados que ello iba a acarrear y que por tanto AMLO era un mentiroso que no sabía cumplir su palabra.

Y ese diputado que ya citamos líneas atrás, igualmente acaba de decir la misma tontejada pero con otra modalidad, diciendo que los carburantes iban a subir de precio entrando este 2020, faltando así el presidente a su promesa de que en los primeros tres años de su gobierno no iba a haber gasolinazos.

Mañosamente este diputado sabe que no es así, porque el presidente al inicio de su mandato efectivamente se comprometió a no subir los precios de la gasolina, salvo los aumentos que se dan por cuestiones de los índices de la inflación, tal como ocurre siempre al inicio del año con los impuestos del predial, agua, luz, etc., pero visto está que este tipo de individuos nunca cambiarán sus conductas y comportamientos y seguirán el patrón de los coyotes de Coyame a quien el periodista Renato Leduc les puso un calificativo a modo y que les cae de perlas, que luego se los platico, y en iguales circunstancias se encuentran mis dos alumnos de semestre cero porque chango viejo no aprende maroma nueva y aunque presumen de mucha cultura, y aunque la tuvieran, eso no es garantía de que por eso puedan ser unas excelsas y sabias personas, o como lo dijo George Bernard Shaw: “Ten cuidado con el falso conocimiento porque es más peligroso que la ignorancia”.

Por lo que acabamos de reseñar nunca olvidaremos la persona del ingeniero Jorge Herrera Delgado, quien como funcionario y sin ser político de carrera, supo desempeñarse sabia y honestamente, aun perteneciendo a la corriente del PRI y siempre supo aglutinar corrientes por muy encontradas que estuvieran, es decir, fue un gran negociador, gestor y negociador, además de tener un trato por demás sencillo, amable y caballeroso para con todo tipo de estratos sociales, sólo que el egoísmo y ambición de los dueños actuales del PRI le negaron a Durango la ocasión de tener un gobernador de lujo, con quien además no hubieran tenido necesidad de recurrir al fraude para lograr el triunfo.