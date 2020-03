Columna liberal

Asociación liberal reclama reconocimiento a Silvestre Dorador

Cómo no referirnos al buen amigo Pedro Rocha y Sida, con quien fuéramos condiscípulos en aquel glorioso Instituto Juárez, tuvimos muchas y muy agradables vivencias, ya que desde siempre fue Pedro de sangre liviana y amigo sincero y entregado.

El destino nos volvió a reunir como aprendices de reportero en el recién medio creado en aquellos tiempos bajo la dirección de Raymundo Milán, pero las circunstancias hicieron que tomáramos rumbos diferentes, él continuó con una exitosa carrera periodística y su entrega con ese medio y en todos los que se desenvolvió lo hicieron ocupar un lugar muy preponderante en la sociedad.

Por su don de gente, su positivismo y entrega sin reservas, su memoria prevalecerá. Su ausencia de este plano tridimensional nos entristece, pero los destinos que nos marca el Eterno son ineludibles. Q.E.P.D.

Muchas personas habitantes de la conocida antaño y aún hoy en día como Colonia Obrera, hoy Silvestre Dorador, desconocen las circunstancias en que nació esa bella área habitacional de esta ciudad capital y mucho menos el grueso de la ciudadanía, es por ello que el maestro Silvino García Estrada, en su carácter de secretario general de la Asociación Liberal Francisco Zarco Mateos, A.C. nos manifestó que esa agrupación que representa se echó a cuestas la tarea de rescatar la memoria de ese valioso y no menos valiente durangueño que siendo presidente municipal de Durango en funciones fue injustamente aprehendido, encarcelado junto con dos de sus hijos menores de edad y fue perversa y criminalmente sentenciado sin juicio alguno a ser fusilado por no cederle esos terrenos municipales a un poderoso capitalista conservador, donde Dorador planeó esa colonia.

Esto, nos dice el maestro Silvino, cuando la lucha armada de 1910, donde los reaccionarios ostentaban o controlaban de alguna manera el poder en Durango que hasta crearon una fuerza irregular armada a manera de guardias blancas que denominaron Defensa Social que a la vez utilizaban para proteger sus intereses y por ende combatían en contra de los revolucionarios.

Para lograr el objetivo de este caso en particular, esa asociación liberal se ha propuesto lograr la reedición del libro “La Defensa Social, mi Prisión y la Verdad del Caso” de autoría del propio Silvestre Dorador, quien lo escribió en la penitenciaría del estado, donde preso, tristemente esperaba la fecha de su fusilamiento.

Afortunadamente las fuerzas revolucionarias tomaron Durango y Dorador fue liberado y ante sus enemigos mostró su nobleza al pedir ante los revolucionarios indulgencia para muchos reaccionarios que se lo solicitaron y a la vez perdón para los jefes y demás del cuerpo de la defensa social.

La reedición del volumen en cuestión le fue solicitada a la directora del ICED, Socorro Soto Alanís, quien mostró interés para esta gestión y de entrada ya se tiene el avance en cuanto lo que es la captura del libro en C.D., ya que lo único con que se cuenta es un libro que existe en la Biblioteca Pública del Estado que gentilmente y para esa captura, lo facilitó su director Oscar Jiménez quien aparte ofreció coadyuvar en lo propio, así que se espera en breve y de esta manera hacer justicia a ese valioso y valiente liberal Silvestre Dorador, fundador de la colonia Obrera, entre otras cosas.

A propósito del famosísimo coronavirus opinamos que somos muy susceptibles a dejarnos llevar por los rumores y pánico provocados por la persistencia de los medios amarillistas, etc., lo malo también es que trasmitimos hacia los infantes ese miedo que llega a ser terror. Si no tenemos la capacidad de enfrentar esa preocupación por algo que no estamos padeciendo, nos preguntamos qué sucedería si Rusia nos estuviera invadiendo o los gringos para no ir tan lejos y que para eso se pintan solos.

La historia de México registra las invasiones de que ha sido objeto el país, primero por los gachupines, luego los yanquis varias veces, los franceses que hasta establecieron aquí un imperio promovido por los conservadores traidores a la patria, mas en todo momento los liberales y un pueblo valiente mostraron sus agallas para salir adelante aunque con no pocos sufrimientos.

Además ya lo dijo el gobernador que no hay qué estar preocupados por ese virus, que estamos preparados, que hay suficiente personal médico y enfermeras, que hay suficientes camas y suficiente espacio en los hospitales y en el Getsemaní... Ah no, esto último no lo dijo él, pero sí lo quisiera el chamuco por tanto malandro y abusador de niños y mujeres que existe hoy en día.

Hay un editorialista local de este medio que merece toda nuestra admiración, ya que según narró en una de sus entregas que perteneció a esa generación de valiosos maestros rurales que con sabiduría lograron transmitir buenas costumbres y valiosas enseñanzas a los niños campesinos, inclusive a los padres de ellos, eso a costa inclusive de sus vidas en algunas ocasiones.

Hoy en día, los médicos y enfermeras y algunos otros servidores públicos se niegan ir y con justa razón al medio rural, ya que la violencia de la que han y pueden ser objeto no es para menos, pero ellos no.

En los tiempos de presidente del general Plutarco Elías Calles, él propugnó por llevar la escuela al campo mexicano, convencido de que habría que sacar de la ignorancia y desinformación al pueblo, pero como eran tiempos difíciles en el país por aquello de la Cristiada, al maestro que bien le iba, le cortaban las orejas, al que no le cortaban la lengua, pero muchísimos más murieron ahorcados.

Todavía por los años sesentas y en un programa de alfabetización en la meseta tarasca, nos tocó a manera coadyuvantes en esa tarea alfabetizadora vivir experiencias muy increíbles, pues en una ocasión en Tzintzunzan nos tocó salir chicoteados porque alguien empezó a decir que éramos comunistas y como era un término asociado para los campesinos con algo diabólico (divulgado ya saben por quién), pues a correr.

El término de “cuchillito de palo” ha sido aplicado a quienes por cualquier medio de información hacemos públicos los errores, irresponsabilidad y pillerías de algunos funcionarios; pero si los lectores se habrán fijado, las autoridades a las cuales se les señala su mal ejercicio o fallas en su encomienda oficial, hacen caso omiso, se les resbala y no resuelven.

Dicen que como es un señalamiento, ello no los obliga a proceder, que se requiere una denuncia formal ante sus despachos y cuando ésta ha existido, la ignoran, le dan carpetazo y hasta ahí las cosas, que siga la corrupción, de ese tamaño se quedaron acostumbrados.

Se anuncia con bombo y platillo la realización en esta perla del Guadiana de un foro mundial sobre sustentabilidad ambiental. Es aplaudible y de reconocer ese interés y por parte de la Fraternidad Forestal Durango, A. C. nos piden por este medio agradecer la invitación ante tan importante evento donde la SRNyMA del Estado de Durango se está aplicando lo suficiente y percibimos que Luis Alfredo Rangel Pescador anda tendido en la logística en lo que promete será un éxito.