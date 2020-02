Columna liberal

¿Cabe la corrupción en el astral?

Primeramente procederemos a definir qué es el astral, ya que la corrupción es un tema muy común en nuestro país, aunque existe hoy en día alguien que está dispuesto a eliminarla.

Pero existen personas y grupos que han mostrado muchas resistencias desde mero arribita y obvio también hacia abajo para que eso no se lleve a cabo y es que es muy difícil, aunque no imposible, acabar con algo tan arraigado e instituido por quienes eran los obligados a que esos vicios no se dieran y que están arraigados como un cáncer letal.

Según los entendidos en esta materia, sin el astral no puede existir la manifestación, ¿pero qué se entiende con ese nombre? Para los escépticos ni siquiera tienen registrado algo con ese título, pero para los estudiosos de esos temas como la doctora y cofundadora de la teosofía y vidente Mary Besant y demás entendidos en esta materia al “cuerpo astral” lo describe como un organismo invisible compuesto de materia astral que es algo más sutil que la materia física, es un cuerpo de los deseos donde se producen emociones y las sensaciones y es el vehículo de las pasiones; lo que no pueda pasar por él no puede manifestarse en la tierra y de aquí su importancia para la evolución del hombre.

El plano astral o mundo astral es una región definida del universo que rodea y penetra el mundo físico, pero que es imperceptible a la observación ordinaria por estar constituido por una distinta materia y que ya reconocen los científicos al aceptar que existe algo que serpentea en el universo como vehículo que tiene qué ver con lo generacional o creación.

Se le llama también cuerpo emocional o de los deseos, es el asiento de todos los deseos animales, es el centro sensitivo en que todas las impresiones recibidas por los sentidos se transforman en sensaciones; es el vehículo de las pasiones y bajas emociones del hombre.

Después que ha ocurrido el fenómeno de la muerte y próximamente muere el doble etéreo, residimos en el plano astral por más o menos tiempo, conforme al desarrollo evolutivo de cada ser. Simbólicamente al plano astral le llamamos el purgatorio debido a que ahí tenemos idénticas tendencias con el plano físico, pero carecemos de vehículos para manifestarnos.

La materia del plano astral tiene mucho que ver con el azogue o mercurio y les daremos un dato, tanto en las pirámides de Egipto, Teotihuacán. Cholula, etc., se han encontrado hacia su interior envases conteniendo ese metal. Se lo dejamos a su imaginación. Es muy apasionante este tema porque tiene qué ver con el destino del hombre post mortem y es que en ese plano residen álguienes que interactúan en este mundo físico y propiamente con nuestras almas antes y después de nuestra existencia.

Pues bien, luego de ese breve comentario sobre el mundo astral, veamos cómo influye en el comportamiento de nosotros aún estando de por medio nuestro libre albedrío y nos referiremos a las personas y funcionarios públicos porque de seguro no interesará mucho si se tratara de personas nada notables como quien esto teclea.

Así que tocaremos el tema del uso o abastecimiento de agua potable para el funcionamiento de las termoeléctricas de Durango. Recientemente este medio dio a conocer que en Ciudad Juárez en la región lagunera funciona una termoeléctrica que está utilizando criminalmente agua potable para el enfriamiento de dicha planta.

Los habitantes de ese lugar iniciaron una serie de protestas y manifestaciones en contra de dicha práctica tomando en cuenta que ellos carecen del líquido elemento para cubrir sus necesidades más elementales y con el agravante de que ya se encuentra muy agotado el manto freático que abastece esa zona. Igual problema se registra en esta ciudad, pues la termoeléctrica que funciona por el rumbo de la Colonia Hidalgo presuntamente está haciendo uso de agua potable en vez de utilizar agua tratada, tal cual es su compromiso.

No dejarán de estar echando viajes en las pipas con el consabido gasto de vehículos, gasolina y choferes. Aquí la palabra la tienen la delegación de Conagua y Aguas del Municipio. La primera por ser la más obligada su intervención en esta materia, la segunda para que informe a la ciudadanía sobre algún registro obligado del gasto de agua potable utilizado por esta planta y el registro de viajes de pipas que se abastecen de agua reciclada para esa factoría o que nos digan de plano que ese problema no les interesa.

A la Profepa ya sabemos de su abulia para resolver los problemas ambientales, ya que se quedaron embalados en el actuar mediocre de la ex delegada de triste memoria. Acudiremos a la Procuraduría Ambiental para ver de qué está hecho Rodolfo Guerrero y qué hará al respecto.

Otro problema muy preocupante es la actitud del alcalde Salum del Palacio, ya que nos informan que ya autorizaron en la Presidencia Municipal la apertura de un bar en el bulevar Dolores del Río, entre Negrete y Cinco de Febrero y es que nos documentan algunos vecinos que a todas luces es irresponsable esa medida, ya que está a una escasa cuadra de la FECA, Derecho y Medicina, que los estudiantes, y sobre todo los del turno vespertino, en lugar de dirigirse a sus aulas, ganarán rumbo a ese bar o cantina, tal cual sucede con otra cervecería localizada en ese mismo bulevar entre Independencia y Nogal, donde y desde medio día lo llegamos a ver repleto de jóvenes y al 50%, es decir, mitad hombres y mitad mujeres, estudiantes todos ellos.

Ya luego les platicaremos del desvío de material de construcción conseguido por Enríquez para cierto proyecto y que unos vecinos grabaron cómo al amparo de una provocada falta de energía eléctrica, es decir en la obscuridad de la noche, camiones de la Presidencia Municipal estuvieron substrayendo dicho material y que no se sabe para quién o para dónde.

Entrevistado que fue el profesor Silvino García Estrada en su carácter de secretario general de la Asociación Liberal Francisco Zarco Mateos, A.C. sobre la próxima visita a nuestra entidad del presidente de la República, nos comentó que para ese grupo liberal es importante la presencia de López Obrador porque es un momento que se debe aprovechar con inteligencia, no como la actitud torpe de algunos ciudadanos y políticos que lo descalifican y hasta lo insultan y por ese camino lo único que van a lograr es que el gobierno federal se aleje más de nosotros y que por ende los apoyos se den a cuenta gotas o de plano no se den.

Que hasta un sector de la prensa está confabulado azuzando a la opinión pública contra el gobierno federal con motivo de los condenables feminicidios, soslayando la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales.

Que la mayoría no tiene la culpa que siga prevaleciendo el solo criterio mezquino de grupos conservadores que sólo ven por sus intereses personales o de grupo y que no es el de la mayor parte de la ciudadanía.

Que esos grupos de ultra derecha que han organizado descalificaciones contra el presidente que hasta aportan muchos recursos como Claudio X González, el hoy calladito Fox, Marco Cortez, etc., quienes ya tienen programada otra protesta a nivel nacional; que se le recomienda a la sociedad no dejarse engañar por la propaganda negra en esta lucha de clases entre el capital de reaccionarios y el pueblo.