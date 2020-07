Columna liberal

Wagner en su ópera “El buque fantasma" cuenta que Daland era un marino noruego que tenía una hermosa hija llamada Senta y una potente nave en la que navegaba por varios puertos del Mar del Norte y que cierto día un violento huracán lanzó su barco a una playa erizada de rocas y ahí tuvo qué anclar.

De repente vio aparecer en lontananza el buque fantasma que ancló y su capitán, “El Holandez” (AMLO), saltó a tierra exclamando: Sonó la hora, siete años van transcurridos, (para ajustarlos a nuestra entrega, lo dejaremos en seis), las olas fatigadas, (las mafias del poder y élites políticas y empresariales corruptas), me rechazan al momento. Y es que un ángel le había anunciado que la senda de su salvación consistía en hallar una mujer que le amara y le fuera fiel y para este fin le era permitido saltar a tierra para buscarla.

Al entablar contacto el Holandez con el capitán Daland, aquel le preguntó: ¿Quién eres y de dónde vienes? Soy de nacionalidad holandesa, la tempestad ha arrojado aquí mi buque sin averías, he andado errante largo tiempo, (tras la presidencia), por los mares y le mostró a Daland parte de las riquezas que trasportaba en su barco y que cada siete años, (quedamos que seis), le era permitido saltar a tierra para buscar una dama que, como dijimos, le amara y le fuera fiel y eso sería su salvación, prometiéndole que si le permitía estar cerca de su familia y si tenía una hija, aseverando Daland que sí y se llamaba Senta, (el pueblo de México), con la cual desposarse, le daría todos sus tesoros porque a él de nada le servirían si no era feliz.

Y por fin El Holandez conoció a Senta y quedaron profundamente enamorados uno del otro concertándose la boda, pero ella antes guardó cierto tipo de amoríos con Erik, un pretendiente suyo, (los partidos políticos PRIAN, PRD y demás), quien le reclamó a ella el por qué de su actitud siendo que le había jurado amor y “fidelidad eterna” plática que alcanzó a escuchar El Holandez, quien después de oír lo anterior salió como loco para abordar su barco y desparecer.

Aquí es donde entra el enigma, si después de darle el triunfo en las urnas el pueblo a AMLO y se implemente la revocación de mandato ¿sus votantes le refrendarán su fidelidad? que si no, él decepcionado tendrá qué refugiarse en su navío rumbo al olvido.

Ya lo veremos, pero aseguramos que pese a las campañas negras y emisarios del negro y corrupto pasado, el pueblo le seguirá siendo fiel con su voto al presidente López Obrador.

Pues por donde le busque diputado José Antonio Ochoa la barrabasada que cometió al ofender a las damas, se la cobrarán en las urnas principalmente ellas y así lo postulen de jefe de manzana su suerte ya está echada y es que su afán protagónico lo perdió al igual que un diputado del PRD por Guadalupe Victoria que también como Fox padece de incontinencia verbal y al igual que un exdiputado y exsenador priista sólo tienen un solo discurso y es en contra de AMLO y hasta imaginamos que toda la noche se la pasan maquinando cómo atacar al de la 4T, no asimilan que ellos mismos fraguaron su destino y el de sus partidos.

Pues han de perdonar la franqueza y forma de ver las cosas, pero esa manera o actitud de aferrarse al poder es una conducta enfermiza que en el pasado se traducía en continuar pegados a la ubre presupuestal, a la vez que les aseguraba impunidad, porque qué es eso de interferir en la práctica de la democracia no sólo al interior de sus partidos, sino en el plano estatal, municipal y hasta nacional.

Y luego quitarles la oportunidad a los que han hecho talacha para privilegiar a sus consanguíneos y amigos como es el caso del orgullo del Mezquital, quien junto con otro exgobernador dictan al administrador de su partido la línea a seguir.

Sin ser barberos ni mucho menos porque no es nuestro estilo, pero se tendrá qué reconocer que la maestra Socorro Soto Alanís sabe tejer fino en esa tarea que le encomendaron al frente del ICED, ya que sin ser panista ni perredista, se le encargó esa tarea de trabajar en esa institución en bien de la cultura. Obvio que tendrá errores y que como no es monedita de oro habrá uno que otro inconforme con su manera de trabajar, pero si su mero jefe la ha sostenido ahí, por algo será.

Pues en lo particular no estamos de acuerdo con la construcción del puente en el bulevar Francisco Villa, pero como no somos gobierno y además ni nos hacen caso las autoridades, palo dado ningún ecologista lo quita, pues ya lo anunció el líder de los constructores que ya le están poniendo mano a la obra, “por sus obras los conoceréis” dijo Jesús el Cristo.

Y es que siendo honestos, no existe problema de fluidez en el tráfico de vehículos como justificación para dicho proyecto, además nos saca de onda el ingeniero Reveles al declarar en este medio que con la construcción de dicho puente se evitarán inundaciones. ¡Ah jijo!, pues si esa es la solución a las inundaciones que los gobiernos estatal y municipal autoricen de inmediato ese tipo de obras para solucionar este tipo de recurrentes problemas en la entidad.

Opinamos que hay que tener presente que en el Libro de Enoc en el Cap. Cl sentencia: 3.- Si envía, (Dios), contra vosotros su cólera a causa de todas vuestras obras, (defectuosas o mal hechas), no tendréis ocasión de suplicarle. ¿A bolsillos llenos de dinero oídos sordos?

Preferible la verdad y solamente la verdad a lisonjas y adulaciones, eso decimos y opinamos nosotros y creemos que el Gobierno del Estado también será de la misma opinión por esto; de manera imparcial o neutral nos dimos a la tarea de recopilar opiniones sobre los resultados y gestión de nuestras autoridades estatales incluido el mero jefe y la balanza reconoce que ha habido tranquilidad en cuanto a seguridad, salvo a últimas fechas en que se ha empezado a desatar la violencia, tanto la normal o doméstica como la de tintes salpicados por la delincuencia organizada.

Desaprueban la incorporación de nuestra entidad al grupo de gobernadores rebeldes, no así a la pertenencia y reclamaciones de gobernadores panistas ante el ejecutivo nacional. Hay un grave problema que no nos atrevemos a denunciar. Preferimos que se conozca por otra vía, ya saben que el miedo no anda en burro.