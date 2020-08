Columna liberal

Durango se pelea con la cocinera y adiós proyectos

Ya de por sí los desencuentros entre el bloque opositor de gobernadores, (dentro del cual los milita nuestro Estado), con el gobierno federal eran más que evidentes y por si eso fuera poco le exigen a AMLO la destitución del subsecretario de Salud achacándole de ser el culpable de los contagios y muertes originadas por la pandemia, etc.

Rematan felicitando al gobernador de Guanajuato, sólo a él por haber capturado a El Marro sin concederle ningún mérito a quienes fueron los verdaderos estrategas y artífices de la planeación, localización y ejecución del operativo que hizo posible la captura de tal personaje.

La propagación de esa enfermedad no es culpa del centro, sino más bien de los gobiernos estatales que desobedecen el semáforo rojo que dictamina la Secretaría de Salud y que los gobernadores lo ponen en naranja para reactivar la economía por la presión que ejercen las cámaras patronales y por el relajamiento en la movilidad que se suscita por la población irresponsable que además incumple con las recomendaciones de prevención.

Se hacen los occisos esos gobernadores al no recordar que ese delincuente venía operando en esa región hace ya diez o doce años y nada más le habían pelado los dientes y los traían “juídos”, y hoy que las fuerzas armadas detuvieron hace poco a los familiares del precitado cabecilla y que por ineficiencia o componendas con las autoridades guanajuatenses que no expidieron en tiempo los oficios ni asentaron los domicilios correctos en las órdenes de cateo y aprehensión de los detenidos, se tuvo que ponerlos en libertad.

El mérito corresponde pues a la Sedena, por sus servicios de inteligencia y efectiva estrategia, Semar y GN. La policía de aquel Estado también tuvo mérito al haberse incorporado a la acción y ya coordinados todos descabezaron esa banda, ya que volvieron a aprehender a los familiares y principales cabecillas de El Marro, parece ser pues que volverá la calma con los panzas verdes gracias al gobierno federal si es que El Mencho lo permite.

Pero volviendo a nuestro tema central y dada la postura de nuestro gobierno estatal al sumarse a ese frente opositor de gobernadores en rebeldía que conformaron el de Tamaulipas y el de Nuevo León, y que con esa postura rijosa ante el gobierno federal parece que Durango caerá en el desánimo del presidente, ¿o ya cayó?

Y para empezar seguiremos viendo cómo fluyen grandes volúmenes de agua rumbo al mar por el desfogue de la presa Guadalupe Victoria o lo que es lo mismo “adiós presa Tunal II” y lo que se acumule; tan bien que íbamos en la relación Durango y AMLO. No sabemos quién o quiénes sean los asesores de nuestro gobernador, pero le hacemos la respetuosa sugerencia para que los cambie por otros más eficientes y confiables.

Hay una señal inequívoca de que ya se empieza a sentir el movimiento político en el Estado con miras al 21, y una de esas señales es que pese a que se han destinado apoyos del gobierno federal hacia el campo y otras áreas, esto no se menciona ni se reconoce, porque salvo Gómez Palacio, los demás municipios son panistas o priistas en su gran mayoría y cada autoridad municipal y hasta estatal sólo descalificaciones emiten hacia el centro.

Don Braulio Meraz Nevárez, notable político de sus tiempos y que fuera gobernador de Durango por 24 horas, porque a la mala el presidente lo despojó de la gubernatura, tuvo a bien platicarnos varias de sus hazañas y aventuras, y una de ellas fue de cuando le hicieron lo mismo al gobernador Dupré Ceniceros por parte de Díaz Ordaz por consigna de los dueños del fierro del Cerro de Mercado (léase los empresarios de Monterrey). Nos relató que luego de la destitución o golpe de estado, el ingeniero Dupré le llamó y le dijo que quería hablar con él y quedaron de verse en el Parque Guadiana en lugar discreto. Como eran compañeros del mismo dolor a más de haber sido condiscípulos en la Escuela Prácticas de Agricultura, hoy Normal J. Gpe. Aguilera y pues ahí hubo un diálogo y un hecho que no nos está permitido revelar y fue ahí el epílogo de la carrera política de Dupré Ceniceros.

Otro relato que también nos confió Ramiro Arrieta fue que cuando él era presidente de la Confederación de Grandes Logias de la República Mexicana, era mandatario de México Adolfo López Mateos, quien luego de manifestarse liberal y partidario del pueblo, algo así como los tiempos actuales, de inmediato los conservadores se rasgaron las vestiduras y le empezaron a hacer la vida de cuadritos al presidente, algo así como los tiempos actuales.

Don Ramiro que era muy entrón para estas lides, de inmediato fue a ver a López Mateos y le propuso formar el Partido Liberal Mexicano para así poder combatir a los reaccionarios. El presidente lo calmó y le agradeció la intención diciéndole que podía controlar la situación, como así fue, obteniendo grandes logros para el país y el pueblo de México como la creación del ISSSTE, IMSS, la fábrica de autobuses Dina, la nacionalización de la energía eléctrica, la presa Guadalupe Victoria, la pavimentación de la carretera libre de Durango a Mazatlán y muchos etc. no hay que olvidar que por algo es uno de los mejores presidentes que ha tenido México.

Como ya dejamos asentado, don Ramiro era un liberal de sus tiempos y cada vez que se requirió, ahí estuvo presente, no se andaba con tibiezas como… en la ocasión en que Salinas de Gortari por designios del exterior, empezó a privatizar todos los recursos del país, llámense naturales, bancos, infraestructuras, etc., pero para ello era necesario reformar la Constitución en sus artículos básicos donde se asentaba la soberanía del país, de todos los bienes y recursos de la nación, fruto ese articulado de la inspiración y trabajo de los masones cuando el congreso constituyente de Querétaro de 1917.

Pues como guía y líder de la Orden Masónica en Durango don Ramiro y aprovechando un 21 de marzo, convocó a sus hermanos masones en la estatua de Benito Juárez y mandó elaborar una manta donde se plasmó la inconformidad y protesta de la masonería durangueña ante la traidora osadía de Salinas de Gortari, protestas que se continuaron sin resultados.

Panchito Sosa, el legendario dueño del sonido que siempre llevó su apellido y que fuera miembro de una logia, casi siempre prestaba sus servicios en ese tipo de eventos, en todo estaba y posterior al acto referido nos comentó: “Bien por esa acción, lástima que algunos hermanos no iban marchando a media calle como ustedes”. Fue Ramiro Arrieta toda una leyenda dentro del liberalismo local y nacional, además de su filantropismo y persona siempre recta y honesta.

Siempre trató de quitarle lo peleonero a su hijo César Octavio, le reprendió en cierta ocasión y le respondió su hijo “es que me mentó la madre, me dio mucho coraje y me lo soné” y le contesta don Ramiro, “no te andes peleando por esas cosas, ¿no ves que las mentadas son como las llamadas a misa? el que quiere va y el que no, pues no” y le respondió César “a ver papá, cuando a usted le llamaban a misa ¿iba o no iba? y nos dijo don Ramiro, “no, pues con eso me mató el gallo”.