Columna liberal

Ramiro Arrieta Milán era el presidente de los estudiantes del Instituto Juárez hoy UJED y como respuesta a los reaccionarios que habían derribado la estatua de don Benito Juárez en las alamedas, organizó él las guardias juaristas con estudiantes de esa institución uniformados y armados con máuseres y bayoneta calada, se organizaban para relevarse desde el día 20 de marzo hasta la ceremonia del día 21.

Hace unos pocos años la ultraderecha recalcitrante pretendió repetir la hazaña atentatoria contra el monumento a Juárez, pero esta vez sin violencia, valiéndose de argumentos políticos que a manera de un dulce envenenado, dijo el gobernador de ese tiempo que sólo iban a reubicarla un poco al lado, cuando la intención era desaparecerla.

Volvió a manifestarse el fervor y espíritu juarista, aun cuando en la UJED ya ondeaba la bandera de los reaccionarios, es decir se prendieron los ánimos de catedráticos, estudiantes, liberales y masones (que no es lo mismo), exalumnos, la Fraternidad Forestal Durango, A.C. de corte liberal y ciudadanía en general.

Norma Huízar, Rubén Vargas, Leobaldo García Orrante, etc. conformaron el Grupo Juarista, quienes con pasión se fajaron los pantalones y forzaron al gobernador y a la ultraderecha a dar marcha atrás a su perversa y aberrante intención, previa marcha por las calles de la ciudad donde inclusive el ex rector José Hugo Martínez fue uno de quienes encabezaron dicha manifestación, culminando con un encendido mitin frente al monumento a Juárez.

Qué tristeza que profesionistas egresados de esta institución a quien mucho deben, porque para empezar es gratuita su cátedra y renieguen y despotriquen contra el gran patricio y sean los que tiren patadas al pesebre y muerdan la mano de esa institución de corte liberal que les dio formación para comer y progresar, unos más, otros mucho más.

Recordamos que en el fondo deseaban borrar la historia de las luchas libertarias que emprendieron nuestros héroes liberales y parte de ello era desmontar las estatuas o cambiarlas a lugares alejados como pretendieron hacerlo también con la estatua y monumento de don Guadalupe Victoria, sólo que el ingeniero Jorge Herrera Delgado fue uno de los más férreos opositores, al igual que Eduardo Sánchez Ortiz en su carácter de líder estatal de la masonería en aquel tiempo.

Este próximo día 20 y si el coronavirus no dispone otra cosa, nuevamente y bajo los auspicios de la rectoría de la UJED, se refrendará con especial ceremonia las guardias juaristas como sinónimo de agradecimiento al benemérito de la patria que los mexicanos agradecidos organizan en fechas especiales a quienes forjaron esta gran nación dándonos libertad y venciendo a los reaccionarios en todos los campos y restableciendo el orden constitucional y la república misma.

Pues de última hora nos informaron que el coronavirus se salió con la suya y la UJED entre otras cosas suspende la ceremonia de las guardias universitarias hasta nuevo aviso, así que quedamos pendientes.

De plácemes el novel escritor Sánchez Carrasco por la invitación que en días pasados recibió del municipio de Gómez Palacio, específicamente de la Dirección de Cultura y del director del Teatro Alberto M. Alvarado, para que presentara su libro “Alberto M. Alvarado a través del tiempo”. Enhorabuena licenciado, ya que supimos fue un éxito dicho evento. Quien también merece nuestros amplios reconocimientos es Jaime Rivas Loaiza, ya que ha sabido responder a la confianza que en él depositó el gobernador del estado, sabedor de su trabajo honesto, efectivo y de su lealtad.

Comentarios los anteriores para que se note que no criticamos o descalificamos a agrupaciones, barras, asociaciones, sindicatos, etc., sino a quienes traicionan la confianza que la sociedad ha depositado en ellos, porque bien sabido es que en cualquier agrupación hay buenos y malos, así que y por favor han de dispensar las molestias y enojos que nuestros comentarios les causen a quienes se sientan ofendidos.

Prenden veladoras y elevan oraciones a San Judas Tadeo los conservadores y corruptos que les acompañan para que AMLO suspenda la conferencia mañanera, ya que con sólo dos horas diarias, entre otras cosas desmiente a la casi totalidad de la prensa que día con día y hora tras hora lo ataca, especialmente la televisiva. Le lloran pues a los negocios fraudulentos unos y los sicarios de la pluma al ‘chayote’.

Los periodistas y reporteros exhibidos en una lista que dio a conocer el presidente de quienes estaban en la nómina de Los Pinos y que cobraban mensualmente de un millón a millón y medio de pesos, eran claro de los meros chipocludos de la información nacional y sólo Ricardo Rocha tuvo el valor de reclamar que él y Sergio Sarmiento eran ajenos a esos enjuagues, los demás con su silencio otorgaron.

En nuestra última entrega les comentábamos que Ricardo Lezama Pescador nos narró parte de la historia de su abuelo, Felipe Pescador Valles, a quien sus enemigos lo mandaron envenenar, luego diremos los motivos, sólo adelantaremos que era grado 33 de la masonería.

Él era un hombre alto, fuerte y corpulento y un día después de comer regresó a su hotel en la ciudad de México y después de varias horas un empleado por ciertos motivos fue a su habitación a procurarlo y al ver que no respondía, dio aviso y lo encontraron tirado en el piso.

Por su gran fortaleza aún estaba vivo y en una ambulancia lo trasladaron al hospital de Zoquiapan, pero en el camino uno de los doctores que ahí iba, le aplicó una inyección letal y murió antes de llegar al precitado hospital. Todo lo anterior se supo porque uno de los doctores que viajó en esa ambulancia, con el tiempo se presentó con los familiares de Felipe Pescador y les dio detalles de la consigna y ese asesinato, y les pidió disculpas y perdón a la familia.

No opusimos resistencia a la invitación de la familia para -y desafiando al coronavirus- ir pues a Mazatlán a refrendar el dicho que dice así “sólo que la mar sé que no me bañaré en sus olas” y de plano se cumplieron las expectativas, pues aparte la súper carretera estaba en buenas condiciones, no a como nos tienen acostumbrados de grandes baches y retardos por las tramos en reparación constantes e interminables.

Siempre suspiramos cuando pasamos cerca de Concordia, ya en el estado de Sinaloa y es que los malosos han desquiciado la tranquilidad de sus pobladores con asaltos, crímenes, robos, amenazas de muerte, etc. y es que permítanos platicarle que en sus inicios en ese lugar trabajaban en una logia un grupo de masones y que eran regidores del municipio y el nombre de esa logia era precisamente “La Concordia “ y buscando ellos que en ese lugar imperara siempre la tranquilidad y bienestar entre sus habitantes, fue así que desde entonces ese lugar lleva el nombre de esa logia.