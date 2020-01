Columna liberal

Sueña y serás libre de espíritu, lucha y serás libre en tu persona

Los antiguos iniciados griegos expresaron lo siguiente “ Soy un niño de la tierra, pero mi raza es de los cielos estrellados” y la teósofa y vidente Mary Besant con la misma visión se expresó así: “Nos hemos levantado del polvo y hemos de elevarnos hacia las estrellas”.

Las anteriores expresiones como hay muchas más sobre el particular destino de la humanidad sin pasar por alto lo que igualmente registran los textos sagrados de las diferentes religiones, nos señalan el sendero y hasta los cómos para el logro de ese propósito, unos señalando hacia el aspecto espiritual como el medio y otros marcando un viaje extraterrestre apoyados por seres siderales tutores de la humanidad.

Para el primer caso los ocultistas nos dicen que la glándula pineal es el asiento del alma y la sangre el del espíritu, de ahí que lo sublime que se genere en el hombre tiene lugar en el cerebro, sitio en donde encontramos la precitada glándula y los nobles sentimientos de las personas se generen y emitan en el corazón, glándula impulsora de la sangre.

Sentimos que prudente es referirnos al caso de la glándula pineal que genera grandes pensamientos, conocimientos y visión amplia de o para la humanidad. Grandes mentes como la de Einstein, Mozart, Beethoven, (masones ellos), las áreas o regiones frías y muy frías donde vivieron, esas altas temperaturas estimularon el funcionamiento y generación de hormonas que hacen que el cerebro se sublime para concebir ideas que revolucionan los campos más importantes del quehacer de la humanidad como las matemáticas, física, las artes, etc.

Para los estudiosos del fenómeno de las abduciones de una o varias personas y hasta de pueblos enteros como el maya, etc., su explicación es que seres superiores los trasladan a otras dimensiones o bien a otros espacios siderales.

Mas en el caso que cae en los textos sagrados el expresar los cielos estrellados o el cielo nos inducen a aceptar que el viaje del espíritu después de la muerte física, es a otras regiones o planos espirituales superiores.

De tal suerte que cada quien es libre de aceptar o no tal o cual concepción de los destinos de la humanidad después de su peregrinar por este espacio físico. Una cosa es segura, que la información y conocimiento nos irá quitando la venda de los ojos y no serán la personas presa fácil de quienes como tuertos son reyes en el mundo de los ciegos o ignorantes, pues hay quien afirma que algunas religiones son como un balsero que te enseña a navegar en el río, pero que a mitad del mismo y con furiosas corrientes no te dice como salir a la otra orilla y ahí te mantiene cautivo y sujeto a él. Tiene pues validez lo que expresara el “Che Guevara” con esta sentencia: “Sueña y serás libre en espíritu y lucha y serás libre en la vida”.

Cambiaremos de tema para platicarles que para nosotros no pasa desapercibidas y ya lo habrán notado nuestros escasos lectores, las personas especialmente funcionarios y políticos que les fallan a la ciudadanía y en especial con quienes tienen el compromiso de serles leales y conducirse con honestidad.

Pero también nos hemos fijado que existen personas que merecen el reconocimiento de la ciudadanía por serle fiel a su compromiso y hasta juramento de conducirse con responsabilidad en el cargo o puesto conferido.

La diferencia de éstos, es que los primeros juraron y protestaron mas no cumplieron y en la realidad nadie les castiga sus actos deshonestos y se pasean tan orondos y despreocupados y sin el menor rubor porque saben que eso que se llama impunidad los protege.

Y en contraparte, existen personas que sin aspavientos y mucha modestia realizan y cumplen ampliamente con su encomienda; por eso hoy queremos reconocer la seriedad en el trabajo de Oscar Jiménez Luna, quien como director de la Biblioteca Pública del Estado le ha puesto empeño y emoción a su encargo, interviniendo cada vez que se le presenta la oportunidad en apoyo y difusión de la cultura en Durango.

De igual manera queremos hacerle un público reconocimiento al maestro Isaac Becerra, quien aún a costa de su seguridad e integridad personal se enfrentó a políticos e intereses personales obscuros para ver coronadas sus gestiones para la creación de un centro educativo allá por la región de las manzanas, hazañas de este personaje que en breve reseñaremos a detalle y miembro él de la Logia Francisco Zarco Nº 1.

Y ya que mencionamos líneas arriba los efectos de las altas temperaturas no sólo en los humanos, sino en el reino mineral, vegetal y animal, les platicaremos algo que está para ripley. Como bien es sabido, los manzanos y otros frutales requieren de un mínimo de horas frío para que pueda existir la floración y con ello posteriormente el fruto. Desgraciadamente y debido al cambio climático las horas frío cada vez son menos y los productores de manzana se han visto en la necesidad de recurrir a la aplicación de químicos a sus manzanos.

Para tales efectos tienen qué contratar a personas encargadas de la aplicación de esos que le llaman compensadores, substancias que se encargan de estimular al arbolado para la producción de la hormona que garantice meses adelante la floración.

Lo preocupante es que según nos relata una persona que tiene qué ver con ese tipo de trabajo, que los individuos inmersos directamente en esas tareas, algo les está sucediendo, pues me platica nuestro entrevistado que a ellos les está cambiando el modito de andar y que ha estado creciendo el número de hombres que eran muy machitos y hoy se les está cambiando el gusto de las féminas por el de los varones.

La verdad no nos extraña porque una científica hindú en sus estudios sobre los granos transgénicos advierte que los químicos contenidos en esos granos, han venido alterando el comportamiento de los cuerpos de los ratones en los cuales ha venido experimentado produciendo, comprobado ya en los humanos, enfermedades como mal conformación física, cáncer, diabetes, etc. y otros investigadores del mismo tema van más lejos al advertir que el intervenir en los actos alimenticios con ese tipo de productos en las personas es una estrategia perversa para reducir la población humana, hecho comprobado en la proliferación tanto de los grupos gay como lesbianas y transgéneros; ahí sí perdieron los de Provida, ¿o qué harán?

Son esos actos criminales que referimos con cargo al dolor humano, como lo es también la industria de las armas que promueve guerras, revoluciones, terrorismo, drogadicción, etc. en el afán de los intereses cumbre por frenar el crecimiento de la población.