Columna liberal

De caminos y campanas encantados

Qué gran placer nos brindó don Domingo, el campanero mayor de la torre de catedral, pues nos permitía aquel viejo ya entrado en años pero fuerte como un roble a un grupo de mozalbetes ayudarle a repicar las campanas a las doce del día, esto, allá por los años cincuentas del siglo y milenio pasados, con ese dato deducirán ustedes que ya no nos cocemos del primer hervor.

Él se encargaba de la campana mayor y luego de varios jalones al badajo, (no es albur), por fin sonaba la gran campana y era la señal para arrancarnos como locos y se soltaba un gran desmadre porque nos invadía a todos algo que semejaba a una enajenación que nos provocaba a la vez una gran emoción y había veces que don Domingo a gritos nos ordenaba ya pararle, pues la fiesta había terminado y pa’fuera mis valientes, a bajar por esa escalera obscura de caracol súper estrecha y con escalones muy cortos y en plena obscuridad, imagínense.

Pero lo que queremos platicarles es que se conoce una leyenda de que una señora pidió en la iglesia de Santa Ana un milagro al Eterno y le concedió la salud de un familiar moribundo y ella cumplió su promesa de mandar hacer unas campanas de oro en su mayor porcentaje para la torre de ahí, con aleación de plata para darle un excelente sonido y algo de bronce para poder amalgamar los otros dos metales que de otra manera no se podrían trabajar, dado lo blando de ellos.

Y así fue, pero con el tiempo esas campanas al igual que el dinero y la Camelia, nunca más se supo nada. Recordamos que hace pocos años se robaron la campana de Analco y en la búsqueda de la misma, encontraron otras tiradas por el rumbo del Nayar. Moraleja, no te fíes de los “ángeles” pues si en Puebla ayudaron ellos a subir las campanas a la Catedral, aquí vinieron a bajarlas.

Pues ya hemos constatado siempre en este espacio que respaldamos las acciones de las mujeres en su lucha para tratar de frenar las agresiones de que son objeto, desde golpizas, violaciones y hasta su sacrificio. Sus protestas y reclamos son más que justificados y válidos, más no el vandalismo y agresiones a personas, reporteros e instalaciones de que son objeto en sus protestas.

Lo que sí es que debemos estar muy al pendiente de quiénes organizan, pero también de quiénes orquestan y puedan estar detrás de estas acciones. Recordamos que en la ciudad de México en los tiempos de Fox como presidente, se organizó una mega marcha pacifista, todos de blanco; se empezaba a tender la cama a López Obrador con miras a su desafuero con el objetivo de sacarlo de la contienda rumbo a la presidencia y se les comprobó que el Yunke estaba detrás de todo.

Se escuchan voces que los reaccionarios están detrás de todo esto y que vendrán más acciones como ésta para provocar y desestabilizar al actual gobierno federal. No es el gobierno responsable del origen de lo que les pasa a las mujeres, ni miles y miles de policías podrían detener esa pesadilla, el origen está dentro de los hogares, en la descomposición social, en la herencia machista pues.

Mi vecino es de quienes están de acuerdo con esta genuina lucha y marcha del próximo lunes, tanto así que le ofreció a su esposa llevarla y acompañarla, sumarse a las porras y gritos de protesta y hasta de echar madrazos si se llegara a requerir, pero le dijo a su conyugue que no fuera cruel con él para llevar las cosas al extremo de un día sin mujeres que proclama el women power, es decir dada la programación de esas actividades, ese día les toca el cuchi cuchi y ella, inflexible se aferró a que nanay y compungido nos comentó que tendrá que esperarse hasta el otro mes porque no le quiso aceptar la opción del día feriado, tajante ella, ni una se mueve ese día, esa es la consigna; no seas rigorista, te apoyo en todo, pero en lo de no moverse ya en la noche en la alcoba es exagerado.

No se agüite vecino, le dije, yo me acuerdo que usted me platicó que de joven acudía con una tal Manuela y le resolvía ese tipo de problemas, búsquela y quien quite todavía se acuerde de usted de veras ¿verdad?, gracias vecinito.

En nuestra entrega anterior comentábamos que los conservadores y quienes les hacen el caldo gordo, de una manera torpe y mezquina se pronunciaban en contra de la visita del presidente a nuestra entidad alegando que no quiere a Durango, que mejor no venga, que para qué viene si no nos trae nada; por eso nos sorprendió el diputado Esteban Villegas al acercarse al preciso con una propuesta válida, congruente y posible.

Para nosotros ese es el camino, al igual que el papel que ha asumido el gobernador y no andar lloriqueando como mujeres lo que no han podido defender, gestionar, proponer y reclamar como hombres. Ya ven, hoy las mujeres no lloriquean, se indignan, se fajan, se enfrentan ¿y los retrógradas? Esperando que AMLO les diga, vengan, acérquense, qué quieren, qué les hace falta.

Nuevamente los empresarios inteligentes y comprometidos con el gobierno y el país, respaldan la activación de la economía con obras como don Carlos Slim que acaba de anunciar una inversión súper millonaria. ¿Y los de aquí? Con su lana debajo del colchón esperando verse favorecidos con el presupuesto del gobierno. “No, pos así cuándo”.

Y es que AMLO ya conoce a fondo las mañas tanto de empresarios corruptos así como autoridades que no se han quedado atrás. Ese camino que arrancó como Los Herrera, Topia con fines de llegarlo a Culiacán, dos veces estuvo presupuestado en diferentes gobiernos estatales con partidas federales y dos veces se esfumó esa lana.

No diremos en qué gobiernos estatales ni qué constructoras, pero en una vez sólo se llegó a La Cañada del Macho del municipio de Canelas. En otra ocasión sólo se llegó a la Palma, pero por otro trazo rumbo a Tamazula. Luego, aparte intervinieron otros intereses que menos voy a mencionar porque está más que riesgoso, quienes hasta ofrecían dinero a los gobernantes para que no se hiciera ese camino porque daba oportunidad al gobierno de llegar más rápidamente a ya saben dónde en la sierra.

Tal como sucedió en los tiempos de don Porfirio Díaz que le fueron a ofrecer dinero una familia muy conocida y de “muncho abolengo” para que el ferrocarril de México a Ciudad Juárez, antes Paso del Norte, no cruzara por Durango y por eso en ese tiempo se desvió y se trazó hacia Torreón. Aquellos intereses eran los que dominaban el comercio en toda la región de Muleros, (hoy Vicente Guerrero), no les convenía que su negocio se viniera abajo y por eso se pusieron amarillos con el dictador, hasta que un durangueño revolucionó todo ese sistema ferroviario y mandó tender una línea hacia Durango y nos dotó de una estación más que digna, claro que estamos hablando de don Felipe Pescador Valles, un gran liberal y Grado 33 de la masonería, según nos lo dio a conocer su nieto Ricardo Lezama Pescador, para que después un tecnócrata priista viniera a echar para abajo todo ese esfuerzo privatizando los legendarios Ferrocarriles Nacionales de México.

Se nos quedan en el tintero muchas cosas qué platicarles, sólo queremos ampliar conceptos sobre el pendejismo que un colaborador de este medio dio a conocer. El pendejismo de los coyotes de Coyame, aplicable a los conservadores que para eso se pintan solos por mustios y endejos y creen que alguien se va con su finta. No creemos que en los tiempos de Seneca existiera ese terminajo, pero alguien subió a las redes esto, atribuyéndoselo a aquel sabio.

“No te enojes con los endejos, no son malos, sólo están endejos. Inhala, exhala y piensa pobrecito, está endejo”, esta definición les va muy bien y a la medida a los “fifís”.