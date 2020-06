Columna liberal

En el año de 1631 en una aldea francesa, las monjas de un convento de las ursulinas fueron poseídas por demonios que les engendraban espantosos impulsos sexuales hacia el párroco local, hombre culto y bien parecido, adorado por las mujeres de la aldea y detestado por sus maridos.

Acusado de hechicería, fue preciso que el mismo cardenal Richelieu interviniera para poner fin a la agitación que se había creado. Dicho párroco tuvo un terrible final, ya que fue juzgado por brujería, torturado y quemado vivo, antes en el potro le rompieron los huesos de las piernas, pero se negó a hacer falsas confesiones o aceptar pecados que no había cometido y muere lleno de humildad ante Dios.

Existen tres órdenes principales de demonios, los espíritus puros, o sea los que han llegado a la perfección, en segundo están los que están a la mitad de ese orden, los cuales se ocupan de la consecución del bien y en tercer lugar están los imperfectos, sus características son la ignorancia, el deseo del mal y todas las pasiones que retardaron su proceso.

En cuanto a la escala, los impuros están al principio de ella, son los que están propensos al mal y lo hacen objeto de sus maquinaciones; son pérfidos, promueven la discordia y la desconfianza y para engañar mejor toman todas las apariencias. Se apoderan de los hombres de carácter débil. Son de inferioridad moral intentan desorientar hablando sensatamente, aunque al final queda a flote su origen.

Existen también los espíritus perturbadores, ligeros y los de falsa instrucción; estos tres guardan similitud en cuanto a su actitud negativa y perversa que influye en las conductas humanas y con los cuales se identifican los que están meciendo la cuna de las organizaciones creadas para exprofeso desestabilizar el gobierno de la república, llámese bloque de gobernadores, (existe el sospechosismo del ¿por qué no hacer las gestiones a través de la Conago que para eso fue creada?), BOA, (Bloque Opositor Amplio), FRENAAA, (Frente Nacional Amplio Anti AMLO), y tienen como objetivo lograr la renuncia del presidente con la ilusión de que vuelva el pasado.

Cuando López Obrador dio a conocer que existía un complot en su contra para evitar que llegara a la presidencia en el 2012, el sistema y gran parte de la prensa afirmaban que no existía tal conjura, inclusive lo ridiculizaban y se mofaban de él.

Fue hasta que Fernández de Ceballos en una entrevista con Azucena Uresti admitió públicamente como cierto tal hecho y citó a Salinas de Gortari y otros dos altos personajes más de la política nacional como partícipes, pero esto se dio ya recientemente. Igualmente se especulaba y aseguraba que no existía el tal BOA y su plan que busca la renuncia de AMLO como presidente de la República.

Sólo que Miguel Jerónimo Cerino vino a evidenciar su existencia al declararse dirigente de esa organización para el Estado de Tabasco y unirse al FRENAAA en la reciente marcha anti AMLO en aquella entidad.

Las manos ocultas en estas maniobras obvio que se valen de mentes débiles a quienes les untan la mano, les pagan los amparos, abogados, les siembran y venden la idea de que la amenaza del comunismo, que el fracaso de la economía, que la pérdida del empleo, etc. son causa y origen de la mala administración federal y con ese ardid a manera de dulces envenenados los proyectan como carne de cañón a las calles y en los medios de comunicación buscado que el gobierno contra ataque para crear enfrentamientos y el desorden social violento.

Pero tanto los morenistas como el gobierno se han olido la jugada en este terreno y se han mantenido al margen, alejados y en calma sin contestar a las provocaciones e insultos a AMLO y a la investidura presidencial.

Y por otro lado, gran parte del pueblo ya está más espueleado que la yegua de Pancho Villa y no cae en este garlito, ya está muy politizado pues, gracias al cuidado y empeño que pusieron los liberales de antaño para que la educación e información real llegara al pueblo y no como quería el ideólogo de los conservadores en la reforma, es decir Lucas Alamán, quien en su periódico El Universal de corte reaccionario manifestara que el niño no necesita más educación que el catecismo católico.

Zarco, sin dejar de afirmar su catolicismo, atacó la idea de que el pueblo de México siguiera viviendo en la ignorancia, dominado por una minoría privilegiada, (actualizando nosotros el término diríamos “por una minoría rapaz). El gran Juárez ya como presidente declararía que “la ignorancia es el mal de todos los pueblos, porque un pueblo ignorante será siempre un pueblo esclavo” y promovió la educación dirigida al pueblo.

Esos manifestantes despistados a quienes les han sembrado en su corta mente de que vamos mal y hacia el comunismo les falta capacidad para captar que el actual gobierno prometió y lo ha cumplido de no aumentar los impuestos, no subir las tarifas eléctricas, no aumentar el gas doméstico y las gasolinas hasta su tercer año de gobierno, garantizar becas a los estudiantes desde primaria hasta profesional, garantizar constitucionalmente los apoyos a los adultos mayores, así como a quienes padecen alguna discapacidad, apoyo económico mensual a jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE, combatir la corrupción desde las más altas esferas, prohibir la siembra de transgénicos, así como el uso de fraking, capacitación en especialidades de médicos aquí o en el extranjero, otorgar un salario mínimo decente y más que considerable, eliminar sueldos estratosféricos de funcionarios, eliminar la exención de impuestos, abatir la práctica de las facturas falsas, libertad de manifestación y expresión garantizadas, (llevada esta última perversamente al exceso y abuso por muchos periodistas y medios), etc. etc.

Pues si eso es comunismo no está nada mal y China que practica el comunismo le está yendo mucho mejor que antes y además fusilan a los corruptos. Lo que sucede en realidad es que quienes se quedaron impuestos al saqueo, la corrupción e impunidad, pues no se resignan al cambio y están moviendo todas sus fichas para tratar de que regrese el pasado culpando para ello al presidente de la pandemia, la pobreza en que dejaron a millones de mexicanos los anteriores gobernantes y de todos los males habidos y por haber.

Estamos viviendo pues un episodio como el de los demonios de Loudun donde se trata de quemar vivo a quien se culpa de tratar de encausar al país hacia un nuevo orden más benéfico y justo para la patria y para su pueblo pero los atizadores de la hoguera azuzan a sus huestes y cual viles demonios arrojan el resto de su leña para tratar de conseguir su fin removiendo los viejos moldes de la insurrección hasta llegar a sus últimas consecuencias como en la independencia, la reforma y 1910 sin importarles que pueda darse derramamiento de sangre a fin de lograr su criminal objetivo como antaño. Y a todo esto, no se ha escuchado aquí la voz de los liberales, a excepción del grupo de la Asociación Liberal Francisco Zarco, A.C. a favor ésta del gobierno federal y la 4T.