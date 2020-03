Columna liberal

Mujeres, mujeres, mujeres divinas

Para poder entender lo que hoy está sucediendo con las manifestaciones del movimiento feminista a nivel mundial, hay qué ubicarnos primeramente los varones, que nacimos de una mujer, que tenemos una esposa, una hija, una hermana, tías, etc., y por tanto asimilar que no nos gustaría que algo les pase a ellas.

Y por lo tanto en nuestro caso en particular les apoyamos en sus reclamos ante quien sea y reprobamos la actitud de los individuos que las reprimieron en sus marchas en otros países, aunque como en la Ciudad de México ellas se pasaron de lanza violentando y dañando estructuras y lanzando cohetones y bombas molotov.

La opinión generalizada es de apoyo y simpatía por ellas, quienes exigen un alto ya a la violencia contra la mujer y aunque hay autoridades omisas y hasta cómplices en los casos de denuncias en donde se les debe otorgar protección y castigo a los agresores de las mujeres, inexplicablemente se hacen los occisos y dan la espalda a las víctimas y que por eso hoy explotan en contra de las autoridades y de los violentos que las agreden.

Nos dimos a la tares de realizar un sondeo para captar la opinión de algunas mujeres sobre este particular y sólo comentaremos dos casos muy particulares.

El primero es el de una maestra, quien dice que ya estuvo bueno de tanta agresión y discriminación en contra de las damas, que en lo que no está de acuerdo es en el llamado que les hacen en la convocatoria de no hacer nada de nada en su trabajo ni en el hogar, o sea el “Un día sin mujeres” que en su caso quién les va a dar de comer a sus pequeñitas hijas y que toda esta organización requiere dinero, de dónde viene, se pregunta.

El otro caso es el de una señora viuda que tiene una carnicería y nos dijo que qué bien alzar ya la voz, que hay qué pararles el alto ya a los viejos. Que en lo que no está de acuerdo es que si es una protesta contra la violencia algunos grupos de feministas le agarran grano y dañan casas y edificios públicos.

Que el gobierno tendrá qué gastar dinero para limpiar y reparar los daños y que ese dinero sale de nuestros impuestos, pero en su caso particular y si le dañan su negocio ella tendría qué gastar de su dinero para los arreglos y además de que ella no puede dejar de trabajar ni un día porque de ahí vive o que quién le va dar para el chivo.

Remarcamos pues nuestra postura de total apoyo a los reclamos, (no violentos), de las mujeres, no sin antes clarificar que se requeriría un ejército de psicólogos y psiquiatras para prevenir o enderezar la conducta de los violadores y abusadores de niñas, niños y mujeres, de los violentos que maltratan a su esposa e hijos, es decir de los machistas, porque como sabemos, son conductas heredades a través de la historia familiar de nuestro pueblo que rayan en lo bestial, pero sí exigir a fondo a las autoridades con todo, para que en vez de ignorar los reclamos y denuncias de las mujeres violentadas cumplan con lo que les mandata la ley y la moral.

Por lo demás, no pasó nada con un Día sin Mujeres aquí en Durango, la vida siguió su curso, poniéndose de manifiesto que las damas no son precisamente indispensables en algunas actividades, sólo y como decía don Arnulfo Mercado López ante los micrófonos “Cuando el sol se empieza a perder en el horizonte” cuando empieza ya obscurecer y hay que pasar al lecho conyugal, ahí sí los heterosexuales tendrán qué suplicar y suplicar y doblarse ante el women power, aparte de reconocer de que sin mujeres no hay procreación, nada más de ese tamaño.

Pues no habrá qué escatimarle al Gobierno del Estado el mérito de haber organizado el foro sobre sustentabilidad del medio ambiente donde estuvimos en el escaparate mundial sobre este tema. Nuestra opinión como ecologistas y nos van a dispensar si pisamos callos, es que tenemos muchas leyes y muchos reglamentos para regular el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, muchas reuniones y foros, pero el declive y el agotamiento de nuestros bosques, mantos freáticos, fauna silvestre, etc., van en aumento y no nos lo podrán negar, tanto así que al interior de dependencias oficiales ya es reconocido pero no corregido.

El sistema capitalista nos lleva inercialmente por ese sendero, pero las autoridades encargadas de corregir ese deterioro son incapaces de hacer cumplir la ley, ya sea por presiones del gran capital, ya sea por presiones de lo alto, ya sea porque ven la oportunidad de hacerse ricos aunque sea a base del soborno y por ende corrupción, pero lo cierto es que vamos como en un tobogán.

Agradecemos a la SRNyMA del Gobierno del Estado el que nos hayan cursado invitación personalizada para ese importante evento, pero a la entrada estuvieron grupos ecologistas en plan de protesta y que nos reclamaban “Eres de los de acá o de los de allá” y la verdad optamos mejor por retirarnos.

Algo parecido con lo anterior, es el ingreso de los carros “chocolatos” a nuestro país. Los gringos nos tienen bien agarrados de los “ésos” en muchos aspectos y no halla el gobierno para dónde hacerse.

Tenemos qué aceptar el paso de automotores chatarra por la frontera o también comprarles a los güeros maíz amarillo por miles de toneladas aunque seamos autosuficientes, que porque los convenios o lo que sea o que si no, sencillo, nos aumentan los aranceles, total, que con poco que nos aprieten las gónadas con eso nos doblan. Y en el caso de los “chocolatos” entran y se descobija la venta de autos nuevos en México, aparte, de que con ese tipo de motores aumenta la contaminación atmosférica, etiquetándoles así a los gobiernos estatales y municipales el problema.

Nos van a dispensar las molestias y enojos que con el contenido de estas líneas les causemos a algunas personas o grupos que además tienen la piel muy blandita, pero como en el caso de asociaciones, barras o grupos, nunca generalizamos, pues como en todo hay buenos y malos y hasta muy malos.

En esta vez nos referiremos a los médicos. Entre ellos contamos con muy buenos amigos, muy responsables y más que bien preparados y hasta muy humanitarios; pero hay otros que de plano usan el título o cargo para desprestigiar al gremio. Recetan varios medicamentos y caros aunque lo vean a uno muy ’odido, previa orden para unos análisis amplios e innecesarios en ocasiones.

El bisne está en que las farmacias les pasan periódicamente una comisión por los medicamentos por ellos recetados, al igual que los laboratorios. Todavía y no hace mucho que en las escuelas los maestros tenían prohibido darles sus medicamentos a los niños si éstos eran homeopáticos. Luego les platicaremos más sobre el particular y para que nos aumenten las mentadas sin receta y sin anestesia.