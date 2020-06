Columna liberal

Pues con eso de la pandemia se han dado dos situaciones muy polarizadas; han surgido cometarios de situaciones mucho muy preocupantes, por ejemplo en un hogar de burócratas o de personas sin problemas económicos es muy común oírlos decir “pues con eso de la cuarentena y quédate en casa se la pasa uno viendo la tele y come y come y engordando como marrano”.

La otra cara de la moneda se da en los hogares donde para la subsistencia el jefe y hasta la esposa tienen qué salir a rifársela para conseguir el diario sustento, pero confinados en casa y sin poder echar andar su changarrito o sin oportunidades de chamba por la poca o nula demanda, ahí no hay engordadez, sino hambre, desesperación y además con el pesar por la deudas que se acumulan y se acumulan, situación similar a quienes quedaron sin empleo. Está complicado de verdad.

Los del bloque opositor de gobernadores le echan la culpa de todo al gobierno federal y hasta se alcanzaron la puntada de pedirle a AMLO en sus “puntos de acuerdo “leídos por Aureoles que suspenda los proyectos del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el programa “Sembrando Vida” y que pida préstamos a la banca internacional para que canalice estos recursos y los de los precitados proyectos hacia los Estados para reactivar la economía.

O sea como en los viejos tiempos, que papá gobierno nos dé y resuelva nuestros problemas, pero de “aportar” nada. ¿Pues no que muy trinchones los gobernadores presumiendo de que sus estados generan mucha riqueza y son autosuficientes? ¿y qué, esos gobernadores no tienen la capacidad para solicitar préstamos y así resolver sus problemas?

Las raza cómo es mal pensada, percibe que la intención es entrarle a la moda de los últimos gobernadores principalmente del PRI, PAN y PRD donde se despacharon con la cuchara grande con los dineros de los presupuestos, o sea del pueblo y salvo Javi Duarte de Veracruz y el de Quintana Roo que se llenaron los bolsillos de miles de millones de pesos y los ajusticiaron, pero de ahí en más no pasa nada. 42 mil millones de pesos que desapareció el ¿difunto? Moreno Valle en Puebla, Duarte en Chihuahua, Graco Ramírez en Morelos, etc. el que menos arañó fue de tres mil millones y eso por no haber más en las arcas.

¿Cómo le hacen para burlar las auditorías y contralorías estatales y federales? La ciudadanía nada más supone, pero AMLO y su equipo tienen las pistas y ya les advirtió a los mandatarios donde habrá próximamente elecciones que aguas y por eso andan inquietos porque ya saben que él no se anda por las ramas.

Lo que sí es evidente que toda la culpa de los problemas que ha originado la pandemia por un lado se la echan al presidente y por otro le estiran la mano y no sólo eso sino que se agrupan en plan provocador y hasta irrespetuoso y retándolo a las vencidas.

Así no va a salir nada bueno; el problema de fondo es que hay una estrategia o plan preconcebido de empresarios, políticos en la orfandad del presupuesto y gran parte de la prensa, quienes ya abiertamente están mostrando músculo para tratar debilitar al presidente con el objetivo de hacerlo caer.

Nuestra percepción es que AMLO es más pieza que todos ellos juntos y sí podrán crear desestabilización y todo el país lo vamos a resentir, pero al final del día se quedarán con las ganas de que México vuelva a la corrupción, los negocios chuecos, la impunidad y el desorden, esa es su pretensión.

Al presidente Jorge Salum le cayó como bomba, de peso, la noticia de que Enríquez se pasó a la bancada de Morena en el Senado. Ya ni friega doctor, está viendo que el presidente es híper tenso y con una noticia de ese tamaño ya ve lo que le provocó. Nosotros siempre señalamos los grandes errores del águila antes y después de que terminó su mandato; autoritario, déspota, transa con los dineros del municipio, etc. pero nunca dijimos que fuera tonto, así que cuidado con las cartas que esconde bajo la manga.

Con respecto a nuestros dos alumnos del semestre cero, queremos platicarles que uno de ellos cuando ya estaba agarrando el maíz de repente se salió de cuadro, ya no aparece en escena. Abrevando en la sapiencia de Susana León con respecto al amor y el perdón y los enormes conocimientos de Pablito Solís sobre el rencor, es por ello que le deseamos al doctor o sea nuestro alumno en pausa, que nada malo le esté pasando, nuestras diferencias en ideología y percepción de la polaca no van más allá de criterios encontrados que de alguna manera enriquecen las páginas de un medio, de un micrófono, cámara, etc. El otro alumno es más tozudo y a la mejor no alcanza a aprobar su semestre por esto:

En muestra pasada entrega anotábamos que de acuerdo a la escala para la clasificación de los demonios, existe la clase de “espíritus impuros”, que presuponemos dominan a nuestro alumno porque son los que están propensos al mal y lo hacen objeto de sus maquinaciones. Como espíritus le dan consejos pérfidos; promueven la discordia y la desconfianza y para engañar mejor toman todas las apariencias. Se apoderan de los caracteres bastantes débiles para seguir sus excitaciones a fin de arrastrarles a su perdición y están satisfechos cuando consiguen retardar su progreso haciéndoles sucumbir en las pruebas que sufren.

En las manifestaciones se les conoce por su lenguaje pues en su preparación y conocimientos se esconden la trivialidad y bajeza, así pues tanto los espíritus como los hombres a los que poseen se denota siempre el indicio de inferioridad moral. Sus comunicaciones delatan la bajeza de sus inclinaciones y si intentan desorientar hablando sensatamente, no pueden sostener el ardid por mucho tiempo y terminan por poner en claro su origen. Le recomendamos a mi alumno que busque la asistencia o auxilio de un guía o ministro religioso, porque de seguro y por su falsa intelectualidad no querrá ir con un chamán para que le practiquen un exorcismo.

Nos platica un liberal de la vieja guardia que cómo se le extraña a don Ramiro Arrieta que cuando se trató de inconformarse con el gobierno de Salinas de Gortari por reformar los artículos base de nuestra carta magna preconcebidos y originados dentro del liberalismo nacional, él marchó al frente de sus correligionarios portando una manta protestando por la felonía del presidente, pero que hoy no se les ve ni se les oye por ninguna parte.