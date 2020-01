Columna liberal

Logia Francisco Zarco 1, alma y referente de la masonería en Durango

Nunca se imaginaron Pedro Briseño y Antonio R. Ramos la proyección de sus ideales, quienes al frente de un entusiasta y hasta valiente grupo de hermanos masones fundaron la Logia Francisco Zarco Nº 1 allá por el 1908, es decir hace 111 años.-

Y decimos valientes todos ellos porque en aquellos tiempos los masones eran criminal e injustamente perseguidos por sus enemigos de siempre, pero su valor y templanza les hicieron perseverar no obstante los actos de terror, vandalismo, injurias y hasta el boicot de sus empleos y medios de vida, persecución practicada inclusive por parte de las autoridades civiles, que eran obviamente del mismo corte confesional y reaccionario al igual que hoy, pero ahora más moderados y civilizados.

Emblemático fue el caso de Pedro Briseño, dueño de la panadería El Bravo que se ubicaba por la calle Juárez entre Gabino Barreda y Coronado, a quien ellos lo boicotearon y le obligaron a cerrar su negocio y así por el estilo varios casos.

Por eso hoy que los miembros de la Logia Francisco Zarco en días pasados procedieron a renovar sus dirigentes, con agrado acudimos a su llamado e invitación, donde pudimos constatar que el señor Adrián Núñez hizo entrega de los bártulos de ese taller a José Juan Chávez Samaniego, ambos dirigentes con equipos de jóvenes entusiastas cuya sangre nueva con muchos méritos y capacidades, han estado marcando un rumbo nuevo con respecto a sus ideales y quehacer explícito en sus estatutos, leyes y reglamentos y quienes comprometidos y echados para adelante están tomando la estafeta de aquellos luchadores del libre pensamiento y del progreso moral y espiritual sin menoscabo de los tropiezos y aún su vida misma que puedan surgir en su encomienda en favor principalmente con las causas del pueblo.

Tal cual fue el caso de Silvestre Dorador, miembro de la precitada logia, quien fue injustamente acusado, detenido junto con sus hijos menores de edad, conducidos a prisión y condenados ilegal e injustamente para ser fusilados por las defensas sociales, (con carácter de guardias blancas), grupo armado y sostenido por los reaccionarios de aquel tiempo, aún siendo Silvestre Dorador, presidente municipal de Durango en funciones, todo por no ceder a los conservadores un terreno propiedad del municipio, que él había destinado para la construcción de la colonia Obrera, (hoy Silvestre Dorador), aquí en Durango y para beneficio de la clase obrera.

La nobleza de de Silvestre Dorador llegó a punto de desconcierto, pues una vez que entraron los revolucionarios a Durango, liberaron a nuestro personaje y éste en vez de dejarse conducir por el odio y la venganza, pidió y abogó por sus enemigos logrando que no fueran fusilados, así como a otros que acudieron a él para que intercedieran por sus vidas y sus bienes.

Y así podríamos relatarles muchas hazañas de los Hijos de la Luz como también se les conoce mundialmente a los masones citando merecidamente ya por último a Ramiro Arrieta Herrera, a quien tampoco lo doblaron los intereses de los conservadores y estuvo al lado de Adolfo López Mateos cuando fue presidente de México e ilustre masón también, dando la pelea Ramiro junto a él en su carácter de presidente de la masonería nacional; por eso confiamos que la sangre nueva de esta logia venga a revivir las viejas glorias de esta respetable Orden Universal.

El actual dirigente de la Logia Francisco Zarco llevará como segunda y tercera autoridad de ese respetable taller a Jorge Antonio Contreras Pacheco y a Ricardo Lobato Flores, conocidos internamente por sus encargos en la masonería como primero y segundo vigilante. Enhorabuena y éxitos en su gestión para gloria del Gran Arquitecto del Universo y de su taller en particular.

En nuestra última entrega nos quedó pendiente de mencionar a personas y funcionarios distinguidos y a otros no tanto. En el caso de los primeros es de justicia reconocer y aplaudir a quienes votaron a favor de Rubén Solís Ríos para rector de la UJED, ya que de esa manera se rescata la autonomía y legitimidad de esa casa de estudios, a la vez que el edificio central deja de ser una sacristía y también dejan de despachar en ella los mochos reaccionarios.

También es de justicia mencionar la persona de Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, honesto y destacado estudioso del Derecho y no podía ser de otra manera, pues es hijo de Ángel Rodríguez Solórzano, gloria del Instituto Juárez, UJED y del mismo Estado de Durango. Igualmente nuestros reconocimientos a Socorro Soto Alanís, quien por las circunstancias de los recortes presupuestales, ha hecho mucho con poco, pero con sus capacidades y entusiasmo ha logrado que el ICED avance.

Donde sí de plano aunque se quisiera, no se pueden cerrar los ojos es ante el pésimo desempeño del pasado presidente municipal de Durango, tanto así que ni sus mismos aplaudidores se atreven a decir esta boca es mía en su defensa, pues sus yerros, el incumplimiento de sus promesas y hasta obligaciones, dejaron un amargo sabor de boca en la sociedad a grado tal que ni sus mismos simpatizantes avalan su desempeño, por lo que le quedó a la medida esa canción que dice “ Qué mal quedaste con lo que habíamos hablado”.

Pero lo más criticable es el haber dispuesto de tantos millones de pesos ¿para su campaña? ¿Para repartirle a sus cuatachos? ¿Para él directamente? ¿O para todo lo mencionado? A grado tal que dejó temblando las arcas municipales que ni para pagar la nómina, proveedores, etc., dejó, tan es así que el presidente entrante tuvo la necesidad de pedir un préstamo para salir al paso de los compromisos.

La incógnita es si el actual presidente Jorge Salum dejará pasar las cosas como si nada hubiera sucedido o mínimo obligará a Enríquez a devolver lo substraído, (¿o robado?), y dejará al tiempo el olvido, porque esa acción y sin ser licenciado en derecho amerita cárcel.

Cualquier semejanza con exfuncionarios del Gobierno del Estado anterior no es coincidencia, es una realidad, dice la vox pópuli. Por eso señores, señoras y señoritas “El Peje” ya no suelta tan fácilmente los dineros a los estados y municipios, (cincuenta mil millones de pesos no pueden comprobar o justificar hoy ante SHCP varios gobernadores), por eso es mejor repartirle la lana a los fregados a que vaya a parar a los bolsillos de unos cuantos, sobre todo políticos, hecho que mucho le critican sus enemigos, adversarios y conservadores.

Quisieran que todo volviera a ser como antes o sea la pura corrupción e impunidad, haciéndose ricos o muy ricos los de arriba y pobres, muy pobres los de abajo.