Columna liberal

La libertad no se implora, la libertad se conquista

Erich Fromm nos detalla en su libro “El Miedo a la Libertad” cómo individuos y hasta pueblos enteros prefieren supeditarse a líderes o camarillas fácticas que aparentemente les resuelven sus problemas, sus necesidades y supuestamente hasta su futuro porque optan por la vía más cómoda, en su engañoso confort a cambio de vivir supeditados sacrificando su razón de ser y su libertad misma.

Y cita Fromm como ejemplo al pueblo alemán, quien tuvo la oportunidad de votar y elegir un gobierno que aún con muchos retos qué resolver, no los hubiera llevado a la vanagloria y después un sufrimiento a manos del nazismo y sus consecuencias.

Una persona que acaba de regresar de Cuba, nos narra a detalle de las penurias por las que está pasando el pueblo cubano a causa del criminal bloqueo que ejerce el gobierno yanqui a grado tal que las familias que viven en el medio rural gozan de un status más llevadero que los que viven en las ciudades o medio urbano, esto debido a que cultivan sus propios alimentos y crían ganado, gallinas y cerdos y para nosotros es un pueblo heroico porque llevan arraigado en su ser el sentimiento de libertad e independencia conquistados a base de sangre, sufrimientos y carencias.

Los cubanos que no soportaron ese estado de cosas de la lucha por los ideales de la revolución cubana y su gobierno revolucionario, prefirieron huir a Miami para servir de esquiroles contra su propio pueblo.

Caso muy diferente el de los migrantes centroamericanos que huyen de sus países por estar amenazados de muerte, por la inseguridad en sus personas y su patrimonio, por la pobreza y por la incapacidad de sus gobiernos por resolver la problemática generada por la aplicación de un modelo socio económico llamado neoliberalismo y que el padre Solalinde cuando iniciaron esas multitudinarias caravanas de migrantes advirtió eso como resultado de ese sistema del libre comercio sistema, aplicado éste por los países ricos a los tercermundistas donde los pobres se hacen más pobres y aquellos se hacen más ricos a costa de la explotación de esos pueblos y el saqueo de sus recursos naturales.

Harrison Brown en su libro “Otra visita al futuro de la humanidad “vislumbra sin embargo una preocupación, un concepto preocupante de la sociedad por el porvenir, pero sólo en grupos sociales que aparentemente tienen resuelto el presente y obviamente aquí no se contemplan aquellos que no han aprendido a ser libres o que no les interesa así como tampoco aquellos que como en el caso de los migrantes su principal problema es el presente y no les permite concentrarse en su existencia personal ni grupal, mucho menos en el problema del futuro de la humanidad.

Benito Juárez sentenciaba que la ignorancia es el peor de los males de la humanidad y que un pueblo ignorante será siempre un pueblo esclavo. Por fortuna para el país los genes de nuestros antepasados y a pesar de la brutalidad de los ibéricos por mantener la esclavitud, la explotación y el saqueo, no pudieron resistir la lucha por la emancipación de nuestros ancestros que nunca dejaron de concebir ese sueño de libertad.

Pero en esa lucha emancipadora sólo se logró la independencia, obteniéndose finalmente la libertad hasta que se pudieron sacudirse con la reforma el tutelaje que se seguía imponiendo a los connacionales.

Pero ese lento avance de la nación nunca se dio al ritmo deseado, ya que los esfuerzos de los conservadores, quienes nunca han renunciado a mantener su hegemonía a través del poder económico y confesional sometiendo para ello al poder político, lucha que persiste aún hoy en día, tal cual lo acepta el diputado Juárez, líder de la bancada priista en el Congreso quien en un acto de relativa honestidad declaró que los intereses del priismo siempre estuvieron al servicio del poder económico y el director adjunto de la presidencia nacional del PRI, Jonathan Márquez, reconoce que los gobernantes emanados de su partido nunca tomaron en cuenta a las bases para seleccionar a sus candidatos y que siempre estuvieron alejados de sus correligionarios y por ello paulatinamente le han ido dando la espalda a ese instituto político, a grado tal que de los ocho millones de votantes con que contaban en el 2000 y que presumían sin ser cierto, (los fraudes electorales los desvirtúan), luego bajaron a cuatro millones y en la actualidad reconoce que sólo tienen dos millones.

La pregunta obligada pues es qué se está haciendo por parte de los líderes morales, religiosos, sociales, políticos, progresistas, etc. para que nuestro pueblo avance y tome el lugar que le corresponde en el concierto mundial de las naciones para un mejor destino y futuro de la humanidad en función de la problemática que nos ahoga, como el calentamiento de la tierra, el abuso y depredación de los recursos bióticos y en general el destino del planeta y el de sus habitantes.

Sentimos que muy poco, porque nos encontramos en un marasmo, indolencia, y hasta complicidad con los intereses trasnacionales que han creado una cápsula donde y como dijo Samael Aun Weor “nacemos dormidos, crecemos dormidos y morimos dormidos”. La pregunta es, ¿quién nos despertará? o ¿cuándo despertaremos”.