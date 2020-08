Columna liberal

Medusa, eliminada por AMLO, hoy enfrenta a las gorgonas





La mitología griega reseña que Perseo cortó la cabeza de Medusa, quien tenía el poder de petrificar a quien fijara su mirada en sus ojos y esta espantosa figura en vez de pelo sustentaba en su cabeza horripilantes serpientes.





Pero el valiente Perseo que iba decidido a aniquilar a tan peligrosa criatura esquivó su mirada y valiéndose del reflejo de su casco en él ubicó a la medusa a quien le cortó la cabeza y la utilizó como arma contra sus enemigos.

Esa similitud de lucha se ha dado en México luego de que AMLO al acceder al poder y cercenar de raíz la corrupción existente (la Medusa ), ha tenido que enfrentar la furia de las gorgonas, tres hermanas de aquella y que buscaban vengarla, y que vienen siendo la clase política del PRIAN, los dueños del capital y mancuerna del poder político donde se asienta el conservadurismo y, la prensa corrupta que siempre se prestó a ser parte de los trastupijes guardando silencio ante los grandes atracos y aplaudiendo y adulando cuando les indicaba .

Pues esas tres malvadas y tenebrosas criaturas han unido sus esfuerzos para tratar de revertir por lo que tanto suspiran, o sea los grandes negocios surgidos de los atracos al presupuesto, inversiones fraudulentas que han hecho muy ricos a pocos y muy pobres y miserables a muchos y como se resisten a aceptar la realidad y nuevas reglas del juego, pues sencillamente se están valiendo de todo y de todos los que con ellos comulgan en un vano intento por descarrilar la 4t, pero en ese intento no se detienen a ver, como ya se dio en otros episodios similares del país, que a quien van a perjudicar es el país y a la gran mayoría de los mexicanos, por la violencia que se pueda generar y el consabido retroceso de la nación, aunque al igual que sucedió cuando la reforma y el segundo imperio, la República va a salir adelante porque se cuenta con un guía muy capaz que no se amedrenta.

¿Y quiénes son los panistas que hoy se asombran de aportaciones para un movimiento político? ¿ya se les olvidó cómo recaudaba fondos Lino Korrodi para Fox? ¿o quién fue ese personaje guanajuatense que aconsejó y apoyó con mucha lana la candidatura de ese mismo ex presidente aparte del empresariado del Bajío?

Y para más señas la fuga de El Chapo tan pronto tomó posesión Chente Fox, quien además le recomendó a su sucesor Calderón que el narco no se combate, se administra. Bueno, pues oyendo esas recomendaciones, señores panistas ¿recuerdan lo que hacía Genaro García Luna en esa administración panista?

Además y para colmo del desconcierto nos podrían decir ¿por qué no presentaron denuncia contra el PRI o Peña Nieto cuando bien se supo de la triangulación de dinero en varios países para aterrizar finalmente en México para los gastos de campaña de ese partido y candidato y que según las reglas del IFE, hoy INE, bastaba y sobraba para anularle su acceso al poder?

O cuando avalaron el fraudulento triunfo de Salinas de Gortari. En ustedes se aloja la mayor hipocresía y ahora resulta que los traidores del PRD se les suman en su desvergüenza cuando que ni siquiera tuvieron valor ni la decencia para defender la victoria de AMLO cuando fue candidato por ese partido y por razones de muchos peso$ lo abandonaron a su suerte.

Andrés Henestrosa, culto escritor se refería así de Juárez “La muerte, émula de sus rivales políticos durante la guerra, le puso una emboscada, lo acometió por sorpresa, como si supiera con quien tenía qué vérselas. Porque Juárez era de aquellos héroes que inspiran miedo a los mismos dioses”. Guardadas sean los proporciones, opinamos que a AMLO le vienen bien esos mismos conceptos.

Lo que real y perversamente persiguen los detractores de la 4T, es que la miel siga fluyendo y se quede solamente arriba y que nada escurra hacia abajo, porque cómo es posible que las autoridades en los estados sigan otorgando contratos lenones a los empresarios constructores para desarrollar obras de mala calidad, no concluirlas o de plano no ejecutarlas pero sí hacer efectivo su cobro y hablamos no sólo de las locales, sino de las que operan a gran escala a nivel nacional. No es difícil imaginar la mecánica y como no hablamos nada más al tanteo aquí les mostramos un botón de muestra.

El Cabildo y secretario del Ayuntamiento de Lerdo le hicieron el reclamo y señalamiento a la vez al secretario de Obras Públicas del Estado por la mala calidad, deficiencias y fallas en dieciocho obras que están presentando serios problemas para la ciudadanía en las redes de agua potable, ya que se dieron hundimientos, afectación a la red, etc. y los graves problemas que representan para los vecinos y automovilistas.

Inútilmente han esperado la respuesta del titular de la SECOPE, (por qué será), para que se hagan efectivas las fianzas y se corrijan los daños, pero ahí siguen esperando sentados. Lo mismo pasó en la carretera a La Flor. No Enrique Benítez, la carretera a Tamazula no la terminaron durante 45 años porque entre los constructores y el gobierno federal priista desaparecieron por dos veces el dinero o presupuestos autorizados para esa obra.

Otros empresarios que no cantan mal las rancheras son los que defienden a capa y espada el consumo de refrescos embotellados y la comida chatarra. Que esas leyes recién aprobadas en Oaxaca y Tabasco son anticonstitucionales; o sea que son de la idea de que está mal que se trate de evitar la propagación de enfermedades como la obesidad, la diabetes, la alta presión, males cardiovasculares, etc. por el consumo de ese tipo de productos.

Están igual que los que se oponen a la prohibición de productos y bolsas de plástico, que es una industria que genera cientos de empleos y como hay gobernantes emanados, apoyados por todo ese topo de intereses, pues nada más les hacen una discreta señal para dejar pasar y pues no pasa ni pasará nada.

Una de nuestras intenciones es platicarles a nuestros escasos lectores de cosas agradables, positivas e ilustrativas, pero los enemigos del pueblo y traidores a la nación no dan tregua día con día y ni modo de dejar solos a quienes se han propuesto enmendar este torcido camino en que empinaron al país.

Por ejemplo, Oscar García Barrón, sigue dando la batalla al interior de su partido para que opere la democracia en el PRI, pero sin resultados porque mientras sigan dominando y controlando ese instituto político dos ex gobernadores, a su actual dirigente sólo le tocará hacer cumplir los designios de aquellos. En su salud lo hallarán.